Ciągle czekamy na premierę kart graficznych Intel Arc dla graczy. W międzyczasie producent wprowadził do oferty modele Arc Pro dla stacji roboczych – na rynku zadebiutowały trzy nowe układy: Arc Pro A50, Arc Pro A40 i Arc Pro A30M.

Karty graficzne Intel Arc Pro A to profesjonalne układy dla stacji roboczych, które zostały zoptymalizowane pod kątem oprogramowania do tworzenia treści, projektowania i obliczeń związanych z architekturą, inżynierią i budową. Pierwsze układy zaprezentowano podczas targów SIGGRAPH – to podstawowe modele przeznaczone dla urządzeń mobilnych lub komputerów stacjonarnych o niewielkich rozmiarach.

Premiera kart Intel Arc Pro A50, Arc Pro A40 i Arc Pro A30M - podstawowe modele dla stacji roboczych

Jaka jest różnica? Karty Intel Arc Pro A50 i Arc Pro A40 to konstrukcje przeznaczone dla komputerów stacjonarnych, zaś układ Arc Pro A30M znajdzie zastosowanie w mobilnych stacjach roboczych.

Wszystkie modele oferują bardzo zbliżoną specyfikację. Producent zastosował układ graficzny Intel Alchemist ACM-G11 z 8 blokami Xe (1024 procesory strumieniowe) oraz 4 GB pamięc GDDR6 64-bit (A30M) lub 6 GB pamięci GDDR6 96-bit (A40/A50). Można zatem powiedzieć, że specyfikacja przypomina układy Intel Arc A370M (do laptopów) i Intel Arc A380 (dla komputerów PC).



Model Intel Arc Pro A40 wykorzystuje jednoslotowe chłodzenie, a Intel Arc A50 dwuslotowe chłodzenie

Różnica sprowadza się do taktowań i limitów mocy. Modele Arc Pro A40 i Arc Pro A30M oferują moc obliczeniową pojedynczej precyzji na poziomie 3,5 TFLOPS, natomiast Arc Pro A50 osiąga 4,8 TFLOPS (ale korzysta z bardziej rozbudowanego chłodzenia). W desktopowych kartach pamięć ma przepustowość 192 GB/s. W mobilnym jest to tylko 128 GB/s. Układów nie można podkręcić.

Model Intel Arc Pro A30M Intel Arc Pro A40 Intel Arc Pro A50 Układ graficzny Intel ACM-G11 Intel ACM-G11 Intel ACM-G11 Jednostki Xe 8 8 8 Jednostki FP32 1024 1024 1024 Moc obliczeniowa 3,5 TFLOPS 3,5 TFLOPS 4,8 TFLOPS Pamięć wideo 4 GB GDDR6 64-bit 6 GB GDDR6 96-bit 6 GB GDDR6 96-bit Taktowanie pamięci 16 000 MHz 16 000 MHz 16 000 MHz Przepustowość pamięci 128 GB/s 192 GB/s 192 GB/s Limit mocy 35-50 W (TBP) 50 W (TDP 75 W (TDP)

Warto dodać, że wszystkie układy oferują sprzętową obsługę ray tracingu i uczenia maszynowego (jednostki XMX - Xe Matrix Extensions), a do tego zapewniają wsparcie dla sprzętowej akceleracji kodowania i dekodowania materiałów H.264, HEVC i AV1.

Modele Intel Arc Pro wyróżniają się także specjalnymi sterownikami i specjalnymi certyfikatami profesjonalnych aplikacji z branży architektonicznej, inżynieryjnej i produkcyjnej. Szkoda, że nie podano szczegółów dotyczących realnej wydajności kart. Warto również zaznaczyć, że pamięć nie wspiera korekcji błędów ECC.

Mobilne stacje z układem Intel Arc Pro A30M mają być dostępne jeszcze w tym kwartale, natomiast karty Intel Arc Pro A40 i A50 będą dostępne u wiodących partnerów w późniejszym terminie w tym roku (póki co producent nie ujawnia ani cen, ani producentów OEM, którzy będą sprzedawać karty).

Źródło: Intel