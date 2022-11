Czy da się kupić dobry telewizor do 2000 złotych? Na pewno nie jest to proste zadanie i jeśli dysponujesz właśnie takim budżetem, to musisz mieć świadomość konieczności pójścia na pewne kompromisy. Mimo wszystko: tak – w tej kategorii cenowej również zdarzają się perełki.

Dobry tani telewizor – czy da się kupić TV do 2000 zł?

Prawda jest taka, że nawet kilka lat temu trudno było kupić naprawdę dobry telewizor do 2000 zł. Galopująca inflacja natomiast jeszcze bardziej skomplikowała to zadanie. Taki budżet niestety zmusza do pójścia na kompromisy, bo też pewnych rzeczy po prostu nie da się przeskoczyć. Jak się jednak zaraz przekonasz, możliwe jest odnalezienie perełek na tej półce cenowej. Kilka z nich polecam właśnie w tym rankingu, do którego już za moment przejdziemy. Na początek lista, a pod nią – kilka istotnych faktów na temat telewizorów w tej cenie…

Jaki telewizor do 2000 zł? Ranking (2022):

Philips 32PFS6906 – bardzo dobry telewizor 32 cale

TCL 43P735 – dobry a tani telewizor do gier i filmów

Philips 43PUS7657 – świetny telewizor 43 cale do 2000 zł

Samsung UE50AU7192 – dobry telewizor 50 cali do 2000 zł

LG 50UQ7000 – telewizor 4K do każdego rodzaju rozrywki

Toshiba 55UL2163DG – dobry telewizor 55 cali do 2000 zł

Najlepsze tanie telewizory – co oferują, a na co nie ma szans?

Zacznijmy od podstaw, a więc rozmiarów i rozdzielczości. Budżet na poziomie 2000 złotych pozwala ci kupić 32-calowy telewizor Full HD albo model z wyświetlaczem 4K o przekątnej 40, 43 lub 50 cali. Wprawdzie bardzo rzadko, ale trafiają się także 55-calowe urządzenia (choć wówczas trzeba spodziewać się kompromisów innego typu). Kwota taka wystarczy zatem, by kupić TV do mniejszego salonu lub innego pokoju (sprawdź, jaki telewizor wybrać przy danej odległości od ekranu).



W cenach poniżej 2000 złotych topowi producenci oferują tylko swoje podstawowe modele (lub te plasujące się minimalnie wyżej) oraz ubiegłoroczne. To oznacza, że nie możesz liczyć na żadne „wodotryski” w postaci najnowszych technologii skalowania obrazu do wyższej rozdzielczości, wielostrefowego ściemniania dla poprawy kontrastu czy zwiększających naturalność kolorów tzw. kropek kwantowych – ceny przyzwoitych telewizorów QLED rozpoczynają się dopiero od około 2500 zł. Niezła ogólna jakość obrazu jest jednak jak najbardziej osiągalna.

Nie ma szans także na telewizor 120 Hz (modele oferujące taką częstotliwość odświeżania raczej nie kosztują mniej niż 3000 zł). Zdarzają się jednak całkiem sprawnie działające systemy upłynniania obrazu, co pozwala komfortowo oglądać mecze, a nawet grać). Standardem na tej półce cenowej jest także HDR, jednak ze względu na niską jasność szczytową trudno jest docenić (czy choćby zauważyć) jego efekty. W kwestii audio natomiast spodziewaj się poprawnych głośników stereo o mocy 20 W – to typowy układ w tej cenie i raczej żaden producent nie wychodzi przed szereg.



Zakończmy jednak pozytywnie. Mając do wydania 2000 złotych możesz bowiem liczyć na komplet tunerów TV (do odbioru telewizji naziemnej, satelitarnej i kablowej), co najmniej 1 port USB i 2 gniazda HDMI (do których możesz podłączyć odtwarzacz Blu-ray, soundbara czy konsolę do gier) oraz system Smart TV (zapewniający przede wszystkim dostęp do YouTube’a i popularnych serwisów streamingowych, takich jak Netflix, HBO Max, Disney+ czy Amazon Prime Video). Dotyczy to każdego modelu w tym zestawieniu, a skoro już o nim mowa, to…

Oto ranking telewizorów do 2000 złotych

Modele w rankingu ułożyłem według rozmiaru: od 32 do 55 cali. Co się tyczy tych pierwszych, na rynku dominują modele o rozdzielczości HD Ready, ale jeśli nie oglądasz TV z bardzo dużej odległości, to sugerowałbym jednak postawienie na telewizor Full HD. Interesującą propozycją jest na przykład Samsung The Frame QE32LS03B (z wymiennymi ramkami i trybem sztuki), jeśli jednak szukasz czegoś bardziej tradycyjnego, a przy okazji tańszego, to polecam…

Philips 32PFS6906 – bardzo dobry telewizor 32 cale Ocena benchmark.pl









4,6/5 Philips 32PFS6906 to mały, 32-calowy telewizor o rozdzielczości Full HD. Jeden z najlepszych modeli w tym rozmiarze, od którego większość producentów zdecydowała się już odejść. Firma TP Vision (produkująca telewizory Philips) nie tylko nie zrezygnowała z tego formatu, ale też dba o to, by także te nowoczesne rozwiazania dostępne były dla osób zainteresowanych tym właśnie rozmiarem. Mamy tu HDR, mamy funkcję Pixel Plus HD (poprawiającą ostrość obrazu), mamy szybkie Wi-Fi i Bluetootha oraz 2 porty USB i 3 gniazda HDMI. Sporym atutem jest także Android TV – system zapewniający intuicyjną obsługę, jak również oferujący dostęp do wszystkich istotnych serwisów VOD (z Netfliksem na czele). Aha, i choć jego przekątna to tylko 32 cale, wielobarwne pokazy są znacznie większe – za sprawą systemu Ambilight, rzucającego światło w dopasowanych do obrazu kolorach na ścianę za ekranem. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 32 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1080 px

Wyświetlacz (technologia) LCD

Częstotliwość odświeżania 50/60 Hz

Złącza ethernet LAN, 3x HDMI, 2x USB, audio mini-jack, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

Głośniki 2 x 8W

TCL 43P735 – dobry a tani telewizor do gier i filmów Ocena benchmark.pl









4,6/5 Nieco większy, bo 43-calowy TCL 43P735 to z kolei dobry telewizor dla gracza. Jest tak za sprawą portów HDMI 2.1, systemu Game Master i automatycznego trybu niskiego opóźnienia, w którym input lag schodzi poniżej 15 ms. Wylany jest więc solidny fundament pod komfortową rozgrywkę. Jednak nie tylko maniacy gier powinni się zainteresować tym modelem. HDR w formacie Dolby Vision i dźwięk przestrzenny w systemie Dolby Atmos dają namiastkę kinowych wrażeń w mieszkaniu, a technologia upłynniania obrazu (Motion Clarity) sprawia, że dynamiczne filmy akcji prezentują się jak należy. Plusem jest również platforma Google TV, zapewniająca spersonalizowane i w pełni intuicyjne „doświadczenie” oraz dostęp do aplikacji pokroju Netfliksa, HBO Max czy Disney+. Trzeba też przyznać, że telewizor TCL prezentują się naprawdę stylowo. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 43 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) LCD

Częstotliwość odświeżania 50/60 Hz

Złącza ethernet LAN, 2x HDMI, 1x USB, audio mini-jack, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

Głośniki 2x 10W

Philips 43PUS7657 – świetny telewizor 43 cale do 2000 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 Ciekawą alternatywą dla wyżej wymienionego modelu jest Philips 43PUS7657. Ten telewizor również został wyposażony w 43-calowy wyświetlacz 4K z obsługą HDR, a na liście kompatybilnych technologii odnajdujemy między innymi te same Dolby Vision i Dolby Atmos. Obraz na ekranie prezentuje się naprawdę nieźle, a dźwięk można nazwać przyzwoitym (warto zwrócić tu uwagę na obecność takich funkcji, jak uwydatnianie dialogów czy tryb nocny). Zamiast Androida, producent postawił tu na autorski system Saphi, znany z lekkości i prostoty – możesz więc liczyć na płynne działanie, równocześnie mając do swojej dyspozycji katalog najważniejszych aplikacji Smart TV. Dwa porty USB i trzy złącza HDMI stanowią dopełnienie całości. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 43 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) LCD

Częstotliwość odświeżania 50/60 Hz

Złącza ethernet LAN, 3x HDMI, 2x USB, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

Głośniki 2x 10W

Samsung UE50AU7192 – dobry telewizor 50 cali do 2000 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 Jeśli szukasz czegoś większego, to być może przypadnie ci do gustu Samsung UE50AU7192. To 50-calowy telewizor 4K, stanowiący podstawę ubiegłorocznej oferty tego południowokoreańskiego producenta. Swoje najbardziej zaawansowane technologie zarezerwował on dla wyższych serii, ale nawet tutaj możemy liczyć na żywe kolory, sprawne skalowanie treści do wyższej rozdzielczości, HDR czy upłynnianie ruchu. Sprawdzony system Tizen gwarantuje dostęp do popularnych aplikacji i funkcji, takich jak przesył obrazu z innych urządzeń na ekran TV, a głośniki stereo w akcji wypadają całkiem poprawnie. Nienaganna estetyka jest kolejnym atutem tego modelu, który przy okazji oferuje także dobrze pomyślany system maskowania przewodów. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 50 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) LCD

Częstotliwość odświeżania 50/60 Hz

Złącza ethernet LAN, 3x HDMI, 1x USB, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

Głośniki 2x 10W

LG 50UQ7000 – telewizor 4K do każdego rodzaju rozrywki Ocena benchmark.pl









4,6/5 Mocnym rywalem dla wyżej wspomnianego Samsunga jest LG 50UQ70003LB. Ma bardzo zbliżoną specyfikację, choć jest też kilka istotnych różnic. Przede wszystkim ten model wykorzystuje podświetlenie bezpośrednie, a nie krawędziowe, co przekłada się na wyższy kontrast. Ma też system webOS, oferujący bardziej obszerny katalog aplikacji i kilka ciekawych funkcji, dzięki którym jest to bardzo dobry telewizor właściwie do każdego rodzaju rozrywki. Ogólna jakość obrazu i dźwięku jest jednak bardzo zbliżona do samsungowego sprzętu i najkrócej można by ją opisać jako przyzwoitą. Jeśli więc masz do wydania 2000 złotych i chcesz kupić 55-calowy telewizor, postaw na któryś z tych dwóch. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 50 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) LCD

Częstotliwość odświeżania 50/60 Hz

Złącza ethernet LAN, 3x HDMI, 1x USB, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

Głośniki 2x 10W

Toshiba 55UL2163DG – dobry telewizor 55 cali do 2000 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 55-calowe telewizory za mniej niż 2000 złotych trafiają się niezwykle rzadko, a dobre telewizory w tej cenie prawie że nie istnieją. Jednym z pozytywnych wyjątków od tej reguły jest Toshiba 55UL2163DG – w tej chwili prawdopodobnie najlepszy z największych wśród najtańszych telewizorów. Pomimo niewysokiej ceny jest w stanie zaoferować niezłą jakość obrazu, nie najgorszy kontrast (dzięki bezpośredniemu podświetleniu i lokalnemu ściemnianiu), HDR i wszystkie podstawowe opcje łączności. Oddaje do naszej dyspozycji nawet system Smart TV – jest on dość poważnie ograniczony, ale YouTube, Netflix czy Amazon Prime Video działają bez zarzutu. Jeżeli zatem rozmiar to dla ciebie priorytet, oto model, którym warto się zainteresować. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) LCD

Częstotliwość odświeżania 50/60 Hz

Złącza ethernet LAN, 3x HDMI, 2x USB, audio mini-jack, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

Głośniki 2x 10W

Jeszcze jedna informacja na koniec: choć w rankingu zawarłem akurat te modele, w założonym budżecie mieszczą się także ich inne warianty rozmiarowe: 50-calowy TCL serii P735, 50- i 43-calowa Toshiba serii UL2163DG oraz Samsung AU7192 i LG UQ7000 w rozmiarze 43 cale.

Warto kupić telewizor za 2000 zł czy lepiej jednak dopłacić?

2000 złotych to za mało, by kupić telewizor naprawdę wysokiej jakości. Jeśli jednak nie masz przesadnie dużych wymagań i celujesz w rozmiar do 55 cali, to jesteś w stanie kupić całkiem przyzwoity TV w założonym budżecie. Żadnych wodotrysków nie uświadczysz, ale – jak widzisz – nieważne, czy szukasz telewizora do oglądania programów TV lub filmów czy też grania, coś da się jednak znaleźć.

Jeżeli zaś żaden z podanych modeli nie przekonał cię do siebie, to za niewiele większe pieniądze możesz kupić całkiem niezły Panasonic TX-55HX580E albo 55-calowe warianty modeli wymienionych w rankingu: Samsung UE55AU7192U lub TCL 55P735. W podobnej cenie dostępny jest też Hitachi 50HAQ6360 z technologią QLED, a za 2500 zł możesz już kupić podstawowego QLED-a marki Samsung (Samsung UE43Q60A). Masz jakieś pytania – śmiało, zadaj je w sekcji komentarzy.