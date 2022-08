Grupa byłych pracowników CD Projekt RED zdecydowała się założyć studio Dark Passenger. Poszukiwane są nowe osoby do zespołu, ale prace nad pierwszą grą już trwają.

Dark Passenger nowym polskim producentem gier

Branża gier nad Wisłą ma się bardzo dobrze. Mocno krzywdzące byłoby stwierdzenie, iż stoi wyłącznie CD Projekt RED. W tym miejscu trzeba jednak przywołać właśnie tę ekipę, ponieważ to w niej swoje talenty rozwiały osoby, które stoją teraz za warszawskim studiem Dark Passenger.

Po pracach przy Wiedźmin 3: Dziki Gon i Cyberpunk 2077 przeniosły je do RealTime Warriors pracując nad animacjami i sekwencjami filmowymi do różnych gier. Teraz, w Dark Passenger mają wymieszać swoje doświadczenie z nowymi twarzami. Na niektóre stanowiska wciąż trwa rekrutacja, ale debiutancka produkcja znajduje się już w pierwszej fazie produkcyjnej.

rozwiń

Pierwsza gra studia Dark Passenger. Czego się spodziewać?

Jak na tego typu ogłoszenia otrzymaliśmy zaskakująco sporo informacji dotyczących powstającej gry. Czy wszystkie spodobają się wszystkim? Pewnie nie.

Akcja ma zostać osadzona w feudalnej Japonii, co może rodzić skojarzenia ze świetnym Ghost of Tsushima. Tyle tylko, że w tym przypadku należy nastawiać się na grę koncentrującą się nie na kampanii, ale na rywalizacji online (PVP / PVE). Gracze mają dążyć do tego samego celu, ale za każdym razem wykorzystując inną drogę i taktykę. Pewnymi sugestiami odnośnie wyglądu i dynamiki rozgrywki mogą być wzmianki o „autorskim systemie lokomocji”, dynamicznych wspinaczkach czy wykorzystywaniu włóczni jako tyczki.

„Naszym celem jest tworzenie silnie emocjonujących gier sieciowych skupiających się zarówno na kooperacji jak i rywalizacji. Fascynują nas interakcje międzyludzkie, sojusze, brawurowe konfrontacje i niespodziewane zwroty akcji. Aby uczynić każdą rozgrywkę unikalną i zaskakującą stosujemy wiele rozwiązań proceduralnych. Choć wszystkim graczom przyświecać będzie ten sam cel, za każdym razem będzie on wymagał zmiany taktyki i poruszania się innymi ścieżkami. [...] W arsenale gracza znajdą się katany, krótkie miecze tanto i wakizashi, łańcuchy kusarigama, shurikeny, noże kunai do rzucania oraz wiele innych. Emocjonująca walka blisko dystansowa będzie wymagała w równym stopniu zręczności, taktyki oraz ścisłej współpracy z towarzyszami.”

Widomo, że pierwsza gra Dark Passenger postaje na silniku Unreal Engine 5, z myślą o PC oraz konsolach PlayStation i Xbox najnowszej generacji. Na rozmowy o dacie premiery jest jeszcze za wcześnie.

Źródło: darkpassenger