W przypadku telewizorów postęp nie jest aż tak dynamiczny jak choćby w przypadku smartfonów, niemniej jednak standardy łączności i systemy Smart TV potrafią się całkiem szybko zdezaktualizować. Mimo to nie wymieniamy telewizorów tak często, jak mogłoby się wydawać.

Stare telewizory w naszych domach. Co ile lat wymieniamy TV?

Z najnowszego badania Krajowego Instytutu Mediów wynika, że tylko 15 proc. Polaków ma nowy telewizor, przy czym „nowy” oznacza tu kupiony w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Podkreślmy od razu, że badanie zostało przeprowadzone w pierwszej połowie roku, więc może nie uwzględniać na przykład odbiorników kupionych na tegoroczny Mundial.

To jak stare są w takim razie telewizory w polskich domach? Prawie połowa (47,1 proc.) to telewizory mające na koncie 2 – 4 lata i prawie tyle samo (46%) jest telewizorów w wieku od 5 do 10 lat. Nie brakuje też odbiorników działających od ponad dekady.

Jaki telewizor ma w domu Polak?

Krajowy Instytut Mediów spytał Polaków nie tylko o wiek telewizorów w ich domach, ale też o podstawowe parametry techniczne. Okazuje się, że dostęp do funkcjonalności Smart TV ma tylko 55,4 proc. Polaków. To oznacza, że prawie połowa jest ograniczona do telewizji linearnej i – ewentualnie – treści odtwarzanych na urządzeniach zewnętrznych.

Co zaś się tyczy rozdzielczości, to wciąż dominują telewizory Full HD. Takie urządzenia ma 37,8 proc. Polaków i to nawet pomimo tego, że coraz trudniej jest kupić TV tego typu. Kolejne 25,9 proc. ma telewizory o jeszcze niższej rozdzielczości: HD Ready. Telewizory 4K stanowią tylko 25,2 proc., a udział modeli 8K jest marginalny (1,2 proc.).

Jeżeli natomiast chodzi o rozmiar, to najpopularniejsze w Polsce są telewizory 40-, 42-, 43-, 48- i 49-calowe. Ma je 45,6 proc. osób. Na drugim miejscu (z wynikiem 32,4 proc.) plasują się telewizory 50-, 55- i 58-calowe, a na trzecim (26,1 proc.) – modele z ekranami o przekątnych pomiędzy 32 a 39 cali. Najmniejsze i największe telewizory razem nie stanowią nawet 6 proc. całości.

A ile osób w Polsce nie ma telewizora?

Choć ostatnimi czasy bardzo często da się usłyszeć, że ktoś nie ma telewizora, to statystyki Krajowego Instytutu Mediów pokazują coś zupełnie innego. Brak TV w domu zadeklarowało jedynie 4,4 proc. Polaków.

Co więcej, prawie co czwarty Polak ma w domu więcej niż jeden telewizor (23,8 proc.). Trzeba tu też jednak zaznaczyć od razu, że z taką sytuacją mamy do czynienia przede wszystkim w gospodarstwach 4-osobowych i większych (39,2 proc.) i na wsiach (31,7 proc.), gdzie dostęp do innego typu rozrywek jest ograniczony.

Źródło: zrealizowane w pierwszej połowie 2022 roku badanie Krajowego Instytutu Mediów na losowej próbie 8474 gospodarstw domowych i 19 611 osób w Polsce.