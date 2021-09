Premiera procesorów Intel Alder Lake-S zbliża się coraz większymi krokami, a my poznajemy coraz więcej szczegółów na temat specyfikacji i wydajności jednostek. Jak wypada topowy przedstawiciel nadchodzącej generacji?

Nowa generacja procesorów Intela to przede wszystkim hybrydowa architektura w udoskonalonym procesie litograficznym. Jednostki Alder Lake połączą wydajniejsze rdzenie Performance Core i słabsze Efficient Core, co powinno przełożyć się na poprawę wydajności i efektywności energetycznej.

Układy zaskoczą też funkcjonalnością - możemy oczekiwać obsługi starszych pamięci DDR4 i nowszych DDR5, a także wsparcia dla nowej, szybszej magistrali PCI-Express 5.0. Układy będą jednak korzystać z nowych płyt głównych z gniazdem LGA 1700.



Próbka inżynieryjna procesora Intel Core i9-12900K (źródło: bilibili @ 热心市民描边怪)

Wydajność procesora Intel Core i9-12900K

W sieci pojawia się coraz więcej przecieków dotyczących wydajności modelu Core i9-12900K, czyli topowego przedstawiciela nowej generacji.

Według nieoficjalnych informacji, procesor oferuje 16 rdzeni/24 wątki (połączenie 8 rdzeni/16 wątków P-Core i 8 rdzeni/8 wątków E-Core). Oprócz tego zastosowano 30 MB współdzielonej pamięci podręcznej L3. Jednostka cechuje się odblokowanym mnożnikiem (można ją podkręcić), a współczynnik TDP oszacowano na 125 W.

Na jaką wydajność możemy liczyć?



Dokładny wynik został zamazany, ale układ osiąga około 2050 punktów w teście pojedynczego rdzenia (źródło: Twitter @ HXL)



Na zrzucie ekranu zamazano oznaczenie procesora, ale wiele wskazuje, że mamy do czynienia z modelem Core i9-12900K (źródło: Twitter @ REHWK)

W benchmarku Cinebench R23 procesor osiąga około 2050 punktów w teście pojedynczego rdzenia i 30 549 punktów w teście wielordzeniowym. Dla porównania, Ryzen 9 5950X (topowy model konkurencji – 16 rdzeni/32 wątki) osiąga tutaj około 1660 i 28 000 punktów (przewaga Intela wynosi odpowiednio jakieś 23 i 9%).



Tutaj też zamazano oznaczenie procesora, ale według źródła mamy do czynienia z modelem Core i9-12900K (źródło: bilibili @ 老弟一号)

Bardzo dobre osiągi pojedynczego rdzenia potwierdza też test CPU-Z – Core i9-12900K osiąga tutaj 825 punktów. Model konkurencji – Ryzen 9 5950X może pochwalić się wynikiem na poziomie 650 punktów (w tym przypadku przewaga wynosi już około 27%).

Jeżeli wierzyć przeciekom, Core i9-12900K zaoferuje świetne osiągi w zastosowaniach jedno- i wielordzeniowych – wiele wskazuje na to, że obejmie on tytuł nowego króla wydajności segmentu konsumenckiego (aczkolwiek póki co znamy tylko wyniki z dwóch testów syntetycznych, więc jeszcze za wcześnie na „koronację”).

Jak będzie w praktyce? O tym przekonamy się po premierze procesorów. Według nieoficjalnych informacji, układy mają zadebiutować w przyszłym miesiącu (razem z nowymi płytami głównymi LGA 1700 z chipsetem Z690). Pozostaje więc cierpliwie czekać.

Źródło: bilibili @ 热心市民描边怪, Twitter @ REHWK, Twitter @ HXL, bilibili @ 老弟一号