AMD Radeon RX 7900 XT to drugi, nieco wolniejszy, model nowej generacji kart AMD opartych o architekturę RDNA 3, którego dla Was przetestowaliśmy. Zapraszamy do lektury, jeżeli ciekawi Was wydajność tego tańszego z nowych Radeonów.

Radeon RX 7900 XT jest o $100 tańszy od modelu RX 7900 XTX, co oznacza, że powinien być dostępny poniżej 5000 zł. Niższa cena wiąże się z dosyć znaczącymi cięciami w samym GPU, w tym redukcją ilości chipletów MCD z 6 do 5, co bezpośrednio oznacza zejście do 20 GB GDDR6 oraz 80 MB Infinity Cache.

Wydajność rasteryzacji w grach wypada konkurencyjnie względem poprzednich generacji kart obu producentów, ale nie jest to rewolucyjny przyrost (realnie około 30% względem Radeona RX 6900 XT). Model RX 7900 XTX zdaje się oferować lepszy stosunek przyrostu wydajności do swojej ceny. Obecnie nie ma odpowiednika cenowego w nowej generacji kart NVIDII.

Wydajność w grach intensywnie korzystających z Ray Tracingu stawia nowego Radeona poniżej GeForce RTX 3080. Jednakże obniżając ustawienia śledzenia promieni lub analizując gry, które korzystają z niego w mniejszym stopniu, obserwujemy wydajność rywalizującą z GeForce RTX 3090 Ti.

Radeon RX 7900 XT (podobnie jak model XTX) wyposażono w podwójny enkoder wideo ze sprzętowym wsparciem dla kodeka AV1. W połączeniu z procesorem AMD Ryzen 5000/7000 dostajemy też dostęp do nowej techniki AMD Smart Access Video (dodatkowo zwiększającą wydajność podczas streamowania).

Referencyjny model karty AMD Radeon RX 7900 XT jest nieco mniejszy od wersji XTX, a przy tym odczuwalnie cichszy pod obciążeniem. Pod tym względem to całkiem dobra propozycja dla niewielkich obudów – zarówno w nowym PC, jak i na potrzeby rozbudowy istniejącego.

Po testach Radeona RX 7900 XTX – pierwszej z dzisiejszych nowości – przyszła kolej na przedstawienie Wam możliwości, jakie oferuje jego tańszy bart – Radeon RX 7900 XT. Jeżeli ciekawi Was, co nowego wprowadza architektura RDNA 3 (zwana również Navi3), to odsyłamy do wspomnianego testu – tam bardzo dokładnie ją opisaliśmy. W tej publikacji skupimy się głównie na wynikach testów wydajności, ale również na samej konstrukcji modelu referencyjnego. Miłej lektury :)



Takie oto przywitanie w czerwonej drużynie czeka na nas po otwarciu pudełka z kartą referencyjną.

Radeon RX 7900 XT ma wszystkiego trochę mniej – chłodzenia też

Wbrew wrażeniu, jakie odnieśliśmy bezpośrednio podczas naszego filmu z rozpakowania Radeonów RX 7900 przesłanych do nas na czas testów, okazuje się, że tańszy z Radeonów jednak znacząco różni się od RX 7900 XTX. I nie mamy na myśli tylko redukcji o 1/8 jednostek obliczeniowych (6144 -> 5376 procesorów strumieniowych, zatem niemalże do poziomu RX 6900 XT, który posiada ich 5120) oraz o 1/6 podsystemu pamięci (cały jeden chiplet MCU został w tym modelu dezaktywowany, redukując vRAM do 20 GB i Cache L3 do 80 MB), ale również fizyczne rozmiary.



RX 7900 XTX (po prawej) wyróżnia się typowym dla współczesnych kart „garbem” chłodzenia, wystającego ponad śledź PCI-E. Tańszy XT garba nie ma.

Wymiary Radeona RX 7900 XT to 27,6 cm długości, 13,5 cm wysokości oraz 5 cm szerokości (2,5 slotu), co oznacza, że poza szerokością jest o centymetr mniejszy w pozostałych wymiarach od XTX’a. Czyni to z niego praktycznie jedyną kartę nowej generacji, która wysokością nie wystaje poza śledź PCI-E (za wyjątkiem może kart z blokiem od chłodzenia cieczą). Oznacza to, że RX 7900 XT w wersji referencyjnej będzie wystawać poza płytę ATX jedynie o 3,2 cm i bez żadnego problemu powinien zmieścić się nawet w bardzo małych obudowach.



Trochę jakby XTX (na dole) skurczył się w praniu :)

Redukcji uległy również wentylatory – referencyjny model Radeona RX 7900 XT posiada ich, co prawda, trzy (jak XTX), ale ich średnica zmniejszyła się o 5 mm, co oznacza, że wynosi teraz 79 mm. W porównaniu do 115 mm w RTX 4080, albo typowych 100 mm w konstrukcjach autorskich, należy uznać je za bardzo małe, choć jednocześnie mają też do obsłużenia mniejszą powierzchnię radiatora.



W tym przypadku nie mamy nawet tego delikatnego, białego podświetlenia, w jakie wyposażono model XTX.

Poza oczywiście kwestią rozmiaru, zmianie nie uległ backplate karty – jest schludny, z dużym logo serii Radeon. Poza ochroną elektroniki z tyłu karty pełni również funkcję odprowadzania ciepła z karty za sprawą termopadów łączących go z ciepłymi fragmentami PCB. Dla osób oczekujących bardziej krzykliwych wzorów pozostaje wybór (znacznie większych) konstrukcji autorskich.



AMD w swoich konstrukcjach całkiem skutecznie opiera się modzie skracania PCB i tworzenia perforowanego backplate dla poprawy cyrkulacji powietrza.

Złącza to jedyna nieprzycięta część karty względem RX 7900 XTX – dostajemy ten sam imponujący zestaw składający się z dwóch najnowszych DisplayPortów 2.1 (do 54 Gbps), jednego HDMI 2.1 (do 48 Gbps) oraz jednego USB-C (z obsługą DP 2.1 do 54 Gbps). Oznacza to, że ten model również bez problemu obsłuży kombinację bardzo wysokiego odświeżania, rozdzielczości, 12-bitowej głębi kolorów oraz HDR w monitorach, które niebawem zaczną być produkowane. Jest to zatem inwestycja w przyszłość.



Cała karta czarna, a śledź nie :(

Specyfikacja układu Navi31 w karcie Radeon RX 7900 XT

Model AMD Radeon RX 7900 XT AMD Radeon RX 7900 XTX AMD Radeon RX 6950 XT AMD Radeon RX 6900 XT Układ graficzny: Navi 31 XTX (RDNA 3) Navi 31 XTX (RDNA 3) Navi 21 XTXH (RDNA 2) Navi 21 XTX (RDNA 2) Proces technologiczny: 5 nm (GCD) + 6 nm (MCD) 5 nm (GCD) + 6 nm (MCD) 7 nm 7 nm Tranzystory: 58 mln 58 mln 26,8 mln 26,8 mln Powierzchnia rdzenia: 306 mm2 (GCD) + 189,5 mm2 (MCD) 306 mm2 (GCD) + 227 mm2 (MCD) 520 mm2 520 mm2 Pamięć podręczna: L0 = 64 KB (na każdy WGP)

L1 = 12 x 256 KB

L2 = 6MB L0 = 64 KB (na każdy WGP)

L1 = 12 x 256 KB

L2 = 6MB L0 = 32 KB (na każdy WGP)

L1 = 12 x 128 KB

L2 = 4MB L0 = 32 KB (na każdy WGP)

L1 = 12 x 128 KB

L2 = 4MB Jednostki rasteryzujące: 192 192 128 128 Jednostki teksturujące: 336 384 320 320 Jednostki rasteryzujące: 192 192 128 128 Jednostki RT: 84 96 80 80 Taktowanie/Boost: 2000/2400 MHz 2300/2500 MHz 2100/2310 MHz 2015/2250 MHz Pamięć wideo: 20 GB GDDR6 320-bit 24 GB GDDR6 384-bit 16 GB GDDR6 256-bit 16 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci: 2500 MHz 2500 MHz 2250 MHz 2000 MHz Przepustowość pamięci: 800 GB/s 960 GB/s 576 GB/s 512 GB/s Pamięć Infinity Cache: 80 MB

do 2900 GB/s 96 MB

do 3500 GB/s 128 MB

do 1793.5 GB/s 128 MB

do 1664.2 GB/s TBP: 315 W 355 W 335 W 300 W Zalecany zasilacz: 700 W 750 W 700 W 700 W Złącze: PCI-E 4.0 x16

2x 8-PIN PCI-E 4.0 x16

2x 8-PIN PCI-E 4.0 x16

2x 8-PIN PCI-E 4.0 x16

2x 8-PIN Cena sugerowana: $899 $999 $1099 $999

Referencyjny AMD Radeon RX 7900 XT, mimo iż mniejszy, to jest odczuwalnie cichszy

Chłodzenie nowego referencyjnego Radeona 7900 XTX to z pewnością jego największa wada. Nawet bez podkręcania karty ledwo radzi sobie z odprowadzaniem z niej ciepła i jest przy tym bardzo głośne. Tańszy model, co prawda, ma zadowolić się 12% mniejszym poborem energii, ale też posiada analogicznie mniejsze chłodzenie, zatem nie mieliśmy wielkich oczekiwań. Tymczasem spotkało nas pozytywne zaskoczenie.

Pomiar ciśnienia akustycznego (głośności) - Cyberpunk 2077

[dBA], 4K, Ultra, mniej=lepiej

Poziom tła 23,5 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 39,5

35,5 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 39,8

36,5 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 40,2

36,6 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 41,1

37,1 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 41,7

38,6 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 45,1

42,7 NVIDIA RTX GeForce 3080

MSI Suprim 46,9

43,5 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 47,5

43,8 [OC] AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 47,8

44,5 [OC] AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 57,5

52,7 Legenda / / 50 cm od karty

/ / w zamkniętej obudowie

Ustalmy jedno – karta nie jest bezgłośna, zwłaszcza w kontekście niedawnych premier ogromnych konstrukcji autorskich kart z serii RTX 4000. Jednakże na domyślnych ustawieniach okazuje się być tylko trochę głośniejsza od wyśmienitego w tej kwestii (i 2x większego) RTX 4090 Founders Edition. Utrzymuje przy tym dosyć znośne temperatury samej karty – zwykle 65°C przy 65% dostępnej prędkości obrotowej wentylatora (~1700 RPM).

Mniejszy z nowych Radeonów okazuje się być znacznie bardziej kulturalny podczas pracy!

Nawet po podkręceniu chłodzenia nie dobija do limitów, jak ma to miejsce w RX 7900 XTX, ale i tak robi się już bardzo głośno (osiągając poziom domyślnie taktowanego mocniejszego modelu…). W takich ustawieniach wentylatory balansują w okolicy 85% prędkości obrotowej, a temperatury zbliżają się 75°C na GPU i 90°C dla HotSpot. Po części może być to „zasługa” wyjątkowo niskiego potencjału podkręcania w tym modelu…

Radeon RX 7900 XT niestety podkręca się jeszcze gorzej od RX 7900 XTX

Owszem, dochodzimy w zasadzie do poziomu, który można podciągnąć pod margines błędu naszych pomiarów. Pamięci naszego RX’a 7900 XT okazały się mniej podatne na podkręcanie niż w droższym modelu (udało się stabilnie dodać zaledwie 150 MHz), a podkręcanie rdzenia, podobnie jak w RX 7900 XTX, nie przynosi prawie żadnego efektu (mimo teoretycznie podbicia taktowania o ponad 200 MHz, faktyczny zegar w grach podniósł się o średnio 30 MHz). Takie zmiany zwykle nie są w żaden sposób odczuwalne, poza syntetycznymi testami.

Pomiar wydajności RX 7900 XT po podkręceniu

[FPS], 2160p, najwyższe detale, więcej=lepiej

Cyberpunk 2077

(Ultra, Ultra RT) RX 7900 XT

ustawienia domyślne 17

12 RX 7900 XT

OC (210 MHz / 275 MHz) 18

13 Dying Light 2

(Ultra, Wysoki RT) RX 7900 XT

ustawienia domyślne 28

19 RX 7900 XT

OC (210 MHz / 275 MHz) 30

21 Far Cry 6

(Ultra, RT ON) RX 7900 XT

ustawienia domyślne 88

76 RX 7900 XT

OC (210 MHz / 275 MHz) 93

81 Metro Exodus EE

(Ekstremalne + RT Ultra) RX 7900 XT

ustawienia domyślne 36

29 RX 7900 XT

OC (210 MHz / 275 MHz) 38

31 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Średni przyrost to 5% - nie jest to nic, ale też liczyliśmy na znacznie więcej wobec świeżego procesu technologicznego. Pozostaje mieć nadzieję, że konstrukcje autorskie będą mogły się w tej kwestii bardziej wykazać.

Jaki komputer do Radeona RX 7900 XT? Czyli nasza platforma testowa

Pomiń ten rozdział -> do testów w grach.

Tańszego z Radeonów testowaliśmy już tylko na naszej standardowej platformie testowej. Jeżeli ciekawią Was różnice wynikające z wykorzystania Smart Access Memory na platformie AM5 w przypadku Radeonów RX 7900, to poświęciliśmy temu cały rozdział pierwszej recenzji Radeona RX 7900 XTX. Proporcje w konkretnych grach będą zachowane również dla modelu XT.

Nasza platforma testowa:

Sterowniki, z których korzystaliśmy, to GeForce Game Ready 527.56 w przypadku kart z GPU NVIDII oraz najnowszego w tym momencie dostępnego sterownika dla Radeonów – Adrenaline 22.11.2. Wyjątkiem był nasz główny bohater, który otrzymał sterownik beta dedykowany dla nowych Radeonów (przedpremierowy). System Windows 11 użyty w czasie testów to build 21H2 i wszystkie testy wykonywaliśmy z aktywnym Resizable BAR – zakładamy, że nikt nie będzie kupować nowego RX 7900 XT do komputera bez jego obsługi…



Co prawda, to nie nasza platforma testowa, ale wygląda ładnie z nowym Radeonem w środku

ʚ(*´꒳`*)ɞ

Wydajność Radeona RX 7900 XT w testach syntetycznych – 3DMark

Czego by o testach z grupy 3DMark nie mówić, to wyjątkowo precyzyjnie pozwalają określić różnice w wydajności pomiędzy kartami w ramach jednej architektury, oraz nieco mniej precyzyjnie na tle innych kart. RX 7900 XT w tym przypadku możemy zestawić z mocniejszym RX 7900 XTX oraz starszym RX 6900 XT, a także z obecną generacją GeForce RTX 4000.

3D Mark - Time Spy Extreme (DX12)

[punkty] wynik ogólny

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 16 257 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 15 826 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 13 879 [OC] AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 13708 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 13 357 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 13 222 [OC] AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 12 593 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 11 972 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 10 752 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 9533 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 9429 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 8967 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 8945 AMD Radeon RX 6800

AMD 7728 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 7339 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 6785 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 6211 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 4971 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 4429 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 3083

3D Mark - Time Spy Extreme (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 20 379 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 19 427 [OC] AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 15 010 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 15 007 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 14 404 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 14 132 [OC] AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 13 487 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 12 641 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 11 387 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 9839 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 9748 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 9195 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 9106 AMD Radeon RX 6800

AMD 7721 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 7274 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 6693 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 6211 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 4971 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 4429 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 2786

Testy w klasycznej rasteryzacji są wyjątkowo łaskawe dla nowego RX 7900 XT, plasując go odczuwalnie ponad RTX 3090 Ti oraz tym bardziej powyżej dosyć podobnie wycenionego RTX 3080 Ti i nieco tańszego obecnie RX 6900 XT. Z kolei podobnie, co RX 6900 XT, tańszy RTX 3080 jest już w zupełnie innej (niższej) lidze.

3D Mark - Speed Way (DXR)

[punkty]

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 9996 [OC]NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 7848 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 7231 [OC] AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 6026 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 5946 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 5728 [OC] AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 5386 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 5253 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 4976 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 4752 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 3704 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 3531 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 3440 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 3315 AMD Radeon RX 6800

AMD 2790 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 2171 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 2137 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 1631 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 1448

3D Mark - Port Royale (DXR)

[punkty]

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 27 324 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 25 842 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 19 157 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 17 998 [OC] AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 16 514 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 15 894 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 14 722 [OC] AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 14 683 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 13 932 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 12 964 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 11 921 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 9749 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 9054 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 8712 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 8229 AMD Radeon RX 6800

AMD 7696 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 5895 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 5151 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 4737 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 3445

Testy syntetyczne korzystające ze śledzenia promieni już tak delikatne dla Radeona RX 7900 XT nie były. W obu przypadkach przegrał on z (nadal droższym) RTX 3090 Ti, a w nowszym teście Speed Way konkurentem okazał się podobnie do Radeona wyceniony RTX 3080 Ti. Nowe karty NVIDII są tym razem całkowicie poza zasięgiem – blisko dwukrotnie droższy RTX 4090 uzyskuje analogicznie dwukrotnie wyższe wyniki.

Testy Radeona RX 7900 XT w grach – czy jest tak dobry, jak to 3DMarki rysują?

Pomiń ten rozdział -> do testów w zastosowaniach profesjonalnych.

Testów w grach nie będziemy tym razem szczegółowo analizować, jak miało to miejsce we fragmencie recenzji RX 7900 XTX, poświęconym grom. Ponownie procedurę rozszerzyliśmy o świeży tytuł The Callisto Protocol, choć radzimy się nie przyzwyczajać.

Assassin's Creed: Valhalla

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 171

126 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 160

98 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 151

102 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 143

96 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 125

94 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 120

83 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 113

79 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 113

80 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 105

75 AMD Radeon RX 6800

AMD 98

69 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 92

66 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 85

61 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 85

61 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 69

52 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 68

51 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 56

43 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 54

42 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 46

37 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 44

34 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 34

27 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Assassin's Creed: Valhalla

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 115

84 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 98

67 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 93

67 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 85

57 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 82

64 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 72

54 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 70

51 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 65

48 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 65

48 AMD Radeon RX 6800

AMD 57

44 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 55

41 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 52

39 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 45

36 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 41

32 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 34

27 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 33

26 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 28

23 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

The Callisto Protocol

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 71

53 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 56

36 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 55

36 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 50

29 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 45

33 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 40

32 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 32

17 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 29

15 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 24

17 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 19

12 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

The Callisto Protocol

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 46

28 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 34

18 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 33

18 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 29

14 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 27

13 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 24

18 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 86

70 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 64

52 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 49

39 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 45

36 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 42

33 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 42

32 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 36

26 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 32

23 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 29

22 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 26

19 NVIDIA GeForce RTX 2060 [DLSS Q]

ASUS Dual OC 25

19 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 24

18 NVIDIA GeForce RTX 3050 [DLSS Q]

Gigabyte Eagle 24

18 AMD Radeon RX 6650 XT [FSR Q]

AMD 24

15 AMD Radeon RX 6800

AMD 21

15 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 43

34 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 31

25 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 24

17 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 22

15 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 20

15 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 20

13 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 17

12 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 12

9 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Dying Light 2

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 125

100 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 90

70 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 71

57 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 63

53 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 61

50 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 58

46 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 54

40 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 53

43 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 40

33 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 39

29 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 37

25 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 33

26 AMD Radeon RX 6800

AMD 33

21 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 27

22 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 25

16 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 19

13 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Dying Light 2

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 63

51 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 45

35 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 37

29 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 32

25 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 32

22 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 28

19 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 27

21 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 24

18 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 21

15 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 21

18 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 19

14 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 18

13 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 18

12 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Elden Ring

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 147

108 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 145

107 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 139

100 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 131

96 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 124

96 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 122

95 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 115

90 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 113

81 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 104

78 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 98

77 AMD Radeon RX 6800

AMD 94

72 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 88

70 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 82

64 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 74

59 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 73

57 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 62

51 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 58

46 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 52

41 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 43

34 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Elden Ring

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 133

96 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 104

76 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 91

67 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 85

67 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 85

61 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 78

62 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 76

59 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 73

59 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 69

54 AMD Radeon RX 6800

AMD 63

51 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 60

49 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 54

44 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 51

41 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 45

36 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 40

32 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 36

30 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 31

26 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 30

24 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 25

21 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Far Cry 6

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 121

98 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 120

98 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 120

98 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 119

96 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 117

97 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 116

98 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 112

92 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 110

94 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 107

91 AMD Radeon RX 6800

AMD 96

82 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 93

80 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 87

75 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 81

68 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 74

64 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 62

47 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 62

54 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 53

40 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 50

42 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 44

38 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Far Cry 6

2160p, najwyższe ustawienia , więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 109

85 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 101

87 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 95

81 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 88

76 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 78

65 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 73

64 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 71

62 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 69

60 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 66

58 AMD Radeon RX 6800

AMD 58

51 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 56

49 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 52

46 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 45

40 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 44

37 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 35

31 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Forza Horizon 5

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 172

130 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 135

105 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 112

91 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 105

89 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 105

83 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 103

86 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 100

82 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 98

79 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 94

79 AMD Radeon RX 6800

AMD 85

68 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 82

69 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 80

66 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 70

57 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 64

54 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 62

52 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 56

45 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 55

47 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 51

42 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 46

37 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Forza Horizon 5

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 148

125 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 111

94 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 91

74 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 85

72 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 85

67 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 82

68 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 81

66 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 79

62 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 76

63 AMD Radeon RX 6800

AMD 66

53 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 64

55 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 62

51 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 54

44 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 51

43 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 50

41 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 47

40 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 46

39 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 43

38 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 38

33 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Marvel's Spider-Man Remastered

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 102

68 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 102

68 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 102

67 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 97

65 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 84

55 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 82

64 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 81

63 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 75

56 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 71

47 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 69

48 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 67

47 AMD Radeon RX 6800

AMD 61

42 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 59

43 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 55

44 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 53

37 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 23

11 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Marvel's Spider-Man Remastered

2160p,najwyższe ustawienia , więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 100

66 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 83

62 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 77

60 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 70

56 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 69

54 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 63

48 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 56

41 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 46

34 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 44

32 AMD Radeon RX 6800

AMD 40

29 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 38

27 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 30

24 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 27

20 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Metro Exodus EE

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 116

73 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 91

57 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 75

53 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 72

48 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 65

47 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 61

41 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 57

38 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 50

37 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti [DLSS Q]

Founders Edition 46

30 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 45

34 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 44

30 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 41

28 AMD Radeon RX 6800

AMD 39

29 NVIDIA GeForce RTX 3060 [DLSS Q]

ASUS Dual OC 36

24 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Metro Exodus EE

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 75

50 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 53

40 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 43

34 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 43

31 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 36

29 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 36

26 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 32

24 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti [DLSS Q]

Founders Edition 30

22 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 27

22 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 25

20 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 25

19 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 24

17 AMD Radeon RX 6800

AMD 21

17 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Microsoft Flight Simulator

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 110

94 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 91

78 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 87

73 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 77

67 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 74

60 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 65

54 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 62

54 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 60

54 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 53

48 AMD Radeon RX 6800

AMD 46

43 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 45

48 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 44

37 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 35

33 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 34

25 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 29

27 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 28

26 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 23

20 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Red Dead Redemption 2

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 153

92 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 124

84 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 115

76 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 102

66 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 100

66 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 92

59 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 87

51 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 83

56 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 77

54 AMD Radeon RX 6800

AMD 69

47 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 67

40 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 66

39 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 54

39 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 52

29 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 45

26 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 41

27 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Red Dead Redemption 2

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 105

67 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 81

51 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 80

56 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 73

44 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 66

49 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 63

36 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 60

34 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 56

41 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 52

38 AMD Radeon RX 6800

AMD 46

33 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 46

25 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 44

23 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 35

17 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 34

24 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 30

15 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 15

13 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

CoD: Warzone

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 199

141 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 195

135 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 194

135 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 194

134 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 189

134 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 187

136 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 184

129 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 176

121 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 171

120 AMD Radeon RX 6800

AMD 169

121 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 150

121 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 134

84 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 128

81 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 112

91 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 111

75 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 88

68 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 82

61 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cięcia w tańszym o $100 GPU zdają się przewyższać oszczędność, jaką ta różnica w cenie generuje. Za 11% wyższą kwotę otrzymamy kartę (RX 7900 XTX), która będzie średnio 15% szybsza (w testowanych przez nas grach w rozdzielczości 4K). Tak patrząc, to nowy RX 7900 XT nie rysuje się jako super okazja… Co więcej, często nie radzi sobie nawet z topową kartą poprzedniej generacji NVIDII (RTX 3090 Ti). Ogólnie to znacznie większa różnica niż ta pomiędzy RX 6900 XT a RX 6800 XT w poprzedniej generacji kart AMD.

Radeon RX 7900 XT to kolejna po RTX 4080 nieciekawa pod względem opłacalności premiera tego roku – zwyczajnie nie warto oszczędzać tych $100…

Wyróżnić trzeba kilka wyników – pozytywnie The Callisto Protocol i Far Cry 6, w których mimo aktywnego śledzenia promieni tańszy z Radeonów RX 7900 depcze po piętach RTXowi 4080. Negatywnie natomiast Forzę Horizon 5, w której RX 7900 XT uzyskał niemal bliźniaczy wynik, co RX 6900 XT… Testy ponawialiśmy i nie chciały wyjść inaczej – jedyne uzasadnienie to błąd w optymalizacji sterownika, zatem po premierze na oficjalnym sterowniku jest szansa, że obie nowe karty poprawią w tej grze swoje osiągi.



Nowy RX 7900 XT realnie jest niewiele większy od RX 6700 XT, za to znacznie przewyższa go wydajnością.

Warto jednak pamiętać, że wybierając nowego Radeona z RDNA 3 na pokładzie, dostajemy również dostęp do nowego silnika video, którego to wyposażono w dwa enkodery oraz sprzętowe wsparcie dla kodeka AV1. Samo to będzie wystarczającym argumentem dla osób parających się streamingiem, aby dopłacić do nowszego Radeona względem modeli z poprzedniej generacji. Sytuacja staje się jeszcze bardziej atrakcyjna, jeżeli poza nowym Radeonem w naszym komputerze znajdzie się również AMD Ryzen 5000/7000 – oznacza to minimalnie wyższą wydajność za sprawą Smart Access Memmory oraz jeszcze lepszą obsługę streamowania za sprawą Smart Access Video – jeżeli te nowości Was ciekawią, to zapraszamy do fragmentu opisującego SAM i SAV w recenzji Radeona RX 7900 XTX.

Radeon RX 7900 XT mimo cięć nadal dominuje nad NVIDIĄ w większości zastosowań profesjonalnych

Pomiń ten rozdział -> do testów poboru energii.

Poza grami oczywiście karty służą również do pracy – o ile aplikacje, które posiadają ekskluzywnie optymalizacje dla procesorów CUDA, lepiej sprawdzą się z kartami NVIDII (jak pakiet Adobe, z wyjątkiem może Photoshopa, w którym nowe Radeony zrównują się z RTX 4080), to przekonacie się poniżej, że w większości testów Radeony wróciły na szczyt wykresów. Zaczynamy jednak od Blendera, w którym nadal nie ma odpowiednika sprzętowej akceleracji OPTIX, z której od dawien dawna korzysta NVIDIA – ma się to zmienić z wersją 3.5, ale póki co pozostaje klasyczny AMD HIP.

Blender 3.4- Barcelona Pavilon

[sekundy], tylko GPU, mniej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

[OPTIX] 10,75 NVIDIA GeForce RTX 4080

[OPTIX] 13,54 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

[OPTIX] 17,29 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

[OPTIX] 18,42 NVIDIA GeForce RTX 3080

[OPTIX] 21,00 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

[OPTIX] 27,34 NVIDIA GeForce RTX 3070

[OPTIX] 28,27 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

[OPTIX] 30,73 NVIDIA GeForce RTX 3060

[OPTIX] 42,23 AMD Radeon RX 7900 XTX

[HIP] 45,98 NVIDIA GeForce RTX 3050

[OPTIX] 52,76 AMD Radeon RX 7900 XT

[HIP] 53,32 AMD Radeon RX 6900 XT

[HIP] 59,94 NVIDIA GeForce RTX 2060

[OPTIX] 60,72 AMD Radeon RX 6800 XT

[HIP] 63,45 AMD Radeon RX 6800

[HIP] 81,16 AMD Radeon RX 6700 XT

[HIP] 104,16 AMD Radeon RX 6650 XT

[HIP] 134,91 AMD Radeon RX 6600

[HIP] 156,53 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

[OPTIX] 177,9

Na koniec, jak zwykle, pakiet testów SPEC w aplikacjach bardziej „projektowych”, ale korzystających często z akceleracji graficznej. Po krótkim okresie dominacji NVIDII oficjalnie czerwony kolor powrócił na szczyt większości wykresów.

SPECviewperf 2020 - 3Dsmax-07

[pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 308 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 260 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 241 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 229 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 212 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 204 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 201 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 198 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 170 AMD Radeon RX 6800

AMD 165 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 144 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 140 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 138 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 121 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 105 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 94 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 84 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 84 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 73 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 73

SPECviewperf 2020 - Catia-06

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 183 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 167 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 156 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 133 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 112 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 102 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 102 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 98 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 94 AMD Radeon RX 6800

AMD 87 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 80 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 79 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 77 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 74 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 66 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 66 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 51 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 47 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 38 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 37

SPECviewperf 2020 - Creo-03

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 212 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 207 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 147 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 146 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 143 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 142 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 136 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 130 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 129 AMD Radeon RX 6800

AMD 128 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 127 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 116 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 116 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 116 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 115 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 106 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 98 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 98 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 81 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 79

SPECviewperf 2020 - Energy-03

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 183 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 143 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 120 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 94 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 90 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 76 AMD Radeon RX 6800

AMD 67 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 52 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 49 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 44 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 44 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 38 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 30 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 29 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 27 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 19 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 18 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 17 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 10 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 8

SPECviewperf 2020 - Maya-06

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 967 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 890 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 758 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 723 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 635 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 576 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 543 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 469 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 464 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 452 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 435 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 405 AMD Radeon RX 6800

AMD 372 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 339 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 336 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 324 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 305 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 285 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 252 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 250

SPECviewperf 2020 - Medical-03

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 120 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 110 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 83 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 72 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 70 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 68 AMD Radeon RX 6800

AMD 56 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 54 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 51 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 49 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 47 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 44 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 38 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 37 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 37 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 31 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 26 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 23 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 20 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 19

SPECviewperf 2020 - SNX-04

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 693 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 653 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 577 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 547 AMD Radeon RX 6800

AMD 415 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 382 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 379 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 335 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 47 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 41 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 32 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 29 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 27 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 26 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 26 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 23 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 19 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 18 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 17 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 15

SPECviewperf 2020 - Solidworks-05

[pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 704 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 619 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 496 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 478 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 456 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 409 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 374 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 332 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 318 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 307 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 301 AMD Radeon RX 6800

AMD 261 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 250 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 216 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 194 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 192 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 185 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 172 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 146 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 139

Okrojony Navi3 to również mniejszy pobór energii

Pomiń ten rozdział -> do podsumowania.

Architektura RNDA 3 oferuje całkiem dobry stosunek wydajności do poboru energii – nie aż tak wyśmienity, jak nowe GeForce RTX 4080, ale i tak sporo lepszy względem poprzednich generacji. Nie powinno zatem dziwić, że karta, która przegania RTX 3080 Ti zadowala się ilością energii analogiczną do RTX 3070 Ti. Nieco gorzej sprawa wygląda w przypadku renderingu i szczerze trudno nam powiedzieć, z czego to wynika – ale nawet tam mamy spory postęp, przekraczający 30% dodatkowej wydajności z tej samej ilości energii.

Pomiar poboru energii w grze Cyberpunk 2077 - 4K Ultra + RT Ultra [W]

Pomiar całego zestawu z gniazdka, mniej=lepiej

NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX 196 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 225 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 227 NVIDIA GeForce GTX 1650

ASUS Dual 237 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 254 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 295 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 322 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 331 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 350 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 370 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 382 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 398 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 409 AMD Radeon RX 6800

AMD 423 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 440 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 440 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 455 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 463 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 499 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 507 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 512 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 538 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 557 [OC] AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 582 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 605 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 615 [OC] AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 616 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 642 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 695

Pomiar zużycia energii w czasie renderowania z użyciem GPU - [W]

Cała platforma, mniej = lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 210 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 224 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 248 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 259 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 280 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 295 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 298 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 301 AMD Radeon RX 6800

AMD 305 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 323 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 340 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 391 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 394 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 400 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 405 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 407 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 408 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 462 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 465 [OC] AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 469 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 475 [OC] AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 507

Radeon RX 7900 XT na ten moment nie ma konkurenta

Po ogólnie bardzo dobrym wrażeniu, jakie na nas zrobił układ Navi3 w Radeonie RX 7900 XTX, testowanie modelu RX 7900 XT pozostawiło w nas spory niedosyt. Pewnie – jest szybszy o ponad 30% od swojego poprzednika (RX 6900 XT), a przy tym kosztuje $100 mniej (pomimo szalejącej inflacji!) i oferuje zbliżoną kulturę pracy – gdyby ta premiera odbyła się we wrześniu, to pialibyśmy z zachwytu. Problem w tym, że mamy grudzień i już zdążyły rozpieścić nas premiery RTXów 4000, które nadal pozostają z grubsza niedoścignione, oferując przy tym lepszą efektywność i kulturę pracy. Są też znacznie droższe od nowych Radeonów, ale nie jest to aż tak absurdalna cena, jak sądziliśmy w chwili ich premiery.

Uśredniona wydajność w testach w grach

4K, najwyższe ustawienia, więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

MSRP $1499 (obecnie ok. 9699 zł) 172% NVIDIA GeForce RTX 4080

MSRP $1199 (obecnie ok. 6499 zł) 131% AMD Radeon RX 7900 XTX

MSRP $999 (5499 zł) 115% NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

MSRP $1999 (obecnie n/d) 107% AMD Radeon RX 7900 XT

MSRP $899 (4949 zł) 100% NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

MSRP $1199 (obecnie ok. 5999 zł) 96% NVIDIA GeForce RTX 3080

MSRP $699 (obecnie ok. 4000 zł) 86% AMD Radeon RX 6900 XT

MSRP $999 (obecnie ok. 4200 zł) 76%

Spoglądając na powyższy wykres można odnieść wrażenie, że AMD dobrze wpasowało swoje nowe karty w to, co już pokazała NVIDIA. Jeżeli dodatkowo należymy do grona graczy negujących istnienie śledzenia promieni w grach, to do słupków z Radeonami można dodać spokojnie po 10-15%, czyniąc je wręcz bardzo atrakcyjnymi. Warto tu jednak zaznaczyć, że RX 7900 XT nawet mimo bardziej niż u konkurencji odczuwalnego spadku wydajności po aktywowaniu Ray Tracingu i tak oferuje wystarczającą wydajność, aby w każdy tytuł pograć w takich ustawieniach (przynajmniej w 1440p, z aktywnym FSR).



Gdy rozmiar ma znaczenie, to Radeon RX 7900 XT od AMD wyjątkowo nabiera na wartości.

Względem kart poprzednich generacji, poza oczywistą przewagą wydajności i efektywności, dostajemy również pakiet nowych funkcji, złączy wideo i znacznie lepiej działające streamowanie. W tym modelu dodatkowo realnie za zaletę można uznać rozmiar (przynajmniej wersji referencyjnej), bo nie wpływa aż tak bardzo (jak w XTX) na kulturę pracy, a jednocześnie faktycznie pozwoli taką kartę włożyć do starszej, mniejszej obudowy, bez posiłkowania się szlifierką.



Premiery, premiery i po premierach :)

Ostatecznie największym problemem nowego Radeona RX 7900 XT jest nie kto inny, jak Radeon RX 7900 XTX… Nie podoba nam się to, że AMD zdaje się przyklaskiwać NVIDII w promowaniu zakupu droższego modelu, nieco zawyżając wycenę tego słabszego. Przywykliśmy do sytuacji, w której dopłata do flagowej karty danej generacji jest obarczona wzrostem ceny niewspółmiernym do przyrostu wydajności (vide RX 6800 XT za $649 i RX 6900 XT za $999, różniące się w porywach 5-10% wydajności). Tymczasem RX 7900 XT nie tylko nie okazał się być bardziej opłacalny, ale wręcz, precedensowo dla AMD, okazuje się być zupełnie nieopłacalny względem swojego droższego brata Radeona RX 7900 XTX. Nie brawo, AMD.

Nasza opinia o układzie Navi3-XT w karcie Radeon RX 7900 XT

Plusy:

Wysoka wydajność w klasycznej rasteryzacji – zwykle niewiele poniżej RTX 4080

zadowalająca wydajność w grach intensywnie korzystających z Ray Tracingu,

wydajny system enkodowania wideo (jeszcze wydajniejszy dzięki SAV),

wyśmienita wydajność w zastosowaniach profesjonalnych (zwłaszcza w stosunku do ceny),

obsługa DisplayPort 2.1,

przyjazne, stabilne oraz często aktualizowane sterowniki,

dodatkowy zysk wydajności w połączeniu z AMD Ryzen 5000/7000 (dzięki SAM).

Minusy:

Nadal duży spadek wydajności po aktywowaniu śledzenia promieni w grach,

strata wydajności względem RX 7900 XTX większa od różnicy w cenie,

na ten moment brak odpowiedzi na DLSS 3 NVIDII (do czasu wydania FSR 3.0).

Nasza ocena układu graficznego AMD Navi31-XT w kartach AMD Radeon RX 7900 XT: 80% 4/5







Opinia o AMD Radeon RX 7900 XT Plusy Wysoka wydajność układu RX 7900 XT w rasteryzacji oraz przyzwoita wydajność z aktywnym Ray Tracingiem,

wyśmienita wydajność w zastosowaniach profesjonalnych (zwłaszcza w stosunku do ceny),

2 złącza Display Port 2.1 i USB-C, też zgodne z tym standardem,

podwójny enkoder ze wsparciem AV1 i funkcją SAV,

przyjazne, stabilne oraz często aktualizowane sterowniki,

niewielki rozmiar karty, jak na ten segment wydajności,

tylko dwa 8-pinowe złącza zasilania (nie potrzeba adaptera),

całkiem przyzwoita kultura pracy. Minusy Zbyt wysoka cena względem możliwości, w porównaniu do RX 7900 XTX,

znikomy potencjał podkręcania, okupiony ogromnym wzrostem poboru energii, hałasu i temperatur,

nadal duży spadek wydajności po aktywowaniu śledzenia promieni w grach.

Nasza ocena referencyjnej karty graficznej AMD Radeon RX 7900 XT 80% 4/5





Kartę na czas testów otrzymaliśmy od producenta - AMD.