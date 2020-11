AMD Ryzen 5 5600X to jak na razie najtańszy procesor z generacji Zen 3. Jak się sprawdza w programach? Czy można go polecić graczom? Sprawdźmy to!

marketplace Ocena benchmark.pl









4,1/5 Plusy - potężna wydajność w zastosowaniach jednowątkowych,; - bardzo dobra wydajność w grach,; - kompatybilność z platformą AM4,; - kontroler PCI-Express 4.0,; - odblokowany mnożnik - możliwość podkręcenia,; - obsługa szybkich pamięci DDR4 4000 MHz (w praktyce nawet więcej),; - stosunkowo niski pobór energii elektrycznej,; - w zestawie podstawowe chłodzenie Wraith Stealth. Minusy - w zastosowaniach wielowątkowych wypada słabiej od modelu Ryzen 7 3700X,; - dużo droższy od poprzednika.

Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy! AMD wprowadza na rynek nową generację procesorów Ryzen – mowa oczywiście o modelach Ryzen 5000 „Vermeer, które zastępuje wyjątkowo udane jednostki Ryzen 3000 „Matisse”. Według zapowiedzi producenta, mamy otrzymać jeszcze lepsze konstrukcje, które podniosą poprzeczkę w kwestii wydajności.

Początkowo w ofercie "czerwonych" pojawiły się tylko cztery modele z wysokiego i średniego segmentu wydajnościowego: Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X i Ryzen 5 5600X. Na bardziej opłacalne jednostki przyjdzie nam poczekać trochę dłużej.

Model Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Kontroler pamięci Pamięć L3 Grafika TDP OC Cena Ryzen 9 5950X 16/32 3,4/4,9 GHz DDR4-3200 64 MB - 105 W TAK $799 Ryzen 9 5900X 12/24 3,7/4,8 GHz DDR4-3200 64 MB - 105 W TAK $549 Ryzen 7 5800X 8/16 3,8/4,7 GHz DDR4-3200 32 MB - 105 W TAK $449 Ryzen 5 5600X 6/12 3,7/4,6 GHz DDR4-3200 32 MB - 65 W TAK $299

Co ważne, nowe procesory są kompatybilne z płytami głównymi AM4 - konieczna jest tutaj jedynie aktualizacja BIOS-u (dla modeli X570, B550 i A520 nowe oprogramowanie już jest dostępne, natomiast dla modeli X470 i B450 zostanie udostępnione na początku przyszłego roku; wsparcie dla starszych modeli X370, B350 i A320 nie jest planowane).

W osobnym artykule sprawdziliśmy możliwości 12-rdzeniowego modelu Ryzen 9 5900X (i omówiliśmy nową architekturę), a w tym artykule zajmiemy się najsłabszym i jednocześnie najtańszym przedstawicielem nowej serii – 6-rdzeniowym układem Ryzen 5 5600X.

Specyfikacja procesora AMD Ryzen 5 5600X

Ryzen 5 5600X w prostej linii jest następcą jednostek Ryzen 5 3600X i 3600XT. To model ze średniej półki, który powinien spełnić oczekiwania graczy składających mocny komputer do grania, ale niekoniecznie zajmujących się tworzeniem treści (tutaj dużo lepiej wypadają modele Ryzen 7 i Ryzen 9).

Układ został wyposażony w 6 rdzeni i 12 wątków na bazie architektury Zen 3. Bazowe taktowanie zostało ustalone na poziomie 3,7 GHz, a w trybie Boost teoretycznie może ono wzrosnąć maksymalnie do 4,6 GHz.

Według naszych obserwacji, procesor może uzyskiwać jeszcze wyższe zegary – przy obciążeniu wszystkich rdzeni odnotowaliśmy 4325 MHz, a przy jednym częstotliwość dochodziła do 4650 MHz.

Każdy rdzeń dysponuje 512 KB pamięci podręcznej drugiego poziomu (L2), a dla wszystkich udostępniono jeszcze 32 MB współdzielonej pamięci podręcznej trzeciego poziomu (L3). Co ważne, w nowej generacji Zen 3, cała pojemność jest dostępna dla wszystkich rdzeni (w modelach Zen 2 trzy rdzenie miały po 16 MB).

Producent przewidział dwukanałowy kontroler pamięci z natywnym wsparciem dla modułów DDR4 3200 MHz. Jest też kontroler PCI-Express 4.0 – do dyspozycji oddano 24 linie sygnałowe, z czego 16 przeznaczono do podłączenia karty graficznej i 4 do nośnika SSD M.2, a 4 służy do komunikacji z chipsetem.

Mimo lepszej specyfikacji, producentowi udało się zmniejszyć współczynnik TDP z 95 do 65 W. W zestawie z procesorem znajdziemy też podstawowe chłodzenie - to model Wraith Stealth, który nadaje się do pracy przy standardowych ustawieniach (nie polecamy go do mocnego podkręcania).

Model AMD Ryzen 5 3600X AMD Ryzen 5 5600X AMD Ryzen 7 5800X AMD Ryzen 9 5900X Intel Core i5-10600K Generacja Matisse

Zen 2 / 7 nm Vermeer

Zen 3 / 7 nm Vermeer

Zen 3 / 7 nm Vermeer

Zen 3 / 7 nm Comet Lake-S

Skylake / 14 nm Rdzenie/wątki 6/12 6/12 8/16 12/24 6/12 Taktowanie 3,8 GHz 3,7 GHz 3,8 GHz 3,7 GHz 4,1 GHz Maksymalne taktowanie Boost 4,4 GHz 4,6 GHz 4,7 GHz 4,8 GHz 4,8 GHz Pamięć L2 6x 512 KB 6x 512 KB 8x 512 KB 12x 512 KB 6x 256 KB Pamięć L3 2x 16 MB 32 MB 32 MB 2x 32 MB 12 MB Kontroler pamięci DDR4-3200

(2-kanałowy) DDR4-3200

(2-kanałowy) DDR4-3200

(2-kanałowy) DDR4-3200

(2-kanałowy) DDR4-2933

(2-kanałowy) Układ graficzny - - - - UHD 630

(350 - 1200 MHz) Linie PCIe 24x PCIe 4.0 24x PCIe 4.0 24x PCIe 4.0 24x PCIe 4.0 16x PCIe 3.0 Odblokowany mnożnik TAK TAK TAK TAK TAK TDP 95W 65 W 105 W 105 W 95 W Cena 1000 zł 1500 zł 2300 zł 2800 zł 1200 zł

Procesor został wyceniony na 1500 złotych, więc duuużo wyżej niż poprzednik Ryzen 5 3600X czy nawet 3600 XT – właściwie to już poziom 8-rdzeniowego/16-wątkowego modelu Ryzen 7 3700X.

W ofercie Intela nie znajdziemy bezpośredniego konkurenta, ale najbliżej mu do 6-rdzeniowego/12-wątkowego modelu Core i5-10600K za 1200 zł (lub 10600KF bez zintegrowanej grafiki). Ewentualnie do 8-rdzeniowego/16-wątkowego Core i7-10700 za 1500 zł (bez możliwości podkręcania) lub Core i7-10700F za 1400 zł też bez zintegrowanej grafiki.

Podkręcanie AMD Ryzen 5 5600X

Jednym z głównych atutów modeli AMD Ryzen jest odblokowany mnożnik, który pozwala na podkręcenie procesora. Na jaki potencjał możemy liczyć?

Producent udostępnił nam inżynieryjną sztukę, która została wyprodukowana w 36. tygodniu 2020 roku. Potencjał na przetaktowanie wygląda naprawdę przyzwoicie – uzyskaliśmy 4,7 GHz przy napięciu zasilającym 1,3 V. Na chłodzeniu MSI MPG Core Liquid 240R temperatury nie przekraczały 75 stopni.

Przy okazji sprawdziliśmy jak wygląda kwestia współpracy z szybkimi pamięciami RAM. AMD twierdzi, że nowa generacja procesorów poczyniła tutaj progres i potrafi obsłużyć moduły o taktowaniu nawet 4000 MHz (w trybie synchronicznym DRAM/FCLK/UMC).

I tutaj spotkało nas spore zaskoczenie, bo nasza sztuka zdołała obsłużyć jeszcze szybsze pamięci niż deklaruje producent – uzyskaliśmy stabilne 4200 MHz na modułach ADATA XPG Spectrix D60G (Samsung B-die).

Wiemy, że producenci płyt głównych ciągle dopracowują oprogramowanie i kolejne BIOSy powinny wprowadzić lepszą obsługę szybkich pamięci RAM (w przypadku naszej płyty dobry efekt dała testowa wersja BIOS-u 2402).

Platforma testowa

Testy procesora AMD Ryzen 5 5600X przeprowadziliśmy na naszej standardowej platformie z kartą graficzną Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition i zasilaczem Chieftec A-135 750W. Pozostałe elementy platformy prezentują się następująco:

marketplace

Procesor AMD Ryzen 5 5600X reprezentuje średni segment procesorów "Zen 3". Układ został wyposażony w 6 rdzeni i 12 wątków o taktowaniu 3,7/4,6 GHz - jego TDP oszacowano na 65 W, ale w razie potrzeby można go podkręcić.

marketplace

Za optymalne temperatury procesora odpowiadało chłodzenie MSI MAG CoreLiquid 240R - to zestaw AiO z chłodnicą typu 240 mm, które poradzi sobie nawet z dużo mocniejszymi jednostkami.

marketplace

Procesor zamontowaliśmy na płycie głównej ASUS ROG Crosshair VIII Hero WI-FI (BIOS 2311 z AGESA 1.1.0.0). Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o entuzjastach - model wyróżnia się mocną sekcją zasilania, bogatym zestawem portów i efektownym designem.

marketplace

Układ Ryzen 5 5600X połączyliśmy z dwukanałowym zestawem pamięci ADATA XPG Spectrix D60G 4133 MHz CL19 (taktowanie obniżyliśmy do wartości nominalnej wspieranej przez kontroler pamięci - w przypadku układów Ryzen 3000 i 5000 do 3200 MHz CL16, w Intel Core 10000 do 2933 MHz CL16).

marketplace

Za dysk systemowy posłużył nam nośnik ADATA XPG SX8200 Pro 512 GB. Napęd korzysta z interfejsu M.2 PCI-Express 3.0 x4, a jego wydajność sięga 3500 MB/s.

Platforma działała pod obsługą systemu Windows 10 Home 64-bit (2004). Do płyty doinstalowaliśmy sterowniki dla chipsetu AMD Chipset Drivers 2.10.13.408, a dla karty graficznej sterowniki Nvidia GeForce Game Ready Driver 445.87 WHQL.

Testy wydajności: renderowanie

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 7138 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 6246 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 5024 Intel Core i9-9900K (8C/16T) 4936 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 4878 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 4383 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 3725 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) 3723 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 3605 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 3591 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 3213 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 2622 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 2369

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 599 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 534 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 521 Intel Core i9-9900K (8C/16T) 517 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 509 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 505 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) 505 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 504 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 501 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 483 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 479 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 451 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 431

Blender – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[czas] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 504 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 641 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 691 Intel Core i9-9900K (8C/16T) 712 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 714 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 856 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) 981 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 994 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 1007 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 1023 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 1109 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 1436 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 1588

Jak sobie radzie Ryzen 5 5600X? W testach renderowania wypada naprawdę nieźle - oferuje wyraźnie lepszą wydajność od modeli Ryzen 5 3600X i Core i5-10600K, ale do 8-rdzeniowego Ryzena 7 3700X jeszcze mu sporo brakuje. Nowa architektura gwarantuje jednak świetną wydajność pojedynczego wątku (tutaj procesor wyprzedza praktycznie wszystkie modele z poprzednich generacji).

Testy wydajności: kompresja i szyfrowanie

7zip 19.00 - kompresja/dekompresja (ocena)

[MIPS] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 108912 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 84631 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 80677 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 79887 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 76509 Intel Core i9-9900K (8C/16T) 62879 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) 60418 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 59931 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 53982 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 52021 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 50346 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 39477 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 36805

VeraCrypt 1.23 Hotfix2 - AES (mean)

[GB/s] więcej = lepiej

Intel Core i9-10850K (10C/20T) 12,7 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 12,2 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) 11,2 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 11 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 10,9 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 10,7 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 10,6 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 10,6 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 9,8 Intel Core i9-9900K (8C/16T) 9,7 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 9,1 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 6,5 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 6

Kolejne testy pokazują dużo lepsze możliwości procesora. W teście kompresji/dekompresji Ryzen 5 5600X mocno odskakuje modelom Ryzen 5 3600X i Core i5-10600K, a nawet depcze po piętach Ryzenowi 7 3700X. W szyfrowaniu go nawet mocno wyprzedza.

Testy wydajności: renderowanie i konwersja wideo

DaVinci Resolve 16 (beta) - renderowanie wideo 4K

[s] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 122 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 126 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 127 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 128 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 143 Intel Core i9-9900K (8C/16T) 148 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) 159 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 163 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 177 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 180 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 190 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 245 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 263

HandBrake - konwersja wideo 4K (H.265)

[s] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 203 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 246 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 251 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 270 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 291 Intel Core i9-9900K (8C/16T) 297 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 324 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) 336 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 348 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 359 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 392 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 430 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 468

Przy renderowaniu i konwersji wideo obyło się bez zaskoczeń - testowany procesor plasuje się pomiędzy modelami Ryzen 5 3600X a Ryzen 7 3700X. Możemy mówić o wydajności zbliżonej do Core i9-9900K.

Testy wydajności: 3DMark Time Spy i Fire Strike

3DMark – Time Spy (DirectX 12)

[punkty] wynik ogólny

Intel Core i9-10850K (10C/20T) 9551 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 9243 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 9200 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 9070 Intel Core i9-9900K (8C/16T) 8970 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 8925 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) 8800 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 8797 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 8761 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 8713 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 8715 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 8324 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 8175

3DMark – Time Spy (DirectX 12)

[punkty] wynik testu procesora

Intel Core i9-10850K (10C/20T) 12807 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 11100 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 9996 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 9981 Intel Core i9 9900K (8C/16T) 7891 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 7754 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 7649 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 7238 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) 7013 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 5917 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 5833 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 5209 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 4841

3DMark – Fire Strike (DirectX 11)

[punkty] wynik ogólny

AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 24251 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 23656 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 23487 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 23232 Intel Core i9-9900K (8C/16T) 22958 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 22814 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) 22421 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 21955 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 21546 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 21339 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 21312 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 19921 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 19273

3DMark – Fire Strike (DirectX 11)

[punkty] wynik testu procesora

AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 29435 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 28544 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 25256 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 24942 Intel Core i9-9900K (8C/16T) 24909 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 24835 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 19941 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) 19805 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 19227 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 18680 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 17933 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 13763 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 12547

3DMark to benchmark typowo graficzny, który dobrze nadaje się do porównywania wydajności kart graficznych. Nas najbardziej interesuje składowa odpowiedzialna za osiągi procesora - w starszym teście FireStrike Ryzen 5 5600X dorównuje 8-rdzeniowym modelom Ryzen 7 3700X/3800X i Core i9-9900K, ale w nowszym - Time Spy może się równać z Core i5-10600K.

Testy wydajności: Gry (Full HD)

Far Cry 5 - 1920 x 1080 Ultra (DirectX 11)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 134

112 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 133

116 Intel Core i9-9900K (8C/16T) 130

108 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 128

105 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 126

103 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 121

95 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 119

94 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 119

91 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 118

92 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 118

92 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) 117

90 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 116

89 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 115

90

Wiedźmin 3 - 1920 x 1080 Uber (DirectX 11)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 164

149 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 163

149 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 146

130 Intel Core i9-9900K (8C/16T) 144

123 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 139

123 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 137

121 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 137

120 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 136

121 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 136

112 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) 134

118 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 133

117 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 128

108 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 121

105

Total War: Warhammer II - 1920 x 1080 Ultra (DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 84

57 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 80

55 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 76

52 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 73

51 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 73

51 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 72

50 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) 72

49 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 70

48 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 69

46

Hitman 2 - 1920 x 1080 Ultra (DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 125

113 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 121

106 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 109

97 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 105

98 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 105

95 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 104

95 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) 104

95 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 104

90 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 103

94

Counter Strike: Global Offensive - 1920 x 1080 Wysokie (DirectX 9)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 511

103 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 490

110 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 454

106 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 453

105 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) 448

107 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 444

110 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 438

110 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 434

110 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 418

111

Zaskoczeni? Bo my bardzo! Ryzen 5 5600X wypada bardzo dobrze w grach - potrafi on tutaj rywalizować nawet z dużo droższym modelem Core i9-10850K (przy czym ten pracował z wolniejszymi pamięciami - 2933 MHz).

Testy - pobór energii

Spoczynek

[W] mniej = lepiej

Intel Core i7-9700K (8C/8T) 41 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 44 Intel Core i9-9900K (8C/16) 45 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 45 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 46 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 46 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 48 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 60 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 62 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) 63 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 65 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 67 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 85

Aplikacja wielowątkowa

[W] mniej = lepiej

Intel Core i5-9400F (6C/6T) 99 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 117 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 131 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 136 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 139 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) 150 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 161 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 171 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 181 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 184 Intel Core i9-9900K (8C/16) 222 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 231 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 309

Gra 3D

[W] mniej = lepiej

Intel Core i5-9400F (6C/6T) 287 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 301 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 302 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 308 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 326 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) 327 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) 337 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 343 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 354 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 363 Intel Core i9-10850K (10C/20T) 366 Intel Core i9-9900K (8C/16) 369 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 377

No i mamy kolejne zaskoczenie. Ryzen 5 5600X wypada dużo lepiej od modeli Ryzen 5 3600 i 3600X, a przy tym cechuje się mniejszym zapotrzebowaniem na energię (w teście CPU, bo w grach pozwala rozwinąć skrzydła karcie graficznej, więc pobór jest odpowiednio wyższy).

Testy podkręconego procesora AMD Ryzen 5 5600X

Testy po OC przeprowadziliśmy tylko po podkręceniu procesora. Taktowanie pamięci RAM pozostało na standardowym poziomie (odpowiadającym nominalnemu taktowaniu kontrolera pamięci).

Testy wydajności (OC): renderowanie

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 7720 Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 6564 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 5304 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 5197 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 5194 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 4748 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 3983 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,4 GHz 3985 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 3931 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) @ 4,2 GHz 3823 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 3213 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 3009 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 2369

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 606 Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz* 532 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 524 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 520 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 514 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz* 513 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 514 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,4 GHz 513 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz* 502 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz* 500 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) @ 4,2 GHz* 488 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 451 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 431 *taktowanie niższe niż przy standardowych ustawieniach

Blender – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[czas] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 466 Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 546 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 677 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 687 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 702 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 805 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,4 GHz 910 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 916 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 941 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) @ 4,2 GHz 957 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 1109 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 1266 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 1588

Jak wypada Ryzen 5 5600X? Podkręcenie zegarów przekłada się na jakieś 6-8% wzrostu wydajności w teście wielordzeniowym, co pozwala mu odskoczyć od modeli Ryzen 5 3600X i Core i5-10600K. Do Core i9-9900K i Ryzen 7 3700X jednak jeszcze sporo brakuje.

Testy wydajności (OC): kompresja i szyfrowanie

7zip 19.00 - kompresja/dekompresja (ocena)

[MIPS] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 111976 Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 88121 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 82733 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 81335 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 78407 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 65193 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,4 GHz 64105 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) @ 4,2 GHz 61614 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 57616 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 54812 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 50346 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 43694 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 36805

VeraCrypt 1.23 Hotfix2 - AES (mean)

[GB/s] więcej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 12,9 Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 12,7 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) @ 4,2 GHz 11,6 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,4 GHz 11,6 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 11,3 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 11 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 10,9 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 10,6 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 9,9 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 9,8 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 9,8 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 7,5 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 6

7-zip pokazuje lepsze wyniki - Ryzen 5 5600X pokonał Core i9 9900K i zbliżył się do Ryzena 7 3700X. Znowu w teście VeraCrypt nowy procesor AMD osiąga jeszcze lepsze rezultaty, nieznacznie pokonując nawet Core i9-10850K.

Testy wydajności (OC): renderowanie i konwersja wideo

DaVinci Resolve 16 (beta) - renderowanie wideo 4K

[s] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 117 Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 123 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 126 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 127 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 138 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 146 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,4 GHz 149 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) @ 4,2 GHz 156 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 167 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 169 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 190 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 218 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 263

HandBrake - konwersja wideo 4K (H.265)

[s] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 190 Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 217 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 246 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 258 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 267 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 286 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 303 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,4 GHz 310 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) @ 4,2 GHz 326 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 337 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 392 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 388 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 468

Kolejne testy nie są jednak dla nas zaskoczeniem. Ryzen 5 5600X pokonuje modele Core i5-10600K, Core i9-9900K i Ryzen 5 3600X, ale do Ryzena 7 3700X jeszcze mu trochę brakuje.

Testy wydajności (OC): 3DMark Time Spy i Fire Strike

3DMark – Time Spy (DirectX 12)

[punkty] wynik ogólny

Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 9499 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 9337 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 9269 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 9239 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 9026 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 8968 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,4 GHz 8851 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) @ 4,2 GHz 8844 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 8826 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 8784 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 8761 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 8478 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 8175

3DMark – Time Spy (DirectX 12)

[punkty] wynik testu procesora

Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 13247 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 12045 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 10378 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 10278 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 10193 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 8738 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 8310 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 8138 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,4 GHz 7685 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) @ 4,2 GHz 7444 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 7238 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 6389 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 5418

3DMark – Fire Strike (DirectX 11)

[punkty] wynik ogólny

AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 24504 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 24026 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 23813 Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 23335 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 23292 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 23044 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,4 GHz 22931 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) @ 4,2 GHz 22679 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 22469 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 22329 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 21312 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 21139 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 19273

3DMark – Fire Strike (DirectX 11)

[punkty] wynik testu procesora

Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 31169 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 30794 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 26748 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 26449 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 25781 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 25322 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 21990 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,4 GHz 21377 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) @ 4,2 GHz 20466 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 20132 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 17933 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 15562 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 12547

Po podkręceniu sytuacja wygląda bardzo podobnie. W starszym teście FireStrike procesor oferuje podobną wydajność do 8-rdzeniowych modeli Core i9-9900K i Ryzen 7 3700X/3800X, ale w nowszym jest w stanie pokonać tylko 6-rdzeniowe jednostki Ryzen 5 3600/3600X i Core i5-10600K.

Testy wydajności (OC): Gry (Full HD)

Far Cry 5 - 1920 x 1080 Ultra (DirectX 11)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 136

116 Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 135

118 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 132

111 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 131

109 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 130

105 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 127

103 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 122

94 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 120

95 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,4 GHz 120

92 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 119

91 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) @ 4,2 GHz 117

90 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 118

93 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 115

90

Wiedźmin 3 - 1920 x 1080 Uber (DirectX 11)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 168

150 Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 165

147 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 149

133 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 145

124 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 141

125 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 141

118 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 137

121 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 137

121 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 136

121 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,4 GHz 136

118 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) @ 4,2 GHz 134

118 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 131

112 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 121

105

Total War: Warhammer II - 1920 x 1080 Ultra (DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 86

59 Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 83

58 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 79

55 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 74

51 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 74

51 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 74

51 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,4 GHz 74

51 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) @ 4,2 GHz 72

49 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 69

46

Hitman 2 - 1920 x 1080 Ultra (DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 126

114 Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 123

109 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 110

97 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 108

97 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 108

98 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 106

98 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,4 GHz 106

98 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) @ 4,2 GHz 104

95 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 104

90

Counter Strike: Global Offensive - 1920 x 1080 Wysokie (DirectX 9)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 525

102 Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 495

106 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 453

102 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 450

108 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,4 GHz 452

112 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 449

106 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) @ 4,2 GHz 448

107 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 445

111 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 418

111

Podkręcenie procesora nie przekłada się na potężny wzrost wydajności, ale Ryzen 5 5600X nadal nas zaskakuje - procesor okazuje się dużo lepszy od poprzednich Ryzenów 3000, a do tego pokonuje nawet topowe modele konkurencji.

Testy (OC) - pobór energii po podkręceniu

Spoczynek

[W] mniej = lepiej

Intel Core i5-9400F (6C/6T) 46 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 48 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 51 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 54 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 55 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 56 Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 56 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) @ 4,2 GHz 63 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,4 GHz 65 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 65 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 65 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 72 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 89

Aplikacja wielowątkowa

[W] mniej = lepiej

Intel Core i5-9400F (6C/6T) 99 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 131 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) @ 4,2 GHz 150 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 164 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 178 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,4 GHz 181 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 197 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 200 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 220 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 235 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 259 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 275 Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 375

Gra 3D

[W] mniej = lepiej

Intel Core i5-9400F (6C/6T) 287 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 301 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) @ 4,2 GHz 322 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 335 AMD Ryzen 7 3800X (8C/16T) @ 4,4 GHz 335 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,4 GHz 337 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 350 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 362 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 377 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 378 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) @ 4,3 GHz 383 Intel Core i9-9900K (8C/16T) @ 5,0 GHz 391 Intel Core i9-10850K (10C/20T) @ 5,1 GHz 405

Nasz procesor podkręcił się z całkiem niskim napięciem zasilającym, więc nie odnotowaliśmy dużego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną - przy obciążeniu samego CPU mówimy o poziomie zbliżonym do Ryzena 5 3600 lub 3600X (które jednak osiągają dużo słabsze wyniki). Konkurencyjny Core i5-10600K cechuje się dużo wyższym zapotrzebowaniem na energię.

AMD Ryzen 5 5600X

I jak zaskoczeni? Bo my bardzo! Ryzen 5 5600X to procesor, który wywraca do góry nogami dotychczasowe przekonania o procesorach AMD. Sprzęt zainteresuje tych klientów, którzy szukają niedrogiego modelu przeznaczonego głównie do grania. Nie jest to jednak najbardziej opłacalna propozycja do procesorowych zastosowań. Ale po kolei…

Ryzen 5 5600X to najsłabszy przedstawiciel generacji Vermeer (przynajmniej na tę chwilę). Do dyspozycji oddano 6 rdzeni i 12 wątków, ale nowa architektura – Zen 3 pozwoliła uzyskać spory wzrost wydajności. Co ważne, dokonano tego bez zmiany platformy, co może ucieszyć osoby planujące modernizację komputera.

W typowo procesorowych zastosowaniach możemy liczyć na zauważalnie lepsze osiągi względem 6-rdzeniowego modelu Ryzen 5 3600X (Zen 2) czy konkurencyjnego Core i5-10600K, ale do 8-rdzeniowego Ryzena 7 3700X (Zen 2) zwykle jeszcze trochę brakuje. Pojedynczy wątek jest jednak bezkonkurencyjny i pod tym względem nowy Ryzen deklasuje wszystkie dotychczasowe jednostki AMD i Intela.

Mocną stroną modelu Ryzen 5 5600X jest… wydajność w grach. I jasne, może nie jest to tak istotny aspekt w przypadku procesora, bo kluczową rolę odgrywa tutaj karta graficzna (zwłaszcza w wyższych rozdzielczościach), ale na pewno warto to podkreślić. Nowy Ryzen uczynił tutaj ogromny postęp względem poprzedniej generacji procesorów. Mało tego! Ryzen ze średniej półki zdołał tutaj pokonać topowe modele konkurencji.

Zainteresowani podkręcaniem mogą zdecydować się na przyspieszenie jednostki. Nam w optymalnych warunkach udało się uzyskać kilka procent wzrostu wydajności – nie jest to spektakularny wynik, ale nie wymaga też mocnego podniesienia napięcia (i zwiększenia ilości generowanego ciepła). Lepsze rezultaty może dać zastosowanie szybszych pamięci RAM. Tutaj też uczyniono spory postęp, bo procesor powinien obsługiwać moduły 4000 MHz (lub nawet szybsze, jak pokazuje nasz przykład).

Ryzen 5 5600X nie jest najbardziej opłacalnym modelem czysto do procesorowych zastosowań, ale moze być łakomym kąskiem dla osób składających komputer do grania z nowymi kartami GeForce RTX 3000 lub Radeon RX 6000

Największą bolączką nowego procesora okazuje się... cena. Ryzen 5 5600X został wyceniony na 1500 złotych, co dyskwalifikuje go w oczach osób patrzących tylko na procesorowe zastosowania (w takim scenariuszu lepiej sprawdzi się Ryzen 7 3700X).

Układ może jednak zainteresować graczy, którzy szukają dobrego i ziezbyt drogiego modelu do budowy zestawu z nowymi kartami GeForce RTX 3000 lub Radeon RX 6000 (szczególnie, że w tych drugich będzie można skorzystać z technologii Smart Access Memory).

Dla nas to dobry "kawałek krzemu", ale czekamy na pojawienie się tańszego modelu Ryzen 5 5600. Uważamy, że w tym segmencie potrzeba bardziej opłacalnych propozycji na kształt świetnego modelu Ryzen 5 3600.

AMD Ryzen 5 5600X - ocena:

potężna wydajność w zastosowaniach jednowątkowych

bardzo dobra wydajność w grach

kompatybilność z platformą AM4

kontroler PCI-Express 4.0

odblokowany mnożnik - możliwość podkręcenia

obsługa szybkich pamięci DDR4 4000 MHz (wpraktyce nawet więcej)

stosunkowo niski pobór energii elektrycznej

w zestawie podstawowe chłodzenie Wraith Stealth

w zastosowaniach wielowątkowych wypada słabiej od modelu Ryzen 7 3700X

dużo droższy od poprzednika

82%4,1/5

Zobacz również: