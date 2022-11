GeForce RTX 4090 to obecnie najwydajniejsza karta graficzna do komputerów. Zastanawialiście się kiedyś… co potrafi siedem takich kart?!

Niedawno mieliśmy okazję przetestować kartę graficzną GeForce RTX 4090, która zaskoczyła na osiągami – to absolutny król rankingów wydajności. Konstrukcja sprawdzi się nie tylko w komputerach do gier, ale też w profesjonalnych stacjach roboczych.

Nie trzeba jednak ograniczać się do jednej karty. Można wykorzystać… siedem takich modeli.

Test 7x GeForce RTX 4090 – skalowanie kart graficznych

Redakcja Pugetsystems opublikowała ciekawy artykuł, w którym sprawdziła skalowanie różnych konfiguracji z kartami GeForce RTX 4090 w profesjonalnych zastosowaniach związanych z edycją wideo i renderowaniem.

Do testów wykorzystano platformę z procesorem AMD Threadripper PRO 5995WX, 16x 8 GB pamięci DDR4-3200 i płytą główną ASUS Pro WX WRX80E-SAGE SE WIFI (karty zostały podłączone przez riser w trybie PCI-Express 3.0). Energię doprowadzały cztery zasilacze Super Flower LEADEX Platinum o mocy 1600W (to przez wymaganą liczbę wtyczek zasilających do kart i płyty głównej).

Pakiet DaVinci Resolve Studio (efekty GPU) nie skaluje się zbyt dobrze z większą liczbą kart - przy trzech układach można liczyć na 2,3-krotny wzrost wydajności, później zysk jest dużo mniejszy (a między 6 a 7 w praktyce nie widać różnicy).

Dużo lepiej to wygląda przy renderowaniu z użyciem procesorów graficznych. W RedShift widać dobre skalowanie do czterech kart, natomiast w V-Ray (w trybie RTX) dobry efekt daje nawet sześć układów.

Najlepiej to wygląda w przypadku benchmarka OctaneBench – tam skalowanie jest prawie idealne, bo pakiet jest w stanie wykorzystać nawet siedem kart RTX 4090.

Wydajność wydajnością, ale warto jeszcze zwrócić uwagę na pobór mocy całej platformy. Już jedna karta GeForce RTX 4090 pobiera dużo mocy, ale bardziej złożone konfiguracje potrafią być naprawdę energochłonne – zestaw z siedmioma układami przy obciążeniu pobierał z gniazdka 2750 W (!).

Czy warto budować stację roboczą z kartami GeForce RTX 4090? Jak najbardziej tak! Niekoniecznie jednak aż w takiej konfiguracji, jak to sprawdził Pugetsystems. Przy renderze (a to główne zastosowanie kilku układów graficznych) bardzo dobrze skalują się konfiguracje do czterech takich kart. Później zysk z dodawania kolejnych układów jest dyskusyjny, szczególnie przy takim wzroście zapotrzebowania na energię.

Źródło: Pugetsystems