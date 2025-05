iPhone’a 17 jeszcze nie ma, a Google już nabija się z jego wyglądu

Śledzicie przecieki na temat iPhone’a 17? Google powiedział właśnie głośno coś, o czym wielu zdążyło już pomyśleć.

Przypomnijmy, że - według licznych przecieków z wiarygodnych źródeł - seria iPhone 17 ma się prezentować mniej więcej tak:

iPhone 17 - makiety (fot. SonnyDickson / X)

Nowością w tegorocznej serii ma być owalna wysepka z aparatami, rozciągająca się od lewej do prawej krawędzi obudowy. Od miesięcy wiele osób zwraca uwagę, że taki design - zwłaszcza w przypadku wariantu iPhone 17 Air - nasuwa dość mocne skojarzenia ze smartfonami Google Pixel 9.

Google Pixel 9 Pro

Sprawa jest niecodzienna, bo choć Apple nie unika czerpania inspiracji z produktów konkurencji, to jednak w kwestii designu lubi sam wyznaczać trendy. Do tematu odniósł się sam Google.

iPhone 17 w reklamie Pixela 9

Google opublikował nową reklamę z serii #BestPhonesForever, stylizowanej na rozmowy smartfonów Pixel oraz iPhone. Najnowszy spot odnosi się do przecieków na temat podobieństwa iPhone’a 17 do Pixeli.

Producent przypomina jednocześnie, że nie jest to pierwszy raz, gdy wprowadził coś wcześniej niż Apple. Google wylicza tryb nocny w aparacie (rok przed iPhone’em), gumkę do zdjęć (3 lata przed iPhone’em) oraz widżety (9 lat przed iPhone’em). Niemniej - jak wspomniałem - takie przykłady z reguły nie dotyczą designu, którego unikatowości Apple starał się dotychczas pilnować jak oka w głowie.

Należy jednak pamiętać, że - co zauważa sam Google w swojej reklamie - "te plotki to tylko plotki". Oczekuje się, że seria iPhone 17 zostanie zaprezentowana we wrześniu.