iOS 26 z nowym wyglądem zaprezentowany. Co nowego?

Apple zaprezentował system iOS 26 oraz ujawnił pełną listę iPhone’ów, na które trafi.

Zgodnie z oczekiwaniami, następca iOS 18 nie został nazwany iOS 19, lecz iOS 26. Oznaczenie bazujące na roczniku zamiast generacji ma ujednolicić numerację wszystkich systemów operacyjnych Apple’a, których trochę się już nazbierało. Oprogramowaniu na smartfony towarzyszą platformy iPadOS 26, watchOS 26, macOS 26, tvOS 26 oraz visionOS 26.

Choć aktualizacja do iOS 26 ma trafić do użytkowników dopiero we wrześniu, to Apple - zgodnie z tradycją - odsłonił karty już podczas czerwcowego WWDC 2025. Na 9 czerwca zaplanowano także start testów beta.

iOS 26 to przede wszystkim nowy wygląd

Apple postanowił ujednolicić nie tylko numerację, ale i stylistykę wszystkich swoich systemów. iOS 26 nawiązuje wizualnie do platformy visionOS z gogli Apple Vision Pro, a więc jest teł imitujących szkło i cieniowania z efektem 3D. Jest to największa zmiana stylistyczna oprogramowania iPhone’ów od czasu iOS 7 z 2013 roku.

Co prawda nie potwierdziły się plotki o okrągłych ikonach, ale Apple i tak zmienił ich wygląd, pozwalając teraz na korzystanie z trzech różnych motywów: jasnego, ciemnego oraz szklanego.

Wszechobecny w iOS 26 efekt przezroczystości został przez Apple’a nazwany Liquid Glass. Wirtualne przyciski, panele nawigacyjne i rozwijane menu mają teraz połyskującą strukturę imitującą wypukłe szkło.

Zmiany kosmetyczne z efektem Liquid Glass objęły także ekran blokady. Wielkość zegara będzie teraz automatycznie dopasowywać się do wybranej tapety, aby wykorzystać wolną przestrzeń.

Zdjęcia portretowe można także zamienić na tapety ekranu blokady z animacją 3D, reagującą na poruszanie iPhone'em.

iOS 26 z nowymi aplikacjami systemowymi

Apple odświeżył nie tylko wygląd samego systemu operacyjnego, ale i własnych aplikacji, przy okazji wzbogacając je o nowe funkcje.

iOS 26 wprowadza nową aplikację Games w miejsce usługi Game Center. Pełni ona funkcję launchera agregującego w miejscu wszystkie zainstalowane gry i ułatwiającego znajdowanie nowych, a także odpowiada za gromadzenie osiągnięć oraz komunikację z innymi graczami za pomocą wbudowanego komunikatora i funkcji społecznościowych.

Aplikacja Aparat ma teraz nowy wygląd i uproszczony interfejs. Na ekranie głównym widoczne są teraz tylko dwa tryby odpowiedzialne za robienie zdjęć i kręcenie wideo. Pozostałe funkcje pojawiają się dopiero po rozwinięciu.

Aplikacja Zdjęcia także wykorzystuje teraz efekt Liquid Glass. Nowa funkcja pozwala ponadto na nakładanie na fotografie efektu 3D, podobnego do tego z ekranu blokady.

Przeglądarka Safari w iOS 26 domyślnie wyświetla teraz strony internetowe w trybie pełnoekranowym, a okno wyszukiwanie i przyciski funkcyjne wykorzystują oczywiście efekt szkła.

Spore zmiany zaszły także w aplikacji Telefon, która najważniejsze dane agreguje teraz na jednym ekranie.

Apple obiecuje, że w przypadku iOS 26 telefon automatycznie wyciszy połączenia przychodzące z nieznanych numerów. iPhone ma dzwonić dopiero wtedy, gdy osoba po drugiej stronie się przedstawi. Oczywiście funkcja ta nie obsługuje języka polskiego.

Gdy użytkownik połączy się natomiast z infolinią, a iPhone wykryje muzykę odtwarzaną w czasie oczekiwania, oprogramowanie zasugeruje wstrzymanie połączenia i wznowienie, gdy ktoś faktycznie odbierze słuchawkę. Funkcja ta nie działa w polskiej wersji systemu.

Wiadomości w iOS 26 pozwalają ponadto na zmianę tła czatu, tworzenie ankiet w rozmowach grupowych oraz odsyłanie wiadomości od nieznanych numerów do osobnej sekcji. Oczekiwaną nowością jest także wskaźnik informujący, że któryś z rozmówców jest w trakcie pisania wiadomości.

Aplikacja Portfel w iOS 16 obsłuży teraz cyfrowe paszporty (tylko w USA), wyświetli nawigację na lotniskach oraz umożliwi śledzenie zamówień opłaconych z użyciem Apple Pay.

Nowa aplikacja Apple Music wyświetla tłumaczenia i transkrypcje fonetyczne tekstów piosenek. Twórcy dodali także funkcję automatycznego miksowania muzyki z synchronizacją bitu.

Nowy interfejs trafił także do samochodowego interfejsu CarPlay. Apple przy okazji wzbogacił go obsługę widżetów oraz powiadomień na żywo Live Activities.

iOS 26 wprowadza też zmiany w Apple Intelligence

Producent iPhone’ów rozszerzył listę obsługiwanych przez Apple Intelligence języków, ale niestety na liście wciąż brakuje polskiego.

Funkcja rozpoznawania obrazu Visual Intelligence działa teraz nie tylko z aparatem, ale i rozpoznawaniem ekranu. Po zrobieniu zrzutu ekranu można np. wyszukać widoczny obiekt w wyszukiwarce Google lub odesłać zapytanie na jego temat do ChatGPT. To bezpośrednia odpowiedź na znaną użytkownikom Androida funkcję Circle to Search.

Z ChatGPT zintegrowana została także funkcja Image Playground, dzięki czemu generowanie i przerabianie obrazów będzie teraz bardziej zaawansowane.

Nowością w iOS 26 jest funkcja Live Transation. Dzięki niej iPhone będzie w czasie rzeczywistym tłumaczyć połączenia głosowe w aplikacjach Telefon i FaceTime oraz tekstowe w aplikacji Wiadomości. Apple podkreśla, że tłumaczenia realizowane są bezpośrednio na urządzeniu, bez konieczności połączenia z chmurą. Wsparcia dla języka polskiego brak.

Apple ogłosił przy okazji, że jego duże modele językowe działające na urządzeniu będą mogły teraz być wykorzystywane przez twórców zewnętrznych aplikacji.

iOS 26 - lista smartfonów z zapowiedzianą aktualizacją

Apple ujawnił, że iOS 26 trafi na smartfony:

iPhone SE (2. i 3. gen.);

iPhone 11;

iPhone 11 Pro;

iPhone 11 Pro Max;

iPhone 12;

iPhone 12 mini;

iPhone 12 Pro;

iPhone 12 Pro Max;

iPhone 13;

iPhone 13 mini;

iPhone 13 Pro;

iPhone 13 Pro Max;

iPhone 14;

iPhone 14 Plus;

iPhone 14 Pro;

iPhone 14 Pro Max.

iPhone 15;

iPhone 15 Plus;

iPhone 15 Pro;

iPhone 15 Pro Max;

iPhone 16;

iPhone 16 Plus;

iPhone 16 Pro;

iPhone 16 Pro Max;

iPhone 16e.

Ze wsparcie pożegnały się wszystkie smartfony z 2018 roku, a więc iPhone XS, XS Max oraz XR.

Oczywiście nie wszystkie nowe funkcje iOS 26 trafią na wszystkie iPhone’y. Przykładowo te związane z Apple Intelligence udostępnione zostaną wyłącznie użytkownikom modeli z linii 16 oraz 15 Pro.