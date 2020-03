Petarda! Na cześć DOOM Eternal kultowy polski zespół nagrał wyjątkowy utwór. Jego premiera odbędzie się już w najbliższa środę.

Od jakiegoś czasu już wiemy, że podczas zabawy w DOOM Eternal towarzyszyć nam będą ciężkie brzmienia. Czego nie wiedzieliśmy, to że na premierę tej produkcji specjalny kawałek nagrała także legenda polskiej sceny metalowej – zespół Hunter. Na premierę teledysku do nowego utworu zatytułowanego kArmageDoom będziemy musieli poczekać do środy (18 marca), ale już dziś możemy zajrzeć za kulisy całego przedsięwzięcia…

Zajrzyj za kulisy powstawania teledysku Hunter – kArmageDoom:

Świętujący w tym roku swoje 35-lecie zespół Hunter przygotował utwór kArmageDoom we współpracy z Bethesdą i Cenegą. Inspirowany uniwersum DOOM-a teledysk do niego jest natomiast dziełem Mania Studia.

Premiera DOOM Eternal już w tym tygodniu

Na koniec przypomnijmy, choć chyba wszyscy znają ją już na pamięć, że data premiery gry DOOM Eternal to 20 marca 2020 roku. Ci z was, którzy zdecydują się na zakup przed tym terminem, otrzymają jeszcze pakiet cyfrowych bonusów pod tytułem Rip and Tear oraz prawdziwego klasyka – DOOM 64. Platformy docelowe: komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One.

Źródło: Cenega

