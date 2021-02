Niebawem na rynku pojawią się nowe procesory Intela, których szczególnie wyczekują gracze. Jak wypadają nowe jednostki? W końcu możemy powiedzieć na ten temat coś więcej, bo w sieci pojawiła się pierwsza recenzja modelu Core i7-11700K.

Specyfikacja procesora Intel Core i7-11700K

Core i7-11700K to prawie najwydajniejszy przedstawiciel generacji Rocket Lake-S – jednostka zastąpi model Core i7-10700K z ubiegłorocznej generacji Comet Lake-S. Jak wygląda porównanie specyfikacji procesorów?

Model Intel Core i7-9700K Intel Core i7-10700K Intel Core i7-11700K* Generacja

(Mikroarchitektura/litografia) Coffee Lake-S

(Skylake / 14 nm) Comet Lake-S

(Skylake / 14 nm) Rocket Lake-S

(Cypress Cove / 14 nm) Rdzenie/wątki 8/8 8/16 8/16 Taktowanie bazowe 3,6 GHz 3,7 GHz 3,6 GHz Taktowanie Turbo Boost 2.0 4,9 GHz 5,1 GHz 5,0 GHz Pamięć L2 8x 256 KB 8x 256 KB 8x 512 KB Pamięć L3 12 MB 16 MB 16 MB Kontroler pamięci DDR4-2666

(2-kanałowy) DDR4-2933

(2-kanałowy) DDR4-3200

(2-kanałowy) Układ graficzny UHD 630 UHD 630 UHD 730 Linie PCIe 16x PCIe 3.0 16x PCIe 3.0 20x PCie 4.0 Odblokowany mnożnik TAK TAK TAK TDP 95 W 125 W 125 W Cena 1300 złotych 1500 złotych ??? * specyfikacja nieoficjalna

Nowy model oferuje tyle samo rdzeni i wątków, ale pracuje z trochę niższymi zegarami. Warto jednak zauważyć, że Core i7-11700K bazuje na nowej mikroarchitekturze, która powinna przynieść spory wzrost wydajności (producent mówi o wzroście współczynnika IPC na poziomie 19%).

Testy procesora Intel Core i7-11700K

Redakcja lab501 zdobyła inżynieryjną wersję procesora Intel Core i7-11700K (ES) i opublikowała jego wyniki wydajności. Warto jednak zaznaczyć, że to przedprodukcyjna wersja układu, a testy zostały wykonane na płycie głównej Z590 z niedopracowaną wersją BIOS-u.

W testach potrafiących wykorzystać potencjał wielu wątków jednostka wypada wyraźnie słabiej od konkurencyjnego modelu Ryzen 7 5800X. Warto jednak zwrócić uwagę na osiągi pojedynczego rdzenia - tutaj procesor dorównuje modelom Ryzen 5000.

W grach sytuacja jest dużo ciekawsza, bo Core i7-11700K pokonuje Core i9-10900K, a więc topową konstrukcję z poprzedniej generacji. W rozdzielczości 1080p i 1440p jest ciut słabszy od konkurencyjnego modelu Ryzen 5 5600X (w 4K obydwa procesory ogólnie rzecz biorąc oferują zbliżone osiągi). W platformie wykorzystano kartę graficzną GeForce RTX 2080 Ti i pamięci DDR4 3200 MHz CL14.

Warto także zwrócić uwagę na pobór mocy – w nowym modelu jest on wyraźnie wyższy względem poprzednich „i-siódemek” lub modeli konkurencji (chociaż i tak jest to dużo niższa wartość niż w przypadku Core i9-10900K). Niewykluczone, że to wina niedopracowanego oprogramowania płyty głównej, która nie potrafiła ustawić poprawnych limitów mocy. Procesor pracował jednak z całkiem niskimi temperaturami (testy przeprowadzono na chłodzeniu Noctua NH-D15, a więc bardzo dobrym coolerze powietrznym).

Zainteresowanych szczegółowymi wynikami wydajności odsyłamy do recenzji na portalu lab501 (niestety po rumuńsku, więc warto przetłumaczyć np. przez Google Translate).

Intel Core i7-11700K – będzie hit?

Pierwsze wyniki wydajności wskazują, że procesory Intel Rocket Lake rzeczywiście przyniosą spory wzrost wydajności, jednak może on nie wystarczyć do pokonania modeli konkurencji. Dodatkowo może on być okupiony wysokim poborem mocy. Na potwierdzenie tych informacji musimy jednak poczekać do oficjalnej premiery procesorów (prawdopodobnie w marcu), gdy zostaną opublikowane testy finalnych wersji układów na dopracowanych wersjach BIOS-u.

Źródło: Lab501

