Według najnowszych doniesień branżowych informatorów, Apple zastosuje w tegorocznych smartfonach nowe przyciski do regulacji głośności. Szykują się też miany dotyczące przełącznika dzwonka/wyciszenia.

iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro‌‌ Max nowymi przyciskami

Informacje o planach Apple opublikowało kilka źródeł. Redakcja 9to5Mac informuje, że udało jej się potwierdzić opisywane kwestie u swoich wiarygodnych informatorów. Zamiary producenta są związane z dwoma droższymi smartfonami szykowanymi na ten rok. iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro‌‌ Max mają otrzymać nowe przyciski.

Appe zamierza zastosować jeden przycisk do regulacji głośności zamiast dwóch niezależnych do zwiększania i zmniejszania poziomu głośności, a także zastąpić przyciskiem dotychczas wykorzystywany przełącznik dzwonka/wyciszenia. Co bardzo ważne, producent ma przy tym postawić na technologię haptyczną, odejść od przycisków mechanicznych na rzecz dotykowych ze sprzężeniem zwrotnym. Ta ostatnia zmiana powinna objąć także przycisk zasilania.

Pozostałe tegoroczne modele będą mniej rewolucyjne

Wspomniano też, że iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro‌‌ będą cechować się wyświetlaczami o zauważalnie smuklejszych ramkach. Względem zeszłorocznych modeli nie zmienią się jednak przekątne, które nadal będą wynosić 6,1 cala oraz 6,7 cala. Nie zniknie też debiutujące w zeszłym roku Dynamic Island.

Powyższe informacje zgadzają się z niektórymi przeciekami, jakie pojawiły się już kilka tygodni temu. Jednocześnie redaktorzy 9to5Mac podkreślają, że większość najbardziej rzucających się w oczy zmian zostanie zarezerwowana dla flagowych modeli. iPhone 15 oraz iPhone 15 Plus mają znacznie mocniej przypominać swoich poprzedników, w nich producent powinien zastosować klasyczne przyciski w znanym układzie.

Największą niewiadomą w kontekście tegorocznych iPhone'ów pozostaje kwestia złącza ładowania. Parlament Europejski zdecydował, iż należy ustandaryzować złącze ładowania w urządzeniach mobilnych, w wyniku czego Apple zostało zmuszone do porzucenia złącza Lightning. Ma czas do 2024 r. i na ten moment żadne wiarygodne źródło nie jest w stanie odpowiedzieć, czy producent zdecyduje się na to już przy okazji linii iPhone 15 czy poczeka do kolejnej generacji.

Źródło: 9to5mac, zdjęcie otwierające przedstawia Apple iPhone 14 Plus