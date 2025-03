PlayStation 5 Pro z nową funkcją. To hit w komputerach PC

Sony zapowiedziało, że konsola PlayStation 5 Pro otrzyma wsparcie dla technologii podobnej do FSR 4. Technologia ta od niedawna jest dostępna na komputerach PC i spotkała się z pozytywnymi opiniami użytkowników.

PlayStation 5 Pro to najbardziej wydajna konsola w historii Sony, która początkowo spotkała się z mieszanymi opiniami. Oferuje lepszą specyfikację i nowe możliwości, które na początku było trudno w pełni wykorzystać. Nasz redakcyjny kolega, Sebastian Barysz, w swoim premierowym artykule stwierdził, że jest to produkt ekskluzywny, który potrzebuje czasu, aby w pełni rozwinąć swoje możliwości.

Przewidywania Sebastiana okazały się słuszne, bo producent planuje wprowadzić wsparcie dla usprawnionej funkcji PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) – upscalingu opartego na uczeniu maszynowym.

Nowa funkcja w PlayStation 5 Pro

Mike Cerny, główny architekt systemów PlayStation, zapowiedział w rozmowie z serwisem EuroGamer, że konsola PlayStation 5 Pro otrzyma ulepszoną funkcję PSSR (PlayStation Super Resolution) opartą na technologii AMD FSR 4 (AMD FidelityFX Super Resolution 4).

“Naszym celem jest posiadanie czegoś bardzo podobnego do upscalera FSR 4 dostępnego na PS5 Pro dla tytułów z 2026 roku jako kolejna ewolucja PSSR; powinien on przyjmować te same dane wejściowe i generować zasadniczo te same dane wyjściowe. Wykonanie tej implementacji jest dość ambitne i czasochłonne, dlatego nie widzieliście jeszcze tego nowego upscalera na PS5 Pro.” - powiedział Mike Cerny w rozmowie z serwisem EuroGamer.

Gracze mają na co czekać

Technologia AMD FSR (FidelityFX Super Resolution) pozwala na generowanie obrazu w niższej rozdzielczości, a następnie jego skalowanie do wyższej, co poprawia płynność gry bez dużego spadku jakości wizualnej. W najnowszej wersji AMD w końcu zastosowało sprzętowe jednostki odpowiedzialne za sztuczną inteligencję, dzięki czemu można mówić o rewolucji - jakość generowanego obrazu jest bardzo dobra. Do jej obsługi wymagane są jednak nowe karty graficzne Radeon RX 9000 z generacji RDNA 4. Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do testu karty Radeon RX 9070 XT, gdzie Wojciech Spychała sprawdził działanie funkcji.

Plany wprowadzenia nowej funkcji są ważną informacją, ale w zasadzie nie powinny stanowić zaskoczenia. Warto przypomnieć, że technologia FSR 4 została stworzona we współpracy AMD i Sony. Dodatkowo, układ graficzny konsoli PlayStation 5 Pro oparty jest na specjalnie zaprojektowanej architekturze, która korzysta z RDNA 2, ale obsługuje także niektóre funkcje RDNA 4.

Należy jednak pamiętać, że mówimy o technologii skalowania podobnej do FSR 4. Nadal będziemy mieć do czynienia z upscalerem, ale dostosowanym do możliwości konsoli. W przypadku PlayStation 5 Pro płynność wyświetlanego obrazu nie jest aż tak kluczowa, jak w komputerach stacjonarnych. Cerny zaznacza, że implementacja tego rozwiązania jest czasochłonna. Priorytetem jest jednak rozszerzenie obsługi PSSR na większą liczbę gier.