Plus i Polsat Box a streaming. Trzy serwisy za 40 zł

Plus i Polsat Box rozszerzają ofertę streamingową o Amazon Prime i Apple TV. Nowy pakiet z tymi dwiema platformami oraz SkyShowtime kosztuje 40 zł miesięcznie, a po połączeniu ofert można mieć pięć serwisów za 80 zł.

Klienci Plusa i Polsat Box zyskali dostęp do łącznie pięciu globalnych serwisów streamingowych. Do dotychczas oferowanych Disney+, HBO Max i SkyShowtime dołączyły Amazon Prime oraz Apple TV. Operatorzy podkreślają, że to najszersza taka oferta na polskim rynku.

Nowa propozycja opiera się na pakiecie trzech platform. Za 40 zł miesięcznie klient otrzymuje Amazon Prime, Apple TV i SkyShowtime. Zestaw obejmuje filmy, seriale i programy rozrywkowe z bibliotek Amazon Originals, Apple Originals oraz tytuły dostępne w SkyShowtime.

Pakiety streamingowe w Plusie i Polsat Box

Kupujący do dyspozycji mają:

Pakiet 3 streamingów: Amazon Prime, Apple TV i SkyShowtime za 40 zł miesięcznie.

Pakiet 2 streamingów: dwa serwisy do wyboru z grupy Apple TV, Disney+, HBO Max i SkyShowtime za 40 zł miesięcznie.

Pakiet 5 streamingów: po połączeniu obu ofert klient może mieć Amazon Prime, Apple TV, Disney+, HBO Max i SkyShowtime za 80 zł miesięcznie.

Pojedynczy streaming: jeden serwis za 25 zł miesięcznie z grupy Disney+, HBO Max, SkyShowtime, Apple TV i Polsat Box Go.

W przypadku wariantu z dwoma streamingami Plus dodaje jeszcze możliwość skorzystania z Polsat Box Go Premium i Polsat Box Go Sport. Z kolei przykład pełnego zestawu za 80 zł miesięcznie to połączenie pakietu trzech platform z pakietem obejmującym Disney+ i HBO Max.

Z pakietów streamingowych i pojedynczych serwisów można skorzystać, dobierając je do ofert podstawowych obu operatorów. W Plusie chodzi o abonament komórkowy, światłowód i internet mobilny, a w Polsat Box o telewizję satelitarną, kablową IPTV oraz telewizję internetową.

Szczegóły oferty operatorzy udostępnili na swoich stronach internetowych. Nowy pakiet streamingowy ma uzupełnić dotychczasową propozycję i pozwolić klientom łatwiej łączyć kilka platform w jednej ofercie.