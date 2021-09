Jakie AMD ma podejście do rynku podzespołów, trendów i współpracy z partnerami? Zapytaliśmy o to Omara Fakhri, czyli jedną z najbardziej kompetentnych osób w naszym regionie.

Ostatnie miesiące były wyjątkowo intensywne dla firmy AMD – doczekaliśmy się nowych procesorów Ryzen 5000 "Zen 3", kart graficznych Radeon RX 6000 "RDNA 2", ale też pojawiły się problemy z dostępnością komponentów. Jak mijające miesiące wyglądały z perspektywy producenta?

Postanowiliśmy o tym porozmawiać z Omarem Fakhri, czyli osobą odpowiedzialną za sprzedaż komponentów AMD w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie (EMEA). Rozmawialiśmy o ostatnich 18 miesiącach, ale też o obecnych priorytetach i planach na przyszłość.

Od razu jednak zaznaczamy - jeżeli liczyliście na ploteczki na temat nadchodzącego sprzętu, czy nowe szczegóły dotyczące nadchodzących premier, to niestety nie będziecie usatysfakcjonowani. Rozmowa powinna zainteresować tych, którzy są ciekawi jak działa AMD i jakie ma podejście do rynku, trendów i współpracy z partnerami. Jest to o tyle ciekawe, że można tutaj rozeznać w jakim kierunki zmierza producent i co będzie jego priorytetami na przyszłość.

Jakie są priorytety AMD na pozostałe miesiące 2021 i początek 2022 roku?

Dla kontekstu warto zaznaczyć na początku, że w 2020 roku priorytetem było przyspieszenie rozwoju segmentu związanego ze sprzętem AMD dla graczy. Rynek już wtedy się rozwijał, co było świetne, ale chcieliśmy uzyskać większy udział w rynku ogólnie, a zwłaszcza w sferze premium.

To dlatego AMD wprowadziło procesory AMD Ryzen 5000 dla komputerów stacjonarnych. Jest to sektor szczególnie zorientowany na wydajność i graczy. Seria Ryzen 5000 to najszybsze procesory dla graczy na rynku i ta przewaga technologiczna ułatwia nam proaktywne działania na rynku.

W 2020 roku byliśmy ponadto skoncentrowani na strategii „AAA”, która miała na celu współpracę z naszymi partnerami integrującymi systemy, ażeby wprowadzali na rynek modele wyposażone w karty graficzne AMD, procesory AMD i oprogramowanie AMD. AMD to jedyna firma na świecie, która oferuje zarówno wydajne procesory, jak i wydajne układy graficzne, a także doświadczenie w łączeniu ich w zróżnicowane rozwiązania dla klientów z rynków centrów danych, PC i sprzętu dla graczy.

Kolejnym priorytetem na 2021 rok są stacje robocze, ponieważ procesory AMD Ryzen Threadripper i Threadripper Pro to klejnot koronny tego segmentu. Wierzymy, że możemy spowodować znaczną zmianę jakościową w odczuciach i możliwościach użytkowników, ponieważ te produkty zostały zaprojektowane w szczególności z myślą o twórcach, deweloperach i entuzjastach PC. Dodatkowo procesory AMD Ryzen Threadripper Pro poszerzają te możliwości dodając jeszcze zarządzalność i ochronę na poziomie korporacyjnym.

Dlatego też naszymi priorytetami na pozostałe miesiące 2021 roku są entuzjaści gier, integracja systemów AAA i bliska współpraca z naszymi partnerami, czy to w sferze urządzeń konsumenckich, biznesowych czy wydajnych komputerów stacjonarnych i stacji roboczych. Teraz bardziej niż kiedykolwiek jesteśmy niezwykle skoncentrowani na rozwijaniu biznesu AMD na tych kierunkach i na dalszym wsparciu partnerów, którzy specjalizują się w nich. To będzie ekscytujący rok.

Jakie są największe różnice między AMD i głównym konkurentem?

Kluczową różnicą jest to jak blisko współpracujemy i wspieramy partnerów. Zespół sprzedaży AMD jest bardzo głęboko zaangażowany w pomoc partnerom we wprowadzaniu najnowszych produktów do ich portfolio i oni wiedzą, że mogą zawsze prosić nas o wsparcie i dodatkowe informacje.

Wielką różnicą teraz są linie naszych produktów, a nasza wiodąca pozycja na rynku to kluczowy element unikalnej wartości oferty AMD – możliwość zapewnienia kompletnego rozwiązania z procesorem, układem graficznym i oprogramowaniem daje nam do ręki realną, namacalną korzyść przy wspieraniu naszych partnerów integrujących systemy.

Kolejną wielką siłą jest to, jak AMD uważnie słucha swoich partnerów. Nasz sukces wynika z tego, że imperatywem dla nas jest umiejętność słuchania głosu klientów i rozumienia jak relacje powinny funkcjonować w kanale sprzedaży komponentów. Staramy się oferować partnerom programy, narzędzia i wsparcie, jakich potrzebują, ażeby realizować swoje strategie sprzedażowe i odnosić wspólnie dalsze sukcesy.

Jak pandemia zmieniła rynek sprzętu komputerowego? Jaki wpływ miał lockdown i czy są inne czynniki, które zmieniły oczekiwania klientów względem IT?

Na początku 2020 roku, jak wiele innych firm, założyliśmy, że będą przed nami nowe wyzwania. Poziom niepewności wokół pandemii był jak nieodkryte terytorium, ale szybko stało się jasne, że zapotrzebowanie na nasze produkty będzie rosło. Zeszły rok był bardzo pomyślny dla naszego segmentu, ponieważ klienci potrzebowali szybko tworzyć domowe biura i inwestować w sprzęt do grania podczas lockdownu. Szybko też doszliśmy do wniosku, że trend pracy hybrydowej się umacnia, a ludzie pracują w ciągu dnia i następnie używają tego samego urządzenia do grania lub wypoczynku wieczorem.

Jakie są długoterminowe trendy zmieniające branżę i jaki będzie ich wpływ na segmenty i linie produktów AMD?

Widoczny jest dla nas trend przestawiania się na produkty premium, zwłaszcza na rynku sprzętu dla graczy. Ludzie inwestują więcej w produkty premium i mają odpowiednio wyższe oczekiwania wobec wydajności i długowieczności. I ten sam trend obserwujemy w stacjach roboczych. Firmy i pracownicy coraz bardziej doceniają to, jaki wpływ ma lepszy sprzęt na to, co robią i na swoje możliwości na co dzień.

Kolejnym istotnym trendem jest przestawianie się na notebooki. Decyzja o zakupie jest tutaj motywowana perspektywą, że post-pandemiczna „nowa normalność” może wymagać znacznie bardziej elastycznej pracy i w dającej się przewidzieć przyszłości łączyć pracę z domu oraz w firmie.

Jak AMD dostosowało swoje podejście, aby lepiej służyć swoim klientom w świetle zarówno błyskawicznie pojawiających się wyzwań transformacji w wyniku COVID, jak i tych długoterminowych trendów?

Chodzi o to, aby słuchać i być blisko klientów. Korzyści z tego pokazuje nasz rozwój w sferze biznesowego sprzętu [chodzi o zestawy na bazie procesorów Ryzen Pro - przyp. red.]. Tak, lista naszych partnerów rozrosła się w ciągu ostatnich kilku lat, ale widzimy, że większy rozwój zawdzięczamy rozszerzeniu współpracy z naszym dotychczasowym partnerami. Jesteśmy niezwykle skoncentrowani na chronieniu i rozwijaniu tych relacji. To oznacza, że wsłuchujemy się w potrzeby naszych partnerów i dopiero wokół tego budujemy nasze strategie i programy.

Jakie kroki podejmujecie, ażeby wzmocnić relacje z partnerami w kanale sprzedaży komponentów i integratorami?

Jednym z największych problemów obecnej sytuacji jest to, że przez dłuższy czas nie można odwiedzać partnerów osobiście. Wspólnymi siłami staraliśmy się jak najlepiej słuchać naszych klientów i upewniać się, że zdalnie oferujemy potrzebne im wsparcie. Nasze linie komunikacyjne były otwarte, a szkolenia przygotowane. Wprowadziliśmy też AMD Arena, czyli miejsce, gdzie partnerzy mogą odbyć produktową sesję treningową, ściągnąć materiały i wszystko, czego potrzebują, żeby wesprzeć swój biznes.

Czy możesz powiedzieć nam coś o planach AMD dla procesorów i układów graficznych dla komputerów stacjonarnych i laptopów? Czego rynek może się spodziewać w ciągu roku?

AMD zależy na realizacji ambitnych planów i na wsparciu zespołów, które projektują już kolejne skoki – jesteśmy skoncentrowani na obecnej i kolejnych generacjach, ażeby pojawiały się kolejne innowacje, a wydajność rosła. Projektowany jest obecnie rdzeń „Zen 4”, który powinien wykorzystywać zaawansowany 5-nanometrowy proces technologiczny.

Architektura AMD RDNA jest bardziej efektywna niż wcześniej dzięki wprowadzeniu AMD Infinity Cache, czyli pamięci podręcznej zupełnie nowego poziomu, która umożliwia wyższą przepustowość przy niskim poborze energii i niskich opóźnieniach. Wykorzystanie najlepszych rozwiązań architektury „Zen” i AMD Infinity Cache umożliwi skalowanie wydajności w przyszłości.

Jak dużą rolę odgrywa opinia producentów OEM (Original Equipment Manufacturer - producent oryginalnego osprzętu, np. producent laptopów.) i ISV (Independent Software Vendor - niezależny dostawca oprogramowania, np. producent programów lub gier) w rozwoju produktów AMD?

Współpraca z naszymi partnerami to integralna część wszystkiego, co robimy i działamy blisko studiów tworzących gry i oprogramowanie, ażeby upewnić się, że ich gry są zoptymalizowane do działania na sprzęcie AMD. Na przykład niedawno świętowaliśmy piątą rocznicę inicjatywy GPUOpen, która wystartowała po to, aby zapewnić kod i dokumentację i tym samym dać deweloperom tworzącym na PC lepszą kontrolę nad układem graficznym. Ponadto pozwoliło nam to wejść w interakcję i współpracę ze społecznością deweloperów.

Jak różnią się wyzwania na rynkach i jak trudno jest stworzyć odpowiednią strategię dla wszystkich rynków w erze COVID-19?

Jedno, co szybko stało się oczywiste w 2020 roku, to to, że jedna strategia nie zadziała równie dobrze na wszystkich rynkach. Sprzedajemy produkty w ponad pięćdziesięciu krajach i biznes różni się zarówno między regionami, jak i między segmentami.

W drugim kwartale 2020 roku dostrzegliśmy wielki wzrost zapotrzebowania na technologiczne produkty premium w działających kanałach sprzedaży internetowej. Jednakże w niektórych miejscach z gorzej ukształtowanymi platformami sprzedaży w sieci miało miejsce początkowo spowolnienie, po którym nastąpiło odrodzenie w miarę jak pojawiły się nowe platformy, aby sprostać zwiększonemu popytowi.

Dziękujemy za rozmowę!

Dziękuję bardzo!

W którym kierunku zmierza AMD?

Wywiad nie zdradził żadnych sekretów o nadchodzącym sprzęcie. Rozmowa z Omarem pokazała jednak coś innego – wśród wielu oczywistych oczywistości (lub jak kto woli korporacyjnej poprawności), można było wyłapać uwagi, które determinują decyzje podejmowane przez AMD. Ewidentnie widać, że producent kładzie na to duży nacisk na współpracę z partnerami i wsłuchuje się w głos (a często też krytykę) użytkowników. Mogliśmy to zaobserwować chociażby przy „aferze” z zaniżonym taktowaniem procesorów Ryzen 3000 czy wsparciu dla procesorów Ryzen 5000 na starszych płytach głównych B450 i X470.

Nadchodzące miesiące przyniosą premiery nowych procesorów i kart graficznych - choć producent jest pewny swojej pozycji, konkurencja nie śpi i na pewno będzie ostro walczyć o odzyskanie utraconych udziałów. Bez testów (lub szklanej kuli) trudno jednak powiedzieć kto wygra na tym polu. Tym, co będzie odróżniać AMD od konkurencji, może być właśnie podejście do partnerów.

Źródło: inf. własna