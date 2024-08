Premiera iPhone 16 odbędzie się już z około miesiąc. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze we wrześniu pojawią się cztery nowe modele smartfonów Apple iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro oraz iPhone 16 Pro Max. Podsumowujemy plotki na temat tych urządzeń.

iPhone 16

Tak jak w poprzednim roku, tym razem również pojawią się cztery wspominane wyżej modele. Plotki sugerują, że zmieni się rozmiar smartfonów serii Pro. Wyświetlacze w iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max mają mieć odpowiednio 6,27 i 6,86 cala. W przypadku bieżącej generacji jest to 6,1 oraz 6,7 cala. Wielkość standardowych modeli nie ulegnie zmianie.

iPhone 16 - konstrukcja i kolory

W przypadku iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max firma użyć ma ulepszonego procesu wykańczania elementów z tytanu. Efektem ma być bardziej gładka i błyszcząca powierzchnia, w odróżnieniu od obecnie stosowanego „szczotkowanego” wykończenia. Smartfony mają być dostępne w trzech wersjach kolorystycznych: jasny tytan, ciemny tytan i naturalny tytan. Pojawiły się także plotki o wykończeniu w odcieniu niebieski lub różowym.

Standardowe modele, czyli iPhone 16 i iPhone 16 Plus mają być dostępne w kolorze czarnym, zielonym, różowym, niebieskim i białym.

Pamięć masowa

Na ten temat nie ma wielu doniesień, ale według niektórych plotek, w iPhone’ach 16 serii Pro zwiększona może zostać maksymalna pojemność pamięci z 1 do 2 TB. Mówi się o zastosowaniu technologii QLC (Quad-Level Cell) NAND, ale jak wiadomo charakteryzuje się ona wolniejszymi prędkościami odczytu i zapisu.

Wyświetlacz

W nowych smartfonach firma wykorzystać ma technologię micro-lens arrays, czyli MLA. Jej największą zaletą jest znaczne zwiększenie jasności wyświetlaczy OLED przy tym samym zużyciu energii, co przyczynić się może do wydłużenia czasu pracy na jednym ładowaniu baterii.

rozwiń

Warto jeszcze wspomnieć o technologii Border Reduction Structure (BRS), która pozwala na zminimalizowanie szerokości ramki u dołu wyświetlacza poprzez zmianę układu okablowania.

Pojawiły się także plotki o ewentualnej rezygnacji z Dynamic Island, ale to raczej mało prawdopodobne.

Wydajność iPhone 16

Wszystkie modele iPhone 16 otrzymają nowe układy Apple serii A18, który wytwarzany będzie przez firmę TSMC w 3-nanometrowym procesie drugiej generacji, znanym jako N3E. Jedni sugerują, że cztery smartfony wyposażone będą w ten sam układ, co umożliwi sprawną obsługę funkcji AI, a inni, że pojawią się dwa nowe czipy - A18 i A18 Pro. Nowe układy mają mieć między innymi ulepszony silnik neuronowy. Znacznie zwiększyć ma się liczba rdzeni, co przyczyni się do wydajniejszej pracy w zakresie uczenia maszynowego. W podstawowych modelach zwiększona ma zostać pojemność pamięci RAM z 6 do 8 GB.

W związku ze znacznym wzrostem wydajności, który oferować mają czipy serii A18 firma pracuje nad modyfikacją układu odprowadzania ciepła. Mówi się o wykorzystaniu metalowej obudowy baterii oraz o grafenowym układzie chłodzenia.

iPhone 16 – aparat i przycisk przechwytywania

W podstawowych modelach zmienić ma się układ obiektywów. Mają one być ułożone w pionie, a nie tak jak dotychczas, czyli po skosie. Ma to umożliwić nagrywanie wideo przestrzennego, które może być odtwarzane za pomocą gogli Apple Vision Pro. Przy okazji zmieni się także kształt wyspy i będzie ona przypominać pastylkę.

Modele serii Pro wyposażone zostaną w ulepszony obiektyw ultraszerokokątny o rozdzielczości 48 megapikseli, który pozwoli uchwycić więcej światła niż obecnie stosowane rozwiązanie. Co więcej, dzięki tej zmianie możliwe będzie zrobienie zdjęć ProRAW w trybie Ultra Wide.

iPhone 16 Pro Max ma otrzymać teleobiektyw z ogniskową ponad 300 mm, co przełoży się na dużo większe możliwości związane z przybliżeniem optycznym oraz rozmyciem tła w przypadku zdjęć portretowych. W modelu 16 Pro zastosowany zostanie obiektyw z 5-krotym zoomem optycznym - ten sam, który obecnie dostępny jest w iPhone 15 Pro Max. W przypadku aparatu głównego zastosowana ma zostać 48-megapikselowa matryca Sony IMX903.

Wiele mówi się także o tak zwanym przycisku przechwytywania, który będzie służyć do robienia zdjęć oraz rozpoczynania i zakańczania nagrywania wideo, a także ustawiania ostrości poprzez lekkie wciśnięcie. Co więcej, przesuwając po przycisku palec w lewą i prawą stronę ustawić będzie można przybliżenie. Przycisk będzie umiejscowiony na bocznej krawędzi w jej prawym dolnym rogu.

Łączność bezprzewodowa

Tutaj także szykują się spore zmiany. Modele serii Pro mają otrzymać modemy obsługujące Wi-Fi 7, co znacznie zwiększy transfer danych (który ma wynosić 40 Gb/s) oraz poprawi jego stabilność. Obsługa sieci komórkowej odbywać się będzie za pośrednictwem nowego modemu Snapdragon X75 firmy Qualcomm. Jest on bardziej energooszczędny od poprzednika i oferuje między innymi szybszy transfer danych w sieci 5G.

iPhone 16 – bateria

Plotki sugerują zmianę, ale nie będzie się ona podobać wszystkim użytkownikom. Pojemność baterii zmieni się w każdym z czterech nowych modeli, ale nie w każdym przypadku ulegnie ona zwiększeniu. Poniżej przedstawiamy zmianę pojemności baterii w procentach w porównaniu do obecnych modeli:

iPhone 16 - wzrost o 6%,

iPhone 16 Plus – spadek o 9%,

iPhone 16 Pro - wzrost o 9%,

iPhone 16 Pro Max - wzrost o 5%.

rozwiń

Co więcej, iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max mają obsługiwać szybkie ładowanie przewodowe 40W i ładowanie MagSafe o mocy 20W. Obecnie moc ładowania wynosi odpowiednio około 27W w przypadku korzystania z przewodu i odpowiedniego zasilacza USB-C, a ładowanie bezprzewodowe odbywać się może z maksymalną mocą wynoszącą 15W.

iPhone 16 – kiedy premiera?

Dotychczasowe plotki wskazują na to, że premiera iPhone 16 odbędzie się we wtorek, 10 września, czyli za niecały miesiąc. Dużo mówi się o tym, że nowe smartfony nie otrzymają od razu funkcji AI, czyli systemu Apple Intelligence. Ma on pojawić się dopiero w październiku wraz z systemem iOS w wersji 18.1. Na koniec dodajmy, że nie wiadomo kiedy i czy w ogóle te funkcje dostępne będą w krajach należących do Unii Europejskiej.

Źródła: macrumors, cnet, business insider, tom’s guide