COVID-19 mocno dał się we znaki branży filmowej, a zwłaszcza kinom. Powoli budzą się one z przymusowego letargu, w czym pomagać mają tak głośne premiery jak No Time to Die.

Nowy zwiastun przypomina o No Time To Die

O znaczącym poślizgu kolejnej części jednej z najbardziej rozpoznawalnych filmowych serii pisaliśmy w marcu. Wygląda na to, że ówczesne założenia doczekają się realizacji. Opublikowany dziś zwiastun No Time To Die pozwala nie tylko rzucić okiem na kilka nowych ujęć, ale jednocześnie przypomina o jesiennej dacie premiery filmu.

W materiale pierwszoplanową rolę ma oczywiście Daniel Craig, nie inaczej będzie w pełnej wersji filmu. Właśnie ten aktor ponownie i zarazem po raz ostatni wcieli się w rolę Jamesa Bonda. Tradycyjnie już przed agentem postawione zostanie trudne zadanie, a jego realizacja będzie oznaczać dla widzów sporą dawkę akcji, niebanalnych gadżetów i obecność pięknych kobiet. W roli czarnego charakteru pojawi się Rami Malek, którego ostatnio można było zobaczyć w Bohemian Rhapsody.

Kiedy premiera No Time To Die?

Nie było tajemnicą, iż premiera filmu przesuwana jest z kwietnia na listopad. Swojego czasu podawano nawet przybliżone daty, teraz zostało to doprecyzowane. I ostatecznie można mówić nawet o małej korekcie na plus z perspektywy największych fanów serii o przygodach agenta 007.

W polskich kinach No Time To Die będzie wyświetlany od 20 listopada. Można nastawiać się przy tym na tytuł przetłumaczony jako Nie czas umierać. To nieco ponad tydzień po premierze w Wielkiej Brytanii, której mieszkańcy będą mogli zobaczyć film w pierwszej kolejności.

