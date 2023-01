Nowe karty graficzne Radeon RX 7900 mogą pobierać mniej prądu. Wystarczy zainstalować nowe sterowniki graficzne – różnica może sięgać nawet kilkudziesięciu watów, więc jak najbardziej mówimy o wymiernej zmianie.

Karty graficzne Radeon RX 7900 XT i Radeon RX 7900 XTX to innowacyjne konstrukcje, które na pewno mają sporo atutów. Problemem był jednak wysoki pobór mocy w mniej wymagających scenariuszach – pod tym względem nowe modele wyraźnie odstawały względem konkurencji. Całe szczęście producent uporał się z tym uporał.

Karty Radeon RX 7900 mogą pobierać mniej prądu

Rozwiązanie problemu przyniosły nowe sterowniki AMD Software Adrenalin Edition 22.12.2 for AMD Radeon RX 7900. Co prawda producent nie chwali się tutaj zmniejszonym poborem mocy, ale realnie możemy tutaj liczyć na spore zmiany. Potwierdził to serwis ComputerBase.

Według testów niemieckich dziennikarzy, karty Radeon RX 7900 pobierają mniej energii w trybie bezczynności i podczas odtwarzania wideo z YouTube. Przy odtwarzaniu wideo mówimy o spadku z 71 W do 46 W w przypadku Radeona RX 7900 XT i z 80 W do 54 W w przypadku Radeona RX 7900 XTX. Może nie jest to poziom kart GeForce (te pobierają około 30 W), ale różnica po zainstalowaniu nowych sterowników jest naprawdę spora.

W grach przy standardowych ustawieniach nie widać różnicy – karty pobierają mniej więcej tyle samo mocy i na starych i na nowych sterownikach.

Co innego, gdy ograniczymy w grze liczbę wyświetlanych klatek (np. do 144 fps). W takim przypadku nowe sterowniki pozwalają zaoszczędzić masę energii - pobór mocy Radeona RX 7900 XT spadł z 226 W do 169 W, natomiast w przypadku Radeona RX 7900 XTX z 248 W do 158 W.

Jeżeli jesteście zainteresowani, zerknijcie do artykułu na ComputerBase.

Wygląda więc na to, że nowe sterowniki mocno poprawiają kwestię poboru mocy kart Radeon RX 7900 XT i RX 7900 XTX. Jeśli korzystacie z takich modeli, warto zainstalować wersję AMD Software Adrenalin Edition 22.12.2 for AMD Radeon RX 7900. Odczujecie to na generowanym cieple, hałasie komputera, ale też na rachunkach za prąd.

Źródło: ComputerBase