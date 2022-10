Europosłowie opowiedzieli się za zmianą przepisów, która będzie miała spore znaczenie dla niektórych firm zajmujących się produkcją sprzętu mobilnego i jego użytkowników.

Jednolite złącze ładowania w UE. Parlament Europejski zdecydował

Opinie na temat tego, iż dobrze byłoby ustandaryzować złącze ładowania pojawiały się od kilku lat. Niektórzy zaczęli nawet sądzić, że będzie to jeden z tych przypadków, w których skończy się wyłącznie na dyskusjach. Jednak nie. W lutym prace nad odpowiednimi przepisami przyśpieszyły, a dziś orędownicy zmian ogłosili radosną nowinę.

Z 632 europosłów aż 602 opowiedziało się za nowymi przepisami. Następnym krokiem jest zatwierdzenie ich przez Radę Europejską. Chodzi o to, aby w całej Unii Europejskiej sprzedawane były urządzenia mobilne wykorzystujące do ładowania wyłącznie złącze USB-C. Producenci będą mieli chwilę na dostosowanie się do nowych wymogów. Do końca 2024 roku muszą zrobić to w przypadku między innymi smartfonów, tabletów i aparatów fotograficznych. W laptopach deadline wyznaczono na początek 2026 roku.

Ogólnie nowe prawo obejmie szerszą gamę małych i średnich urządzeń elektronicznych, takich jak słuchawki, głośniki, przenośne konsole do gier, czytniki e-booków, klawiatury, myszki czy nawigacje GPS. Urządzenia, które są za małe aby posiadać fizyczny port USB-C będą wyłączone spod nowych przepisów.

Przede wszystkim troska o środowisko

Przypomniano o tym, o czym wspomionano już wcześniej. Długoterminowym celem nowego prawa jest ograniczanie ilości elektrośmieci. Szacuje się, że mowa o około 11 000 ton e-odpadów rocznie tylko z racji wyrzucania czy nieużywania różnego rodzaju ładowarek.

Ma być też wygodniej i oszczędniej pod względem finansowym dla użytkowników. Dodatkowo w nadchodzących latach standardy bezprzewodowego i szybkiego ładowania również mają zostać ujednolicone we wszystkich produktach sprzedawanych w UE, ale na ten temat więcej dopiero usłyszymy.

Obowiązkowe USB-C problemem dla Apple?

Od razu podnoszony jest również wątek Apple, bo to przedstawiciele tej firmy wypowiadali się najchłodniej o planowanych zmianach, które jak się właśnie okazało zostały przegłosowane. Wygląda na to, że trzeba będzie pożegnać się ze złączem Lightning. Czy oznacza to iPhone'y wyposażone w USB-C? Możliwe, bo wydaje się, że Apple nie zdecyduje się na całkowitą rezygnację z fizycznych złączy i postawienie wyłącznie na ładowanie bezprzewodowe. Chociaż...

Co sądzicie o ustandaryzowaniu złącza ładowania i wymuszeniu na wszystkich producentach USB-C? Dobra decyzja?

Źródło: europa.eu, foto: unsplash