Problemy z masowymi uszkodzeniami kart graficznych Radeon RX 6800 i RX 6900 odbiły się szerokim echem w branżowych mediach. Sprawą zainteresowała się firma AMD, która zbada temat zagadkowych usterek.

Sprawę naświetlił niemiecki serwisant KrisFix, któremu klienci zaczęli masowo dostarczać uszkodzone karty graficzne Radeon RX 6800 i RX 6900 – większość modeli miała pęknięty procesor graficzny. Skala problemu wydaje się nietypowa, co od razu wzbudziło zainteresowanie serwisanta.

AMD zbada temat uszkodzonych kart Radeon RX 6800 i RX 6900

Nie musieliśmy długo czekać na reakcję producenta. Andreas Schilling z niemieckiego portalu HardwareLuxx informuje, że AMD skontaktowało się z serwisem i poprosiło o udostępnienie kart do przeprowadzenia dodatkowych testów. Eksperci zapewne będą chcieli zidentyfikować, co jest przyczyną masowych usterek kart graficznych Radeon RX 6800 i RX 6900.

No właśnie, co może być przyczyną usterek? Sprawa wydaje się zagadkowa. Jedna z poszlak wskazywała, że przyczyną problemów mogły być nowe sterowniki graficzne i wyłączone zabezpieczenie temepraturowe. Nie jest to jednak potwierdzona informacja.

Będziemy informować o kolejnych działaniach podejmowanych w tym temacie.

Źródło: KrisFix, Twitter @ Andreas Schilling