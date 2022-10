Karta GeForce RTX 4090 to marzenie wielu graczy i twórców treści. Problem w tym, że dostępność sprzętu jest mocno ograniczona i trudno go kupić. Nvidia ma jednak rozwiązanie tego problemu… które budzi spore kontrowersje.

GeForce RTX 4090 to zdecydowanie jedna z najciekawszych high-endowych kart graficznych ostatnich lat. Co prawda konstrukcja kosztuje ogromne pieniądze, ale jak najbardziej jest warta swojej ceny – oferowana wydajność jest po prostu imponująca,

Nic więc dziwnego, że po kartę ustawiają się tłumy chętnych. Na rynku jest dostępna masa niereferencyjnych wersji GeForce RTX 4090, ale sporym zainteresowaniem cieszy się referencyjny model GeForce RTX 4090 Founders Edition… tyle, że trudno go kupić. Nvidia wpadła więc na „genialny” pomysł.



Karta Nvidia GeForce RTX 4090 Founders Edition - marzenie wielu graczy i twórców treści

Chcesz kupić kartę GeForce RTX 4090? Możesz dostać zaproszenie od Nvidii

Jeden z przedstawicieli Nvidii zdradził na forum, że producent testuje program zweryfikowanego priorytetowego dostępu (Verified Priority Access), który daje ograniczonej liczbie graczy i twórców treści możliwość priorytetowego zakupu karty GeForce RTX 4090 Founders Edition bez konieczności czekania na dostępność sprzętu.



Takie zaproszenie zobaczą szczęśliwcy wybrani przez Nvidię

Producent rozpoznaje tych użytkowników aplikacji GeForce Experience z kartami GeForce GTX 1000, GTX 1600, RTX 2000 i RTX 3000, którym warto dać możliwość priorytetowego dostępu do zakupu karty GeForce RTX 4090. Szczęśliwcy otrzymają powiadomienie w aplikacji o możliwości szybszego zakupu karty w jednym ze sklepów biorących udział w akcji.

Niestety, tutaj nie mamy dobrych wieści dla naszych rodaków. Program póki co obowiązuje tylko w Stanach Zjednoczonych (Best Buy), Wielkiej Brytanii (Scan), Niemczech (NBB), Holandii (NBB), Francji (LDLC), Włoszech (LDLC) i Hiszpanii (LDLC).

Wiemy, że z różnych powodów zakup nowego produktu w okolicach daty premiery często jest wyzwaniem. Dzisiaj testujemy program, który nazywamy zweryfikowanym dostępem priorytetowym, który da ograniczonej liczbie graczy i twórców treści możliwość zakupu karty graficznej GeForce RTX 4090 Founders Edition.

Zaproszeni użytkownicy otrzymają powiadomienie w aplikacji GeForce Experience, które wygeneruje unikalny adres URL, łączący zaproszonych z partnerami sprzedażowymi (kart) Founders Edition w wybranych regionach.

Pomysł Nvidii budzi kontrowersje

Problem w tym, że Nvidia nie ujawnia, w jaki sposób wybiera użytkowników, którzy zasługują na możliwość szybszego zakupu karty graficznej, ani też ile osób będzie mogło skorzystać z takiej możliwości.

W jaki sposób ocenić, czy ktoś bardziej zasługuje niż ktoś inny? Dlaczego na przykład mój kolega Wojtek Spychała (którego serdecznie pozdrawiam) będzie mógł szybciej kupić kartę niż ja? Inna sprawa to to, że dostęp do unikalnych kodów będzie można odsprzedać, na czym będą mogli zarabiać cwaniacy (uprzedzam - wcale nie jestem cwaniakiem).

Cóż, pomysł Nvidii na pewno budzi kontrowersje. Z drugiej strony trudno znaleźć inny sposób na ułatwienie dostępu do kart (pytanie jednak, czy trzeba tutaj zaburzać mechanizmy wolnego rynku). No chyba, że jednak chodzi o dodatkowe nakręcenie sprzedaży, poprzez wprowadzenie poczucia unikalności produktu...

Źródło: Nvidia