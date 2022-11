Jak duży telewizor wybrać i jaka odległość od TV będzie optymalna? Właśnie na te pytania znajdziesz odpowiedzi w naszym poradniku. Rozwiewamy wątpliwości, czy rozmiar ma znaczenie i tłumaczymy też, dlaczego jest tak, a nie inaczej.

Jaka odległość od TV jest optymalna i dlaczego to ma znaczenie?

„Mogłem kupić mniejszy” – nie powiedział nikt nigdy po uruchomieniu swojego nowiutkiego telewizora. Może i rzeczywiście tak jest, ale fakty są też takie, że większy nie zawsze oznacza lepszy. Nie wyciągnij jednak z tego wniosku, że rozmiar nie ma znaczenia. W przypadku telewizora jest on naprawdę istotny: ma wpływ na estetykę, komfort oglądania i zdrowie. Podobnie jak odległość, z jakiej oglądasz to, co wyświetla się na jego ekranie.

Dlaczego to ma znaczenie? Ponieważ dobrze dobrana odległość pozwala cieszyć się optymalną jakością obrazu, a przez to: możliwie najlepszymi wrażeniami z seansu. Niesie to ze sobą także pozytywne skutki zdrowotne.

No dobrze, to jaka odległość od telewizora jest idealna?

Różni producenci i różni eksperci podają różne wartości, gdy pytani są o optymalną odległość od TV. Postaraliśmy się uwzględnić ich wskazówki i wytyczne, czego wynikiem są nasze porady i tabelki, które znajdziesz w dalszej części publikacji. Mamy nadzieję, że okażą się dla ciebie pomocne.

Telewizor znajduje się dziś najczęściej w centralnym punkcie salonu. Ważne jest to, by odpowiednio wkomponować go w wystrój pomieszczenia, a także by jego rozmiar dobrze współgrał z powierzchnią pokoju. Kluczowa jest natomiast odległość pomiędzy kanapą a ekranem. I właśnie na tym koncentrujemy się w tym artykule. Czas przejść do rzeczy.

Rozdzielczość i rozmiar telewizora a odległość

Zacznijmy od tego, że przy określaniu optymalnej odległości należy wziąć pod uwagę nie jeden, lecz dwa aspekty. Pierwszym jest rozmiar, czyli przekątna ekranu. Drugim i wcale nie mniej ważnym – rozdzielczość wyświetlanego na nim obrazu.

Na panel Full HD lepiej po prostu patrzeć z większej odległości niż na 4K czy wręcz 8K, a to dlatego, że z bliska łatwiej jest dostrzec pojedyncze piksele. Jest ich bowiem najzwyczajniej w świecie mniej: na obraz Full HD składają się niewiele ponad 2 miliony punktów, a na 4K – grubo ponad 8 milionów. Przy takiej samej przekątnej piksele mogą być zatem większe lub mniejsze.

Tu dochodzimy zresztą do odpowiedzi na jedno z najistotniejszych pytań, a więc…

Co oznacza „optymalna odległość od telewizora”?

Optymalna odległość od TV, to taka, która spełnia dwa wymogi. Po pierwsze: siedzimy wystarczająco daleko od ekranu, by nie być w stanie dostrzec pojedynczych pikseli. Po drugie: siedzimy wystarczająco blisko, by być w stanie dostrzec wszystkie detale obrazu – patrząc ze zbyt dużej odległości na zbyt mały ekran po prostu może nas sporo omijać.

No dobrze, ale skąd wiedzieć, jaka odległość od TV jest optymalna? Na szczęście w dość prosty sposób da się to obliczyć.

Kalkulator odległości TV – jaki jest wzór?

Gdyby wziąć wszystkie zalecenia i porady producentów i ekspertów, a następnie spróbować wyciągnąć na ich podstawie wzory, to mogłyby przedstawiać się następująco:

ok. 3 – 4 cm odległości na każdy cal ekranu w przypadku Full HD

ok. 2 cm odległości na każdy cal ekranu w przypadku 4K

ok. 1 – 1,5 cm odległości na każdy cel ekranu w przypadku 8K

Przykładowo: jeśli twój telewizor 4K ma 55 cali, to najlepiej będzie, jeśli będziesz oglądać go z odległości ok. 110 centymetrów (bo 55 x 2 = 110). I w drugą stronę – jeśli odległość od kanapy do ściany w twoim salonie wynosi 1,5 metra, to idealny dla ciebie będzie telewizor 4K o przekątnej 75 cali lub telewizor Full HD o przekątnej 43 cale (bo 150 / 2 = 75, a 150 / 3,5 = ~43).

Nie musisz wykonywać tych obliczeń samodzielnie. Poniżej przedstawiamy optymalną odległość dla poszczególnych przekątnych i rozdzielczości.

Krótko i na temat: z jakiej odległości oglądać telewizor Full HD? Zacznijmy od telewizorów Full HD, które dziś już nie cieszą się zbyt dużą popularnością, ale wciąż wielu z nas ma w domach właśnie takie urządzenia. Wyniki przedstawiają się następująco. Rozmiar telewizora Full HD: Optymalna odległość od ekranu: 32 cale ok. 1,1 m 40 cali ok. 1,4 m 42-43 cale ok. 1,5 m 50 cali ok. 1,8 m 55 cali ok. 1,9 m 60 cali: ok. 2,1 m 65 cali: ok. 2,3 m Jaka jest optymalna odległość od telewizora 4K? Kalkulator przynosi odpowiedzi Kolejna tabelka jest poświęcona modelom 4K, które obecnie dominują na rynku. Dochodzi tu jeszcze jedna kolumna, przedstawiająca odległość, z jakiej trudno już zauważyć różnicę pomiędzy telewizorem o rozdzielczości 4K i równie dużym z ekranem Full HD. Rozmiar telewizora 4K: Optymalna odległość od ekranu: Zauważalne korzyści względem FHD: 40 cali ok. 0,8 do ok. 1,4 m 42-43 cale ok. 0,9 m do ok. 1,5 m 48-50 cali ok. 1 m do ok. 1,8 m 55 cali ok. 1,1 m do ok. 1,9 m 58-60 cali ok. 1,2 m do ok. 2,1 m 65 cali ok. 1,3 m do ok. 2,3 m 75 cali ok. 1,5 m do ok. 2,6 m 85 cali ok. 1,7 m do ok. 3 m A to już optymalna odległość od telewizora 8K – czy warto kupić taki TV? To, czy warto kupić telewizor 8K pozostaje kwestią sporną. Sceptycy zwracają uwagę przede wszystkim na fakt, że bardzo niewiele jest treści o takiej rozdzielczości. Warto też zwrócić uwagę, że urządzenie musi znajdować się bardzo blisko oczu, by różnice rzeczywiście dało się zauważyć. Konkrety? Proszę bardzo. Rozmiar telewizora 8K: Optymalna odległość od ekranu: Zauważalne korzyści względem 4K: 55 cali ok. 0,7 m do ok. 1,1 m 65 cali ok. 0,8 m do ok. 1,3 m 75 cali ok. 0,9 m do ok. 1,5 m 85-88 cali ok. 1,1 m do ok. 1,8 m

Ile cali telewizor? Kalkulator pomoże i w tę stronę

Jeżeli nie dostosowujesz położenia kanapy do telewizora, lecz idziesz w drugą stronę i chcesz kupić odpowiedni telewizor do swojego salonu, sypialni czy innego pomieszczenia, to… i w takim przypadku kalkulator może okazać się pomocny. Przygotowaliśmy jeszcze jedną tabelkę, która pomoże ci podjąć właściwą decyzję. A zatem jak duży telewizor wybrać? Spójrz…

Odległość: TV 8K TV 4K TV FHD mniej niż 1 m 55 - 75 cali do 48 cali nie warto między 1 a 1,25 m 55 - 85 cali 40 - 60 cali do 32 cali między 1,26 a 1,5 m 65 - 85 cali 42 - 75 cali 40 - 43 cale między 1,51 a 1,75 m 75 - 85 cali od 43 cali 43 - 50 cali między 1,76 a 2 m od 85 cali od 48 cali 50 - 55 cali więcej niż 2 m nie warto od 58 cali od 60 cali

„Nie siedź za blisko ekranu” – słuszna przestroga czy mit?

Odległość na poziomie metra od ekranu może wydawać się zbyt niska. Szczególnie, jeśli w głowie odbija się echo wygłaszanych przez starszych przestróg: „nie siedź za blisko ekranu, bo ci wypali oczy”. Jaka jest prawda? Kiedyś takie ostrzeżenie było jak najbardziej na miejscu. W latach 60. pierwsze kolorowe telewizory potrafiły emitować niezwykle silne promieniowanie rentgenowskie, które można było przypłacić zdrowiem.

Obecnie jednak niewielka odległość od ekranu nie powinna być problemem dla zdrowia. Według aktualnego stanu wiedzy, samo patrzenie na ekran z bliska nie powoduje problemów ze wzrokiem (staje się tak dopiero wtedy, gdy brakuje balansu pomiędzy takim oglądaniem TV a przebywaniem na dworze czy też szerzej: patrzeniem na obiekty znajdujące się w większej odległości).

Na jakiej wysokości powiesić telewizor? A na jakiej go postawić?

Wróćmy jednak do tematu, bo odpowiedź na pytanie o to, jak ustawić telewizor, nie kończy się na dobraniu właściwej odległości od ekranu. Istotnym parametrem jest także wysokość, na jakiej go zainstalujemy.

Niezależnie od tego, czy zamierzasz postawić telewizor na szafce RTV czy też powiesić go na ścianie, górna krawędź ekranu powinna znajdować się mniej więcej na wysokości wzroku w pozycji siedzącej – podziękują ci za to zarówno oczy, jak i kręgosłup (a przede wszystkim odcinek szyjny).

O tym jeszcze trzeba, a przynajmniej warto pamiętać

Dobrze też umieścić telewizor możliwie blisko gniazdka elektrycznego, aby przewody niepotrzebnie na ciągnęły się po ścianie czy też – jeszcze gorzej – po podłodze.

Zwróć także uwagę na światło. Telewizor nie powinien znajdować się na tej samej ścianie co mocna lampa lub okno. Równocześnie nie powinien być zainstalowany idealnie naprzeciwko lamp i okien (żeby światło nie odbijało się w jego ekranie).

Wreszcie, istotne jest także tło dla telewizora. Najlepiej sprawdza się nierozpraszająca ściana pomalowana na jednolity kolor. To, czy powinien to być kolor jasny czy ciemny, pozostaje przedmiotem dyskusji.