Internet chroni przed demencją

Ludzki mózg osiąga szczyt zdolności poznawczych w połowie swoich lat dwudziestych. Następnie stopniowo maleją one aż do wieku 60 lat, kiedy to spadek zaczyna gwałtownie przyspieszać. Zaczynają pojawiać się trudności z myśleniem, koncentracją i pamięcią, a gdy zaczyna to zakłócać normalne funkcjonowanie, mówimy o demencji. Okazuje się, że zapobiec temu może… korzystanie z internetu.

Najnowsze badania wykazały, że regularne korzystanie z internetu może mieć pozytywny wpływ na zdolności poznawcze u osób starszych. Wyniki wskazują, że osoby powyżej 50. roku życia, które korzystają z sieci do dwóch godzin dziennie, mają o 50 proc. mniejsze ryzyko wystąpienia demencji w wieku starszym.

Wnioski te można uznać za wiarygodne. Naukowcy z Uniwersytetu Nowojorskiego przeanalizowali bowiem wyniki badań, w których udział wzięło ponad 18 tys. osób powyżej 50. roku życia. Przez kilkanaście lat monitorowano stan zdrowia tych osób, co pozwoliło na wyciągnięcie konkretnych wniosków. Zauważono właśnie korelację pomiędzy korzystaniem z internetu a długowiecznością poznawczą.

Tylko z umiarem

Jednakże, naukowcy z Uniwersytetu Nowojorskiego zauważyli, że intensywniejsze korzystanie z internetu (od 6 do 8 godzin dziennie) może przynieść odwrotny skutek. Dlatego w artykule opublikowanym w Journal of the American Geriatrics Society podkreślili, że należy pamiętać o potencjalnych skutkach ubocznych nadmiernego korzystania z sieci. W małych dawkach – internet pomaga, w dużych – szkodzi.

Niemniej autorzy artykułu (i samej analizy) wyrazili nadzieję, że ich odkrycie zainspiruje innych naukowców do dalszych badań, w celu zidentyfikowania konkretnych wzorców, które mogą pomóc w utrzymaniu zdolności poznawczych. Wszak różne rodzaje aktywności w internecie mogą mieć różny wpływ na ludzki mózg.

Źródło: NYU, New Atlas