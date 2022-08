Karty graficzne Intel Arc miały być powiewem świeżości na rynku komputerów. Tak się jednak nie stało, a w sieci pojawiają się niepokojące informacje o sprzęcie.

Modele Intel Arc dla komputerów zostały zapowiedziane już jakiś czas temu, ale ciągle czekamy na premierę i rozpoczęcie sprzedaży kart (w międzyczasie producent wypuszcza kolejne filmiki, w których podsyca atmosferę wokół sprzętu).

Dlaczego ciągle czekamy na dostępność sprzętu? Igor Wallossek z serwisu Igor's Lab dotarł do zakulisowych informacji o nowych kartach Intela. Niestety nie wygląda to zbyt dobrze.

Producenci nie chcą kart graficznych Intel Arc

Nieoficjalnie wiadomo, że Intel sugerował producentom, aby zrezygnowali ze sprzedaży detalicznej kart i skupili się na producentach OEM oraz integratorach systemów komputerowych (czyli, aby były one dostarczane firmom zajmującym się składaniem gotowych komputerów).

Problem w tym, że partnerzy biznesowi w ogóle nie są zainteresowani nowymi kartami Intela. Sprzęt jest wielką niewiadomą i producenci nie chcą z nim eksperymentować (przynajmniej tak było przed testami modelu Arc A380, które okazały się wielką klapą). Dodatkowo Intel ma oferować tutaj gorsze warunki współpracy od konkurencji – chodzi o brak gwarancji ceny i gorsze założenia dla czynników kosztotwórczych (gorszą politykę zwrotów i napraw RMA).

To jednak nie koniec rewelacji! Wallossek twierdzi, że jeden z jeden z dużych partnerów całkowicie wstrzymał produkcję kart graficznych Arc (podobno chodzi o obawy dotyczące jakości sprzętu). Źródło nie podaje nazwy firmy, ale ma to być jeden z dużych partnerów zajmujących się także płytami głównymi (więc można podejrzewać, że chodzi o firmę ASUS lub Gigabyte).



ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX 6GB OC

Intel musi zmienić swoje podejście

Producenci ograniczyli działania marketingowe związane z kartami i premiera sprzętu raczej odbędzie się „po cichu” (nieoficjalnie wiadomo, że miałaby ona nastąpić w sierpniu lub we wrześniu). W planach jest model Arc A380, a także wydajniejsze karty Arc A750 i Arc A770.

Wychodzi więc na to, że producent będzie musiał zmienić swoje podejście do promocji sprzętu, bo dotychczasowe działania raczej nie były zbyt udane (Wallossek opisał to jako aroganckie podejście „wszystko ze znaczkiem Intel sprzedaje się samo”). W innym przypadku nie zdoła wybić się na rynku, gdzie dominują układy Nvidii i AMD.

