W ostatnim czasie codziennie pojawiają się kolejne doniesienia na temat nowych smartfonów Apple, czyli iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro oraz iPhone 16 Pro Max. Tym razem plotki dotyczą daty premiery tych urządzeń.

iPhone 16 - premiera

Według informacji, które w serwisie X opublikował użytkownik Majin Bu premiera iPhone 16 odbędzie się we wtorek, 10 września. Udostępnił on zaproszenie, które Apple zwykle wysyła do zainteresowanych stron. Warto jednak podkreślić, że nie jest to oficjalna informacja. Opublikowana grafika mogła rzeczywiście wymsknąć się firmie Apple spod kontroli lub po prostu została spreparowana.

Prezentacja, podczas której pojawią się nowe smartfony marki Apple rozpocznie się prawdopodobnie o godzinie 19:00 czasu obowiązującego w Polsce. Odbędzie się ona na terenie głównej siedziby firmy w audytorium Steve Jobs Theatre.

Dodajmy, że poza nowymi iPhone’ami Apple zaprezentuje prawdopodobnie także nowe zegarki Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 3 i Apple Watch SE 3. generacji, a także nowe modele słuchawek - AirPods 4. generacji, AirPods Pro 3. generacji oraz AirPods Max 2. generacji. O tych ostatnich wiemy zdecydowanie najmniej.

Warto jeszcze wspomnieć, że przedsprzedaż iPhone 16 może rozpocząć się już w piątek (13 września), a pierwsze egzemplarze trafią do swoich właścicieli prawdopodobnie tydzień pózniej.

Źródło: MajinBu/ X