John Carmack to legenda gier komputerowych, którą śledzą setki tysięcy fanów. Ostatnio pochwalił się on w mediach społecznościowych modernizacją swojego komputera – w jego zestawie pojawiła się najnowsza i najwydajniejsza karta graficzna Nvidii.

John Carmack to postać, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać – mówimy o jednej z najbardziej wpływowych osobistości ze świata gier komputerowych, która w studiu id Software odpowiadała za rozwój takich hitów jak Doom, Quake czy Wolfenstein 3D. Jakiś czas temu Carmac pożegnał się ze studiem i zajął się rozwojem wirtualnej rzeczywistości i sztucznej inteligencji.

W 2020 roku John Carmack wymienił komputer na konfigurację z procesorem AMD Ryzen Threadripper 3990X. Co prawda programista zwlekał z modernizacją kart graficznych, ale w końcu i na to przyszedł czas - dwa modele Titan RTX spięte w SLI zastąpił nowiutki GeForce RTX 4090.

Carmack chwali się potężnym wzrostem wydajności po modernizacji zestawu. Przy niezoptymalizowanym projekcie, czas potrzebny na wykonanie operacji uczenia maszynowego skrócił się o 60% - ze 156 sekund na jednej karcie Titan RTX do 62 sekund na nowym GeForce RTX 4090.

Wybór karty GeForce RTX 4090 nie powinien nas dziwić. Sprzęt nie jest tani (1599 dolarów), ale to absolutnie topowa konstrukcja, która sprawdzi się nie tylko podczas grania, ale również jako mocny akcelerator do przyspieszania obliczeń. Tutaj ma to szczególne znaczenie, bo Carmac korzysta z bibliotek PyTorch do trenowania sieci neuronowej, które wykorzystują potencjał architektury Nvidia CUDA.

