LG OLED EX

Aktualnie na rynku mamy jaśniejsze i mniej jasne telewizory OLED. Niebawem jednak zostaną tylko te pierwsze. Firma LG Display podjęła bowiem ważną (i cieszącą nas) decyzję.

„Tylko OLED EX” – postanowiło LG Display

Telewizory OLED potrafią zachwycić głębią czerni czy też nieskończonym kontrastem, ale ich wielką bolączką od lat była niska jasność maksymalna. Pod koniec ubiegłego roku firma LG Display zapowiedziała panele OLED EX, które w dużej mierze rozwiązują ten problem, a kilkoma tegorocznymi modelami (nie tylko od LG) potwierdzono, że cel faktycznie został osiągnięty.

Dobra wiadomość jest taka, że wraz z końcem drugiego kwartału 2022 roku LG Display całkowicie zakończył przejście ze standardowej technologii OLED na EX. Oznacza to – w skrócie – że wszystkie nowe panele produkowane w jego fabrykach (znajdujących się w Korei Południowej i Chinach) reprezentują właśnie gatunek OLED EX.

OLED EX to 30-procentowy wzrost jasności. Jak?

Każdy nowy telewizor OLED z panelami LG Display – niezależnie od tego, czy z logo LG, Sony, Philips, Panasonic, Hisense czy jeszcze innym – będzie więc wyposażony w wyświetlacz EX. Jest to o tyle istotne, że technologia ta cechuje się nawet o 30% wyższą jasnością niż panele poprzedniej generacji.

Jak to osiągnięto? W technologii EX wykorzystywane są komponenty deuterowe, pozwalające na wzrost intensywności świecenia bez pogorszenia efektywności i osłabienia żywotności. W połączeniu z zaawansowanymi algorytmami umożliwiło to osiągnięcie wyższej jasności, a przy okazji też lepszych kolorów.

Samsung też potrafi robić jasne OLED-y

Oprócz LG Display jedynym dostawcą paneli OLED jest Samsung Display – od tego roku korzystają z nich Samsung (w modelu S95B) oraz Sony (w modelu A95K). Stosowana w nich technologia QD-OLED również charakteryzuje się wysokim poziomem jasności, więc stwierdzenie zawarte w tytule jest jak najbardziej zgodne z prawdą.

Telewizora Sony nie mieliśmy jeszcze okazji przetestować, ale recenzja 55-calowego modelu Samsung S95B jest już dostępna na naszej stronie.

Źródło: FlatpanelsHD, informacja własna