Dynamiczny rozwój technologii przekłada się na rosnące wymagania klientów. Abonamenty komórkowe, które jeszcze kilka lat temu uznalibyśmy za atrakcyjne, dziś nikogo nie zachwycą. Jaki powinien być dobry abonament na miarę 2024 roku?

Płatna współpraca z nju

Biorąc pod uwagę rolę, jaką komunikacja elektroniczna odgrywa w naszych życiach, wybór abonamentu komórkowego jest bardzo ważną decyzją. Cena i jakość świadczonych usług mają przecież bezpośrednie przełożenie na nasze finanse i komfort życia.



Jak wybrać ofertę komórkową, która spełnia dzisiejsze standardy? Przygotowaliśmy 5 wskazówek.

Po pierwsze – 5G bez sztucznych ograniczeń

Operatorzy wiedzą, że 5G to łakomy kąsek dla klientów, dlatego niektórzy mogą próbować to wykorzystać. Zdarza się np., że możliwość korzystania z "prawdziwego 5G" w tzw. paśmie C zarezerwowana jest jedynie dla droższych ofert. Nowoczesny abonament powinien umożliwiać korzystanie z pełnej infrastruktury komórkowej operatora, by zawsze i wszędzie mieć najlepszy zasięg i najszybszy internet.

Abonament nju – niezależnie od wybranej opcji – daje dostęp do pełnego 5G w zasięgu Orange. A mowa o nie byle jakim 5G, bo – według raportu firmy SpeedTest.pl – w kwietniu 2024 Orange wylądował na szczycie rankingu 5G w Polsce, zapewniając średnią prędkość pobierania danych na poziomie 225 Mb/s.

Po drugie – dużo internetu

Sam dostęp do 5G na niewiele się zda, jeśli cała miesięczna paczka internetu zostanie wyzerowana po obejrzeniu kilku odcinków serialu. Dlatego ważne jest, by dostępnego internetu było dużo.

Sieć nju internetu nie żałuje, bo nawet w najtańszym abonamencie paczka jest ogromna. Klienci mają do wyboru trzy opcje:

● 60 GB za 29 zł/mies.,

● 80 GB za 39 zł/mies.,

● 100 GB za 49 zł/mies.

Na tym nie koniec, bo nju słynie z mnożenia internetu swoim wiernym klientom, przyznając im bonusy za staż. I tak po 6 miesiącach paczka staje się 2 razy większa, po roku 2,5 razy większa, a po 2 latach aż 3 razy większa. Sumarycznie można więc liczyć na 180 GB za 29 zł, 240 GB za 39 zł lub aż 300 GB za 49 zł miesięcznie.

Po trzecie – wygoda

Czasy się zmieniają i dziś mało kto ma ochotę na czasochłonne wizyty w salonie operatora w celu załatwienia każdej sprawy. Na szczęście istnieją wygodniejsze opcje.

W nju zarządzanie usługą odbywa się zdalnie przez stronę njumobile.pl. Wizyty w salonie nie wymaga nawet podpisanie umowy – ta jest dostarczana i odbierana przez kuriera.

Po czwarte – kilka numerów w jednym abonamencie

Pary lub rodziny z dziećmi decydują się często na wykupienie kilku numerów u jednego operatora. Warto zwrócić uwagę na to, by wykupienie każdego numeru nie wymagało podpisywania umowy z kolejną osobą, bo zarządzanie wszystkimi numerami jednocześnie jest po prostu wygodniejsze.

W nju jedna umowa może objąć nawet 3 numery, a koszt usługi to jedynie 9 zł/mies. za numer lub 19 zł za numer i dodatkowe 10 GB internetu. Wszyscy użytkownicy mogą korzystać z nielimitowanych rozmów, SMS-ów i MMS-ów oraz współdzielić paczkę danych, która – jak ustaliliśmy – jest naprawdę spora.

Po piąte – umowa na czas nieokreślony

Wiele osób unikających abonamentów jako przyczynę wskazuje długi czas trwania umowy. Konieczność korzystania z tej samej oferty przez kilkanaście lub kilkadziesiąt miesięcy może być zniechęcająca, ale w dzisiejszych czasach istnieją przyjaźniejsze opcje.

Umowa na abonament w nju podpisywana jest na czas nieokreślony. Miesięczny okres wypowiedzenia sprawia, że z usługi można zrezygnować w dowolnym momencie, co jest ogromnym udogodnieniem.

Po szóste – bonusy dla abonentów

Dobry abonament komórkowy powinien dawać coś więcej niż rozmowy, SMS-y i internet za stałą opłatę. W końcu każdy lubi bonusy, prawda?

W nju takim bonusem jest dostęp do telewizji mobilnej. Wszystkie abonamenty – również ten najtańszy – umożliwiają oglądanie kilkudziesięciu kanałów telewizyjnych z poziomu aplikacji Orange TV Go lub strony tvgo.orange.pl nawet na trzech ekranach jednocześnie.

