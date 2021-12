Mamy złe wieści. John Wick 4 został przeniesiony na 2023 rok. Nie jest to na pewno dobra informacja dla fanów tej serii. Jakie są przyczyny takiego opóźnienia? O wszystkim dowiesz się poniżej.

Potrzeba więcej czasu

John Wick 4 napotkał opóźnienie, co ogłasza Lionsgate. Premiera przesuwa się do 2023 roku. Mimo iż zdjęcia do filmu zakończyły się w zeszłym miesiącu, to potrzeba więcej czasu na postprodukcję. Studio ogłosiło to za pomocą krótkiego teasera, który jest właściwie pierwszym materiałem dotyczącym sequela. Pierwotnie film miał trafić do kin w maju przyszłego roku, ale ustalono nową datę premiery. Jak zapowiadają, produkcja trafi na duży ekran 24 marca 2023 roku.

Jak zatytułowany będzie kolejny film tej serii?

Podtytuł sequela prawdopodobnie nosi tytuł John Wick 4: Hagakure. Dosłownie oznacza to "ukryty wśród liści". Jest to nawiązanie do duchowego przewodnika dla wojownika, składający się z przemyśleń samuraja Tsunetomo Yamamoto. Yamamoto był wasalem Nabeshimy Mitsushige, ważnej postaci w części Japonii.

Czekacie na John Wick 4? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: LionsGate, Variety