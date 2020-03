Sporo atrakcji umyka nam z powodu koronawirusa, jedną z alternatyw pozostają na szczęście gry. Wszystko wskazuje na to, że do ich grona lada dzień dołączy DOOM Eternal.

Premierowy zwiastun DOOM Eternal pokazuje moc atrakcji

Premiera DOOM Eternal została już raz opóźniona. Gdyby nie to, gra byłaby dostępna już od 22 listopada zeszłego roku. Ostatecznie twórcy dali sobie jednak kilka dodatkowych miesięcy i zapewnili, że Doom Eternal zostanie oddany w ręce graczy 20 marca 2020 roku. Publikując zwiastun premierowy dają do zrozumienia, że tym razem nic się nie zmieni. A sam zwiastun, jak większość tego typu materiałów, w telegraficznym skrócie prezentuje to, czego należy spodziewać się podczas rozgrywki.

Warto nadmienić, że w takim przypadku pozostaje jeszcze kilka dni na skorzystanie z przedsprzedaży, która nagradzana jest bonusami. To przede wszystkim gra DOOM 64, ale jednocześnie także pakiet Rip and Tear, w skład którego wchodzą: skórka DOOT Revenant, dodatkowa misja kampanii na poziomie Mistrzowskim oraz nostalgiczna skórka do strzelby.

Premiera na PC z istotnym wątkiem wymagań sprzętowych

Jednocześnie trzeba przypomnieć, że DOOM Eternal trafi na PC, Google Stadia oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One (w późniejszym czasie także na Nintendo Switch).

Ostatnio przedstawialiśmy dokładne wymagania sprzętowe wersji PC. Te minimalne oraz rekomendowane nie odstraszają, ale chcący bawić się w 4K na najwyższych ustawieniach muszą nastawiać się na konieczność posiadania potężnego komputera.

Czy warto na ten tytuł czekać? Sprawdźcie nasze pierwsze wrażenia z rozgrywki.

Źródło: Bethesda Polska

