Jeżeli jesteś fanem filmów akcji, to jest to coś dla ciebie. Trzecia już część wojskowej serii filmów akcji science fiction. Najnowszy zwiastun daje świetny pogląd na nadchodzące wydarzenia. Film już wkrótce do obejrzenia w kinach!

Ostateczny zwiastun nadchodzącego filmu Snake Eyes

Właśnie ukazał się ostatni przedpremierowy zwiastun trzeciej już części filmów z serii G. I. Joe. Zapowiedź jest pełna akcji i wielu sprzecznych emocji. Całość daje niezły obraz na to co czeka widzów. Mnóstwo scen walki, budowle w płomieniach i eksplozje, to część tego co ma do zaoferowania produkcja. Wielkie emocje, jakie towarzyszą bohaterom, ukazują, jak wiele znaczy honor i odwaga. Film zdecydowanie zapewni widzom rollercoaster emocji. Przekonaj się sam, jak prezentuje się produkcja. Zwiastun do obejrzenia poniżej:

Kiedy premiera filmu Snake Eyes?

Snake Eyes trafi do kin w najbliższy piątek, 23 lipca. Bilety są do zdobycia już teraz. Tytułowy bohater (Henry Golding) to nieustępliwy samotnik, który zostaje przyjęty do starożytnego japońskiego klanu Arashikage. Właśnie tam szkoli się do roli wojownika ninja. Zapewnia mu to od dawna poszukiwany spokój i znajduje własny dom. Przeszłość wystawi jego honor na próbę, czy sobie poradzi? Tego dowiemy się już wkrótce. W filmie wystąpią również Andrew Koji jako Storm Shadow, Úrsula Corberó jako Baroness, Samara Weaving jako Scarlett, Haruka Abe jako Akiko, Tahehiro Hira jako Kenta i Iko Uwais jako Hard Master.

