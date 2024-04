Zadzwoniłem do Apple’a i zapytałem o iPhone’a. Takiej odpowiedzi się nie spodziewałem

Jesteś zainteresowany kupnem iPhone’a i chcesz wyciągnąć od producenta interesujące cię szczegóły? Powodzenia.

Apple znany jest z ukrywania kluczowych parametrów technicznych swoich produktów. Na oficjalnej stronie producenta próżno szukać informacji na temat stosowanej w iPhone’ach ilości pamięci operacyjnej czy pojemności akumulatorów.

Możemy przyjąć założenie, że strona internetowa skierowana jest po prostu do osób niezainteresowanych technikaliami. Co jednak w sytuacji, gdy komuś bardzo zależy na poznaniu pełnej specyfikacji kupowanego produktu i zapyta o nią wprost? Postanowiłem to sprawdzić.

Zapytałem o dane techniczne iPhone’a. Apple: “Nie podajemy takich informacji”

Na witrynie producenta ciężko doszukać się kontaktu mailowego, dlatego skontaktowałem się z Działem Obsługi Klienta Apple Store telefonicznie. Gdy po krótkiej wymianie kliknięć z automatem zostałem w końcu połączony z konsultantką, powiedziałem, że jestem zainteresowany zakupem iPhone’a, ale waham się między modelami 15 oraz 15 Pro. Wyjaśniłem, że interesują mnie różnice związane z ilością pamięci RAM i pojemnością baterii, lecz nie mogę znaleźć tych danych na stronie internetowej.

"Nie podajemy takich informacji, to dlatego" - usłyszałem. "Nie mogę panu pomóc, bo ja nie mam tych informacji. Nie są one podawane przez producenta" - dodała konsultantka, gdy próbowałem drążyć.

Podkreśliłem, że różnice w specyfikacji obu iPhone’ów są dla mnie ważne i zapytałem, dlaczego Apple je ukrywa. "No nie wiem, powiem panu szczerze" - przyznała pani w słuchawce i roześmiała się życzliwie. Dodała, że na stronie producenta mogę znaleźć informacje na temat deklarowanego czasu pracy.

Apple pozwala porównać tylko niektóre parametry iPhone'ów

Nie ukrywam, że takiego przebiegu rozmowy się kompletnie nie spodziewałem. Brak danych na stronie - pal licho. Ale żeby odmawiać podania podstawowych parametrów technicznych klientowi, który pyta wprost, bo chce tylko wiedzieć, za co płaci?

Ukrywanie specyfikacji iPhone’a byłoby dla mnie zrozumiałe, gdyby nie jeden szczegół

Dlaczego Apple nie mówi klientom wszystkiego na temat swoich produktów? Nie wiem, mimo że próbowałem się dowiedzieć. Swoją teorię jednak mam.

Podejrzewam - choć to tylko moje domysły - że firma Tima Cooka obawia się niewygodnych porównań z konkurencją. Smartfony Apple'a były już testowane przez naszą redakcję, więc wiemy, że wyceniony na 7199 zł iPhone 15 Pro Max ma 8 GB RAM-u i baterię 4441 mAh, a liczby te wyglądają blado chociażby przy Galaxy S24 Ultra z 12 GB RAM-u i 5000 mAh.

Trzeba jednak podkreślić, że platforma iOS słynie z relatywnie niskiej zasobożerności, więc porównywanie cyferek z androidową konkurencją nie ma wielkiego sensu. W mojej ocenie porównywanie cyferek jak najbardziej ma jednak sens w ramach samego portfolio Apple’a.

Gigant z Cupertino ma w swojej aktualnej ofercie 8 smartfonów działających pod kontrolą tego samego oprogramowania. Możemy bezpiecznie założyć, że iPhone mający więcej RAM-u będzie działał lepiej od tego, który ma mniej RAM-u. A Apple nie jest nawet pod tym względem specjalnie przewidywalny, bo przecież iPhone 14 ma tyle samo pamięci operacyjnej co iPhone 14 Pro, ale już iPhone 15 ma mniej pamięci operacyjnej niż iPhone 15 Pro.

Jako klient chcący podjąć świadomą decyzję o zakupie produktu za kilka tysięcy złotych chciałbym to wszystko wiedzieć. Szkoda tylko, że podstawowych informacji o produktach trzeba szukać w niezależnych źródłach, bo Apple z jakiegoś powodu próbuje je ukryć.