Naukowcy Monash University w australijskim Melbourne zidentyfikowali źródło starzenia się mięśni. To pozwoliło im zaś wpaść na trop potencjalnego lekarstwa.

Jak zatrzymać proces starzenia się mięśni? Naukowcy mają pomysł

Naukowcy odkryli, że mięśnie starzejących się ludzi wracają do stanu „wczesnego życia”, za co odpowiada metabolizm lipidów. Na tej podstawie opracowali teorię, że odpowiednie manipulowanie metabolizmem komórkowym może spowolnić (a może nawet odwrócić) proces starzenia się mięśni. To może pomóc w walce ze spadkiem masy i siły mięśniowej.

Aby to sprawdzić naukowcy przeprowadzili szereg eksperymentów na afrykańskich rybach karpieńcokształtnych (Nothobranchius furzeri), wykazujących objawy starzenia podobne do ludzi. W dodatku ich życie trwa bardzo krótko (pełną dojrzałość osiągają już w ciągu dwóch tygodni), co pozwala na szybką analizę i ocenę skuteczności.

Było to pierwsze badanie sarkopenii (utrata masy i funkcji mięśni) przeprowadzone na tych rybach. Naukowcom udało się przeprowadzić dokładną charakterystykę komórkową i molekularną, a na tej podstawie wykazać, że procesy starzenia są niemal identyczne.

Niezwykłe odkrycie

Najważniejsze odkrycie, które zaskoczyło naukowców, polegało natomiast na tym, że u bardzo starych zwierząt istnieją mechanizmy zapobiegające dalszemu pogarszaniu się stanu mięśni szkieletowych, to zaś może przyczyniać się do wydłużania długości ich życia. Kluczową rolę badacze przypisali metabolizmowi lipidów, który można regulować za pomocą leków.

Dr Avnika Ruparelia, która wspólnie z prof. Peterem Currie kierowała zespołem badawczym, skomentowała: „pomysł, że starzenie się mięśni może być odwracalne i potencjalnie uleczalne za pomocą leków manipulujących metabolizmem komórkowym, jest ekscytującą perspektywą. Jest to szczególnie istotne, gdy weźmie się pod uwagę społeczne, ekonomiczne i zdrowotne koszty związane ze starzejącą się populacją świata”.

Źródło: SciTechDaily