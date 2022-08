Ponad rok temu studio The Dust zaprezentowało pierwszy zwiastun gry Ja, Inkwizytor. Twórcy podzielili się już również pierwszymi fragmentami rozgrywki. Jacek Piekara, autor bestsellerowej serii, na podstawie której powstaje produkcja, podzielił się z fanami dobrą wiadomością.

W maju ukazał się gameplay trailer mrocznego RPG akcji, osadzonego w uniwersum stworzonym przez Jacka Piekarę. W grze Ja, Inkwizytor pojawia się alternatywna wersja świata, w której Jezus nie umarł na krzyżu, lecz z niego zszedł i w brutalny sposób pokonał swoich wrogów. Tysiąc pięćset lat po tym wydarzeniu czystości wiary strzegą Inkwizytorzy, którzy egzekwują prawa Kościoła. Jednym z nich, a zarazem głównym bohaterem, jest Mordimer Madderdin. Gracze pokierują jego losem, wykonując zlecone zadania, rozprawiając się z innowiercami oraz utrzymując porządek i niezachwianą wiarę w Boga.

Większy budżet, więcej możliwości

Na profilu pisarza na Twitterze pojawiła się informacja o zawarciu umowy z firmą Kalypso Media, która znana jest z wydania cyklów Tropico oraz Dungeons:

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez autora serii, firma Kalypso Media do budżetu gry dołoży łącznie ok. 2,5 miliona euro: 1,55 mln euro przeznaczone będzie na samą produkcję, 600 tys. euro na marketing, a 275 tys. euro na lokalizację. Wydawca zapewnił sobie ponadto pierwszeństwo na ewentualny sequel. Prawa intelektualne mają nadal pozostać w rękach studia The Dust.

To jednak nie wszystko! Jacek Piekara dodał w swoim wpisie, iż premiera gry będzie miała miejsce w II połowie 2023 roku. Ja, Inkwizytor zadebiutuje na PC, PS5 oraz Xbox Series X/S.

Źródło: twitter, steam