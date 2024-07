Jeśli jest jeszcze na świecie ktoś, kto zastanawia się nad tym, czy gry komputerowe faktycznie wskoczyły do globalnego mainstreamu, to… Karta wielowalutowa z motywem Assassin's Creed powinna rozwiać jego wątpliwości.

Co łączy Assassin's Creed i Cinkciarz.pl?

Umówmy się, że tej niebywale rozpoznawalnej serii gier oraz polskiej firmy Cinkciarz.pl nie łączy nic, okej? Ten brak konotacji nie przeszkodził jednak polskiemu fintechowi w nawiązaniu współpracy z polskim Ubisoftem pod hasłem “Dołącz do Bractwa ze starterem Cinkciarz.pl & Assassin's Creed”. W akcji chodziło o to, że użytkownicy portalu X mogli głosować sobie na jeden z dwóch zaprezentowanych motywów rodem z Assassin's Creed, który ozdobi karty wielowalutowe. Głosowanie odbywało się oczywiście na profilu Cinkciarz.pl.

Cała akcja zakończyła się 2 lipca i jak można wyczytać sobie na profilu firmy w serwisie Elona Muska, wygrał biały motyw. Jak dla mnie, to biało-czerwony, ale to detal. Lud przemówił, wybrał konkretną grafikę i od jesieni fani Assassin's Creed korzystający z usług Cinkciarz.pl będą mogli zamówić sobie kartę wielowalutową z motywem z ich ulubionej gry.

Trochę konkretów?

Po co komu karta wielowalutowa? Cóż, w plebiscycie Produkt Roku WP 2023 mocnym zawodnikiem był np. Revolut ze swoimi pomysłami w zakresie zarządzania finansami, więc można ostrożnie założyć, że ktoś tam jednak takich kart wielowalutowych potrzebuje. Te oferowane przez Cinkciarz.pl dają dostęp do darmowych rachunków w złotówkach i 19 innych walutach oraz możliwość płacenia za rzeczy w ponad 160 najróżniejszych walutach. Fajnie? No chyba fajnie!



Źródło: Cinkciarz.pl

Gamingowy marketing

Na koniec rzucę od siebie, że lubię takie historie. Takie “mruganie okiem” w stronę graczy, które pokazuje, że firmy z najróżniejszych branż zdają sobie sprawę z marketingowego potencjału drzemiącego w gamingowej tematyce… Co z kolei udowadnia wszystkim niedowiarkom, którzy powtarzali mi, gdy miałem naście lat, że gry to głupota i zabawa dla dzieci, jak bardzo się mylili. Jak bardzo nie rozumieli świata popkultury i zachodzących zmian.

Źródło: Ubisoft, Cinkciarz.pl