Jak podkręcić komputer? Wbrew pozorom, to nie jest takie trudne! W naszym poradniku znajdziecie najważniejsze informacje odnośnie overclockingu procesora, karty graficznej i pamięci RAM.

Chyba każdy po pewnym czasie nie jest zadowolony z komputera i chciałby poprawić jego wydajność. A bo to wyszła nowa część ulubionej gry i nie chodzi płynnie. Albo film mógłby się krócej renderować. Niestety, każdy PeCet po jakimś czasie zaczyna okazywać się niewystarczający. I wiecie co? Wbrew pozorom nie trzeba od razu modernizować go o lepsze komponenty! Można podkręcić obecne podzespoły, co przełoży się na darmowy (lub prawie darmowy) wzrost wydajności.

Jak podkręcić komputer? Dla mniej doświadczonych użytkowników może się to wydawać skomplikowane, ale wbrew pozorom nie jest takie trudne. Przygotowaliśmy poradnik, który pokaże, jak w prosty sposób można przyspieszyć procesor, kartę graficzną i pamięć RAM. Dowiedzie się również jakiego wzrostu wydajności można się spodziewać, ale też jakie negatywne skutki niesie za sobą overclocking.

Nim przejdziemy do praktyki, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii, które pozwolą zrozumieć podkręcanie i ułatwią przyspieszanie podzespołów.

Do ilu można podkręcić procesor, kartę graficzną, pamięć RAM?

Podkręcanie (ang. overclocking - OC) rozumiemy jako zwiększenie taktowania układu ponad specyfikację zalecaną przez producenta. Do ilu można zwiększyć to taktowanie? Specyfikacja nie gwarantuje tutaj żadnej wartości, więc w teorii procesor, karta lub pamięć może się w ogóle nie podkręcać (i nie będziemy mogli z tego powodu obwiniać producenta).

W praktyce nie wygląda to aż tak strasznie. Te same modele układów zwykle mają swój „spodziewany” potencjał, więc po zapoznaniu się z testami i opiniami użytkowników, można oczekiwać przybliżonej wartości. Oczywiście potencjał OC jest różny dla każdego układu.

Od czego zależy potencjał OC?

No właśnie, co ma wpływ na możliwości podkręcania procesora, karty lub pamięci RAM? Przede wszystkim… ten procesor, karta lub pamięć RAM. Przy produkcji układów można wyselekcjonować sztuki o lepszym potencjale (tzw. selekty), ale trafiają się też wybitnie słabe układy.

Oczywiście sam układ to nie wszystko. Duże znaczenie ma tutaj zasilanie (w przypadku procesora będzie to płyta główna, a w przypadku karty konstrukcja całego akceleratora), a także zastosowane chłodzenie. Efektywniejsze chłodzenie pozwala na mocniejsze podniesienie napięcia i zwiększenie ilości generowanego ciepła, ale też uzyskanie wyższych zegarów.



Ekstremalne podkręcanie ma na celu uzyskanie nowych rekordów taktowania lub wydajności (foto: HWBot)

Osobną kategorią jest ekstremalne podkręcanie w celu uzyskania nowych rekordów taktowania lub wydajności. Zwykle stosowane są tutaj niekonwencjonalne metody chłodzenia (np. suchy lód lub ciekły azot), które pozwalają mocniej podkręcić układ, ale nie nadają się do ciągłego stosowania w domu.

Czy warto inwestować w lepszy sprzęt pod overclocking?

Skoro możliwości podkręcania zależą też od innych podzespołów, od razu pojawia się pytanie, czy warto inwestować w lepszą płytę główną, chłodzenie bądź też lepiej wykonaną kartę graficzną. Tutaj nie ma prostej odpowiedzi. Lepszy sprzęt zwykle pozwoli osiągnąć wyższe OC, ale przy okazji oferuje też lepszą funkcjonalność, cechuje się cichszą pracę, czy ciekawszym wyglądem. Dużo zależy od Waszych preferencji i tego ile jesteście w stanie dopłacić.



Podzespoły z najlepszymi możliwościami podkręcania często są też tymi najdroższymi

Przy wyborze sprzętu warto kierować się zdrowym rozsądkiem. Kupowanie bardzo wydajnego i bardzo drogiego chłodzenia, tylko dlatego żeby podkręcić tani procesor, może być mało trafionym pomysłem, bo sumarycznie cena takiego zakupu może być wyższa od wydajniejszej jednostki. Podobnie to wygląda z kartami graficznymi – topowe wersje danego modelu potrafią zbliżyć się cenowo do wydajniejszego modelu, więc warto zastanowić się, czy na pewno są warte zakupu.

Do ilu warto podkręcać procesor, kartę graficzną, pamięć RAM?

Inna kwesta to to do ilu warto podkręcić daną część. Nie zawsze maksymalna wartość jest najlepsza, bo wiąże się np. z ustawieniem wyższego napięcia i nieproporcjonalnym zwiększeniem ilości generowanego ciepła. Czasami lepiej ustawić nieco niższe zegary, aby układ mógł pracować z niższymi temperaturami.

Tutaj nie ma złotej reguły – warto próbować swoich ustawień, zwłaszcza jeżeli zależy Wam na ustawieniu parametrów na tzw. 24/7, a nie na sprawdzeniu maksymalnych możliwości sprzętu. Dodatkowo każdy ma inne podejście do sprzętu. Jedni wolą nie katować swojego nowiutkiego procesorka, inni wręcz czerpią sadystyczną przyjemność z "wyciskania" ostatnich pokładów megaherców.

Czy podkręcanie jest bezpieczne? Czy overclocking może zepsuć komputer?

Część mniej doświadczonych czytelników pewnie zastanawia się, czy podkręcanie jest bezpieczne i czy istnieje tutaj ryzyko uszkodzenia komputera. Pragniemy uspokoić – choć w teorii jest to możliwe, to w praktyce musielibyście się mocno postarać, by uszkodzić sprzęt. W pierwszej kolejności powinny zadziałać zabezpieczenia. Bardziej powinniśmy się obawiać braku stabilności działania systemu, przez co można utracić niezapisane dane.



Jeżeli postępujecie rozsądnie, nie powinniście się obawiać uszkodzenia sprzętu

No dobrze, a co z gwarancją? Czy producenci sprzętu zorientują się, że procesor, karta lub pamięć oddawana na gwarancję była podkręcana? Jeżeli podkręcanie ogranicza się do programowej zmiany parametrów, bez fizycznej ingerencji w sprzęt, najczęściej nie będą w stanie tego zidentyfikować. Mało tego! Większość producentów kart graficznych nawet dopuszcza podkręcanie (według naszych informacji, na OC nie pozwala jedynie KFA2, Inno3D i PNY).

Przy okazji warto wspomnieć, że Intel pozwala wykupić na część swoich procesorów (z odblokowanym mnożnikiem) tzw. Protection Plan – dodatkową gwarancję, która będzie obejmować uszkodzenie układu w wyniku podkręcania. Nie jest to niezbędna opcja, bo producent zazwyczaj wykazuje się tutaj wyrozumiałością i wymienia taki sprzęt w ramach zwykłej gwarancji.

Na kolejnych stronach znajdziecie poradniki dotyczące podkręcania procesora, karty graficznej i pamięci RAM. Sprawdziliśmy też jaki przykładowy wzrost wydajności daje OC oraz jak wpływa na temperatury i pobór mocy podzespołów.