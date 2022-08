Ciągle czekamy na premierę kart graficznych Intel Arc dla PC-tów, ale wszyscy obawiamy się o wydajność sprzętu w starszych grach. Producent zajął głos w tej sprawie.

Nowe karty graficzne mają stanowić konkurencję dla modeli Nvidia GeForce i AMD Radeon, ale wydajność sprzętu pozostaje sporą niewiadomą – wprawdzie ostatnio producent pochwalił się osiągami modelu Intel Arc A750, ale na premierę sprzętu i niezależne testy musimy jeszcze poczekać.

Niedawno na kanale Linus Tech Tips pojawił się materiał, w którym zaprezentowano możliwości karty Intel Arc A770… a przy okazji wykazano sporą różnicę w wydajności podczas grania w Shadow of the Tomb Raider na DirectX 11 i DirectX 12 (w nowszym API karta oferowała prawie 2-krotnie lepsze osiągi!).

Dlaczego karty graficzne Intel Arc są lepsze w nowszych grach?

Skąd bierze się różnica w wydajności? Intel opublikował materiał, w którym porusza kwestię różnicy w wydajności między starszymi i nowszymi interfejsami programowania (API).

Mówiąc w skrócie, chodzi o różnice względem zarządzania zasobami komputera. Starsze interfejsy (jak np. DirectX 11) są łatwiejsze do zaimplementowania przez programistów, ale wymagają dopracowania współpracy na warstwie sterownika i często nie pozwalają wykorzystać pełnego potencjału sprzętu. W nowszych interfejsach (jak np. DirectX 12, ale też Vulkan), sterownik nie ma tak istotnego znaczenia, sprzęt jest lepiej wykorzystywany, ale implementacja wymaga więcej pracy ze strony programistów tworzących grę lub silnik gry.

Producent deklaruje, że karty graficzne Intel Arc będą oferować konkurencyjne osiągi właśnie w nowszych tytułach korzystających z DirectX 12 i Vulkan, których przybywa (a część starszych otrzymuje aktualizację do nowego API). Wydajność w starszych tytułach korzystających z DirectX 11 czy DirectX 9 będzie stopniowo optymalizowana. Też ma to istotne znaczenie, bo na liście znajdują się bardzo popularne gry.

Póki co mamy jednak do czynienia z zapowiedziami producenta. Jak to wyjdzie w praktyce? O tym przekonamy się po ogólnej premierze kart, która powinna nastąpić tego lata. Nie wiemy jak wy, ale my już nie możemy się doczekać!

Źródło: YouTube @ Linus Tech Tips, Intel Graphics