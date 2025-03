McDonald's wprowadza technologiczne nowinki, aby usprawnić pracę, zadowolić klientów i... złagodzić stres. W kuchni pojawi się sprzęt kuchenny podłączony do internetu, drive-thru ze sztuczną inteligencją oraz narzędzia AI dla menedżerów.

Globalna sieć restauracji fast-food idzie w nowoczesne technologie. Twierdzą, że pomoże to poprawić efektywność pracy, wyeliminować stres oraz zdarzające się ludzkie pomyłki w zamówieniach. McDonald's zapowiedział, że rozpoczął już wprowadzanie sztucznej inteligencji oraz technologii przetwarzania brzegowego w wybranych lokalizacjach w USA w zeszłym roku, a pełne wdrożenie planowane jest na 2025 rok - informuje The Wall Street Journal (WSJ). Ma to docelowo usprawnić działanie 43 tys. lokali marki na całym świecie.

Sztuczna inteligencja zapobiegnie błędnym zamówieniom?

Brian Rice, dyrektor ds. informatyki (CIO) McDonald's, podkreśla w rozmowie z WSJ, że nowe technologie pomogą zmniejszyć stres w pracy. Restauracje muszą radzić sobie z klientami przy ladzie, w drive-thru, a także z dostawcami, co stanowi duże wyzwanie dla załogi. Według niego, ma też dzięki temu poprawić się jakość obsługi oraz warunki pracy, które obecnie bywają stresujące z powodu awarii maszyn czy błędnych zamówień. Inwestycje te są szczególnie ważne w kontekście spadku sprzedaży w USA na początku roku, co jest częścią szerszego trendu w branży fast-food. McDonald's liczy, że dzięki nowym technologiom uda się zwiększyć liczbę lojalnych klientów z 175 milionów do 250 milionów do 2027 roku.

McDonald's połączył siły z Google Cloud

W 2023 roku McDonald's nawiązał współpracę z Google Cloud, aby zwiększyć moc obliczeniową w swoich restauracjach, co umożliwia przetwarzanie i analizę danych na miejscu. Edge computing, jak wyjaśnia Rice, jest szybszą i tańszą opcją niż przesyłanie danych do chmury, zwłaszcza w odległych lokalizacjach. Dzięki edge computing możliwe będzie przewidywanie awarii sprzętu kuchennego, takiego jak frytkownice czy maszyny do lodów McFlurry. Dostawcy McDonald's zaczęli instalować czujniki na sprzęcie kuchennym, które przesyłają dane do systemu, umożliwiając analizę wczesnych oznak problemów z konserwacją.

McDonald's bada również zastosowanie wizji komputerowej w kamerach zamontowanych w sklepach, aby sprawdzać poprawność zamówień przed ich wydaniem klientom. Rice podkreśla, że proaktywne rozwiązywanie problemów przed ich wystąpieniem przyczyni się do płynniejszego funkcjonowania restauracji w przyszłości.

Robotyczne frytkownice i drive-thru obsługiwane przez AI

Od 2019 roku firma eksperymentuje z drive-thru aktywowanym głosem i robotycznymi frytkownicami. W 2024 roku zakończyła współpracę z IBM w zakresie testowania automatycznego przyjmowania zamówień w drive-thru. Rozwiązanie wprowadzane razem z Google Cloud pomoże również menedżerom restauracji w nadzorowaniu operacji wewnętrznych. McDonald's planuje stworzenie "wirtualnego menedżera AI", który zajmie się zadaniami administracyjnymi, takimi jak planowanie zmian. Podobne rozwiązania testują też Pizza Hut i Taco Bell. Technologia edge computing ma być stosowana też w sektorach z rozproszonymi lokalizacjami fizycznymi, takich jak szpitale i fabryki.

Jak pisze WSJ, McDonald's agresywnie inwestuje w nowe technologie cyfrowe, co w połączeniu z ogromną ilością danych o klientach daje mu przewagę w poprawie lojalności klientów. AI pomoże McDonald's dostosować promocje i oferty, wykorzystując dane o wcześniejszych zakupach klientów, a nawet łącząc je z danymi pogodowymi.

Nie wszystkim podobają się te zmiany

Nie brakuje krytyków technologicznej rewolucji w McDonald's. Niektórzy twierdzą, że środki przeznaczone na rozwój AI mogłyby być lepiej wykorzystane na poprawę szkoleń pracowników i procedur konserwacyjnych. Efektywniejsza obsługa drive-thru i dokładniejsza realizacja zamówień mogłyby sprawić, że zaawansowane systemy nie byłyby konieczne. Przykłady konkurencyjnych sieci pokazują, że doskonała obsługa klienta jest możliwa bez szerokiego wdrażania AI.

Źródło: The Wall Street Journal, IT Hardware; grafika: Adobe Stock