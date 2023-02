Ceny iPhone'ów to temat budzący wiele emocji. Teraz powraca, ponieważ Counterpoint Research oszacowało koszt podzespołów iPhone'a 14 Pro Max.

Ile kosztują części do iPhone'a 14 Pro Max?

iPhone 14 Pro Max to najbardziej zaawansowana i najdroższa z najnowszych propozycji Apple. Według analizy Counterpoint Research koszt kompletu elementów do przygotowania jednego egzemplarza (w wariancie ze 128 GB pamięci wewnętrznej) wynosi 464 dolary. Inflacja dotknęła producenta, ale w niewielkim stopniu, ponieważ to tylko 3,4 proc. więcej niż w przypadku elementów potrzebnych do złożenia poprzednika - iPhone'a 13 Pro Max.

Koszty podnoszą między innymi nowy aparat fotograficzny z obiektywem z matrycą 48 Mpix, a także przeprojektowany wyświetlacz z Dynamic Island oraz funkcją always on. Duże znaczenie ma także chip A16 Bionic, który kosztuje Apple około 11 dolarów więcej za sztukę niż wcześniejszy A15 Bionic. Chip mieści się w kategorii „processing”, która w ogólnym rozrachunku stanowi około 20 proc. całkowitych kosztów podzespołów to tego smartfona.

Znalazły się jednak komponenty, za które Apple płaci mniej niż rok wcześniej. To głównie elementy wykorzystywane do modułów łączności. Właśnie dlatego mimo kilku znaczących nowości ogólnie koszt podzespołów nie wzrósł drastycznie w porównaniu do poprzednika.

Podzespoły to około 45% finalnej ceny

W Polsce ceny nowych iPhone'ów są znacznie wyższe niż modeli poprzedniej generacji. Wpłynęła na to jednak w dużej mierze słaba złotówka, ponieważ w Stanach Zjednoczonych udało się utrzymać zeszłoroczne ceny. iPhone'a 14 Pro Max w wariancie ze 128 GB pamięci wewnętrznej wyceniono na 1099 dolarów. Koszt podzespołów to około 45 proc.

Nie można reszty przypisywać na konto zysków Apple, ponieważ producent ponosi jeszcze szereg innych wydatków. Chociażby montaż, wcześniej projektowanie, a później logistykę i reklamę. Nigdy nie powiedziano wprost, na ile dokładnie może liczyć z jednego iPhone'a, ale od lat Apple jest w czołówce producentów, którzy na swoich smartfonach zarabiają najlepiej.

Źródło: Counterpoint Research