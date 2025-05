iPhone 16 kontra Galaxy S25 - porównanie gumek AI. Zwycięstwo przez nokaut

Pod względem wydajności, jakości wykonania czy fotograficznych możliwości flagowe smartfony Apple’a i Samsunga idą łeb w łeb. Jeśli jednak chodzi o sztuczną inteligencję, król jest tylko jeden.

W kwietniu pakiet funkcji Apple Intelligence wreszcie trafił do Europy, dzięki czemu możemy porównać możliwości AI dwóch największych producentów smartfonów na świecie.

W kwestii podsumowywania notatek czy generowania tekstu nie bardzo jest co porównywać, bo Galaxy AI oferuje pełne wsparcie dla języka polskiego, a Apple Intelligence żadne. W tym porównaniu skupiłem się więc na gumkach AI, które odpowiadają za usuwanie niechcianych obiektów ze zdjęć i które nie są funkcjami językowymi.

Do porównania wykorzystałem modele iPhone 16 Pro oraz Samsung Galaxy S25 Ultra, ale podobne funkcje można znaleźć także na pokładzie innych smartfonów tych serii.

Apple i Samsung mają inne podejście do AI

Apple informuje nieprecyzyjnie, że część zadań związanych z AI wykonywana jest bezpośrednio na urządzeniu, a te bardziej złożone przechodzą przez chmurę. Działanie funkcji Clean Up nie zostało na stronie producenta opisane zbyt szczegółowo, ale zauważyłem, że można z niej korzystać z włączonym trybem samolotowym, a efekty nie stają się wówczas gorsze. Zakładam więc, że gumka iPhone’a 16 Pro działa w całości offline.

W przypadku Galaxy S25 Ultra ustawienia Galaxy AI pozwalają wybrać jeden z dwóch trybów działania: online (dla lepszych efektów) lub offline (dla wyższej prywatności). W porównaniu uwzględniłem oba te tryby.

Kolejna różnica dotyczy oznaczania przerobionych zdjęć. Oprogramowanie Samsunga umieszcza na każdej zmodyfikowanej fotce znak wodny informujący o użyciu sztucznej inteligencji. Apple takiej informacji nie zamieszcza, choć złośliwi mogą stwierdzić, że w przypadku iPhone’a takiej konieczności nie ma, bo ingerencja AI jest zazwyczaj widoczna na pierwszy rzut oka.

iPhone 16 Pro kontra Samsung Galaxy S25 Ultra - porównanie gumek AI

Zacząłem od banalnego przykładu, sprowadzającego się do usunięcia ludzi znajdujących się na tle morza. Pofalowana woda to bardzo wdzięczne tło dla sztucznej inteligencji, dlatego nie dziwi, że oba smartfony poradziły sobie z tym zadaniem bezproblemowo. Kolejno oryginalne zdjęcie, zdjęcie przerobione przez iPhone’a zdjęcie przerobione przez samsunga online oraz zdjęcie przerobione przez samsunga offline.

Kolejno: zdjęcie oryginalne, iPhone 16 Pro, Galaxy S25 Ultra (online) i Galaxy S25 Ultra (offline)

Tu nieco bardziej skomplikowany, ale także typowy scenariusz użycia, czyli pozbycie się nieproszonych gości z selfie. Na pierwszy rzut oka oba smartfony dały radę, ale zwróćcie uwagę, że iPhone po prostu rozmył murek za kobietą w czerwonej bluzce zamiast go dokończyć. Galaxy S25 Ultra lepiej doszlifował fotkę zarówno w trybie online, jak i bez dostępu do internetu.

Kolejno: zdjęcie oryginalne, iPhone 16 Pro, Galaxy S25 Ultra (online) i Galaxy S25 Ultra (offline)

Z tego zdjęcia chciałem usunąć obiekty z pierwszego planu. I znów - na pierwszy rzut oka smartfony podołały, ale bliższe oględziny wykazują, że fragment kadru za głową mężczyzny w przypadku iPhone’a jest najmniej szczegółowy. Od biedy wygenerowane zdjęcie jest używalne, ale w przypadku samsunga trudniej jest dostrzec ingerencję AI.

Kolejno: zdjęcie oryginalne, iPhone 16 Pro, Galaxy S25 Ultra (online) i Galaxy S25 Ultra (offline)

A tu jeszcze bardziej skomplikowane zdjęcie, na którym znak drogowy zasłania zniszczony budynek. W przypadku iPhone’a 16 Pro układ wygenerowanych okien nijak nie pasuje do reszty konstrukcji, podczas gdy Galaxy S25 Ultra wiernie zachował rozkład i proporcje wszystkich elementów. Samsung lepiej poradził sobie jednak w trybie online, bo w offline miał problem z wypełnieniem cienia na ulicy.

Kolejno: zdjęcie oryginalne, iPhone 16 Pro, Galaxy S25 Ultra (online) i Galaxy S25 Ultra (offline)

Na poniższym przykładzie iPhone wygenerował za usuniętym samochodem papkę, która jest po prostu dopasowana kolorystycznie do reszty tła. Samsung w trybie online dorobił wiernie wyglądający tramwaj, ale w trybie offline pojawiła się konstrukcja, która na pierwszy rzut oka wygląda OK, ale jest nielogiczna choćby przez brak kół.

Kolejno: zdjęcie oryginalne, iPhone 16 Pro, Galaxy S25 Ultra (online) i Galaxy S25 Ultra (offline)

Na poniższym przykładzie rezultaty są z grubsza podobnie, ale po przyjrzeniu się widać, że chmura Samsunga wygenerowała najwięcej szczegółów i najmniej poszarpanych krawędzi.

Kolejno: zdjęcie oryginalne, iPhone 16 Pro, Galaxy S25 Ultra (online) i Galaxy S25 Ultra (offline)

A tu naprawdę wymagający scenariusz z zasłoniętym samochodem. iPhone 16 Pro wygenerował jedynie paskudny zlepek pikseli. Galaxy S25 Ultra po połączeniu z internetem stworzył naprawdę dobrze wyglądające auto, ale już bez dostępu do sieci zrobił samochód, który wygląda z grubsza OK, ale brakuje mu lusterka.

Kolejno: zdjęcie oryginalne, iPhone 16 Pro, Galaxy S25 Ultra (online) i Galaxy S25 Ultra (offline)

Na kolejnym zdjęciu uwieczniłem wieżę Eiffla, która została zasłonięta przez ludzi na pierwszym planie, ale dobre AI powinno zostać “nakarmione” tysiącami zdjęć popularnych konstrukcji i bez problemu je odtworzyć. iPhone miał z tym niestety problem, podczas gdy samsung skutecznie zrekonstruował łuki w dolnej części nawet w trybie offline.

Kolejno: zdjęcie oryginalne, iPhone 16 Pro, Galaxy S25 Ultra (online) i Galaxy S25 Ultra (offline)

Byłem ciekawy, czy sztuczna inteligencja poradzi sobie z odtworzeniem mocno zasłoniętego helikoptera. iPhone 16 Pro walczył, ale poległ - śmigło jest pokrzywione i nieprzymocowane do reszty konstrukcji, a wygenerowane fragmenty są mało szczegółowe i pełne artefaktów. Fotka z chmury Samsunga jest absolutnie rewelacyjna, a i ta zrobiona bez dostępu do internetu - choć gorsza - wypadła znacznie lepiej niż ta z Apple Intelligence.

Kolejno: zdjęcie oryginalne, iPhone 16 Pro, Galaxy S25 Ultra (online) i Galaxy S25 Ultra (offline)

Na koniec najtrudniejszy przykład, czyli rekonstrukcja zasłoniętej twarzy. iPhone 16 Pro został rozłożony na łopatki i zamienił mnie w potwora z horroru klasy B. Samsung w trybie online zaskakująco skutecznie “domyślił” brakujących fragmentów, ale w trybie offline odmówił działania.

Kolejno: zdjęcie oryginalne, iPhone 16 Pro i Galaxy S25 Ultra (online)

Samsung Galaxy S25 Ultra wygrał z iPhone’a 16 Pro przez nokaut

Test przeprowadziłem na 10 zdjęciach. iPhone 16 Pro raz zremisował, 9 razy przegrał, ani razu nie wygrał. Gumka Apple Intelligence nie ma nawet podjazdu do Galaxy AI, bo niemal każde bardziej skomplikowane tło niż jednolity trawnik, niebo, asfalt czy woda sprawia jej problemy.

Gumkę Samsunga Galaxy S25 w połączeniu z chmurą ciężko zagiąć, a i bez dostępu do sieci radzi sobie zazwyczaj lepiej niż iPhone. Jedyny minus to ten nieszczęsny znak wodny, ale można się go dość łatwo pozbyć za pomocą wbudowanych narzędzi.