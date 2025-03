iOS 19 z nowym wyglądem. Twój iPhone może dostać okrągłe ikony

Wygląda na to, że Apple szykuje się na największy redesign swoich systemów operacyjnych od 2013 roku. Co już wiadomo?

Ostatnia duża zmiana stylistyki systemu iOS miała przy okazji premiery siódmej odsłony, kiedy to Apple odszedł od skeumorfizmu na rzecz minimalizmu.

Był to pierwszy i - jak na razie - ostatni raz, gdy producent iPhone’ów przeprowadził za jednym zamachem kompleksową przebudowę całego interfejsu. Przez 11 lat kolejnych lat projektanci ograniczali się co najwyżej do mniejszych zmian obejmujących pojedyncze elementy. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że na 2025 rok Apple zaplanował grubsze zmiany.

iOS 19 może zmienić twojego iPhone’a nie do poznania

Mark Gurman z Bloomberga donosi, że systemy iOS 19, iPadOS 19 oraz macOS 16 otrzymają całkowicie przeprojektowane i ujednolicone interfejsy. "W przypadku iPhone’a będzie to największa zmiana od czasu iOS 7 z 2013 roku" - zauważa dziennikarz.

Wspomniane systemy mają zostać upodobnione do platformy visionOS z gogli Apple Vision Pro, o czym spekulowano już wcześniej. Tę od innych systemów marki odróżnia użycie okrągłych ikon oraz większy nacisk na cieniowanie, półprzezroczystość i efekt głębi.

Zmiany mają nie być wyłącznie kosmetyczne, ale objąć także "uproszczenie sposobu, w jaki użytkownicy nawigują i kontrolują swoje urządzenia".

Spekuluje się, że zmiana wyglądu iOS 19 ma odciągnąć uwagę od Apple Intelligence

Zdaniem Gurmana, skupienie się na redesignie może pomóc producentowi iPhone’ów w spuszczeniu zasłony dymnej na platformę Apple Intelligence. Firma ujawniła niedawno, że premiera nowej wersji Siri została przesunięta z zapowiadanego 2025 dopiero na rok 2026. Skoro więc gigant nie był w stanie dowieść zapowiedzianych funkcji, to tym bardziej może nie być gotowy do zaprezentowania zupełnie nowych.

Oczekuje się, że systemy iOS 19, iPadOS 19 oraz macOS 16 zostaną wydane we wrześniu, ale ich prezentacja odbędzie się w czerwcu podczas konferencji dla programistów WWDC 2025.

Według dotychczasowych przecieków, redesign obejmie także obudowy tegorocznych iPhone’ów.