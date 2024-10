Takiego ekranu jeszcze nie było. iPhonie 17 Air może być pierwszy

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że w przyszłym roku z portfolio Apple’a wyleci smartfon z oznaczeniem Plus, a na jego miejsce wkroczy iPhone 17 Air. Może on wymagać użycia technologii, które nie są jeszcze dostępne komercyjnie.

Jak donosi DigiTimes, tajwańska firma Novatek szykuje się do ruszenia z masową produkcją nowego typu wyświetlaczy - OLED TDDI. Miałby się on wyróżniać integracją panelu dotykowego ze sterownikiem ekranu (stąd nazwa - Touch and Display Driver), dzięki czemu ma zajmować wyjątkowo mało miejsca w obudowie smartfonu.

Oczywiście budowa wyświetlacza zdaje się mieć niewielkie znaczenie dla klienta końcowego, ale ma ogromne dla projektantów. Zwłaszcza w kontekście domniemanych planów Apple’a.

iPhone 17 Air z ekranem OLED TDDI?

DigiTimes podkreśla, że to tylko spekulacje, ale pierwszym klientem firmy Novatek może być Apple. Serwis zauważa, że planowany termin startu produkcji smukłych ekranów, czyli drugi kwartał 2025, pasowałby do premiery iPhone’a 17 Air, który ma zadebiutować we wrześniu 2025.

iPhone 17 Air, według dotychczasowych przecieków, ma mieć wyjątkowo cienką obudowę i być skierowany do osób, które bardziej cenią sobie design niż specyfikację. Podobno Apple jest gotowy na technologiczne kompromisy i zastosuje tylko jeden obiektyw aparatu.

Ekran OLED TDDI z pewnością ułatwiłby uzyskanie rekordowo smukłej konstrukcji. Lub ewentualnie pozwolił na zastosowanie większej baterii czy grubszych tafli szkła, by telefon nie łamał się od patrzenia.