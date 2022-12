Skończyliśmy testować nową kartę AMD Radeon RX 7900 XTX i nie ma co ukrywać – to bardzo mocna premiera dla bardziej racjonalnych kupujących. AMD nie tylko oferuje niższą cenę od konkurencyjnego RTX 4080, ale również niższą od poprzedniej generacji – ale czy warto ją kupić?

AMD wprowadza innowacyjną (dla GPU) technologię chiplet – podziału rdzenia GPU na chip z silnikiem graficznym (GCD) i mniejsze chipy z kontrolerem pamięci oraz Infinity Cache (MCD). Przekłada się to na niższy koszt produkcji oraz wyższą wydajność z tej samej energii. Nowe Radeony mają cenowo konkurować z zapowiedzianą na nowy rok kartą NVIDIA RTX 4070 Ti.

Zmiany w architekturze (m.in. więcej cache L0/1/2, wyższe taktowanie, więcej jednostek) podnoszą teoretyczną wydajność blisko trzykrotnie względem poprzednika. Zwiększona została również pojemność pamięci graficznej z 16 GB na 24 GB, ale standard tej pamięci pozostał bez zmian – GDDR6.

Realna wydajność Radeona RX 7900 XTX znacznie przewyższa to, co oferują obecnie inne karty w tej samej cenie, a w niektórych przypadkach potrafi pokonać znacznie droższego konkurenta RTX 4080. To również pierwszy Radeon, który realnie pozwala cieszyć się współczesnymi grami w 4K z aktywnym Ray Tracingiem.

Radeony RX 7900 posiadają podwójny enkoder video z obsługą kodeka AV1 oraz ze wsparciem dla Smart Access Video – dynamicznego przełączania procesu enkodowania pomiędzy procesorem AMD Ryzen a kartą AMD Radeon.

Nowe Radeony wprowadzają do świata PC nowy standard DisplayPort 2.1, co pozwala uzyskać wyższe rozdzielczości i odświeżania bez stosowania kompresji obrazu na monitorach, które z czasem zaczną być produkowane.

Konstrukcja referencyjna autorstwa AMD pozostawia wiele do życzenia w kwestii kultury pracy i w praktyce nie posiada potencjału OC. Jest za to dosyć zgrabna i zmieści się nawet do niewielkich obudów, a przy tym wymaga tylko dwóch złączy zasilania.

3,5/5

Już w listopadzie AMD oficjalnie zaprezentowało najnowszą architekturę RDNA 3 – iście przełomowy rozdział rozwoju układów graficznych, o czym za moment nieco więcej napiszemy. Karty po około miesiącu od tej prezentacji trafiły do naszej redakcji i niedawno mogliśmy Wam pokazać (w ramach filmu prezentującego rozpakowanie Radeona RX 7900 XTX oraz RX 7900 XT), jak wyglądają ich finalne wersje. Teraz, na dzień przed oficjalnym startem sprzedaży, możemy zaprezentować Wam, na jaką faktycznie wydajność oraz na jakie nowe funkcje można liczyć. Miłej lektury!



Takie oto przywitanie w czerwonej drużynie czeka na nas po otwarciu pudełka z kartą referencyjną.

Dziel i rządź, czyli AMD przenosi technologię Chiplet do GPU

Pomiń ten rozdział -> do opisu karty referencyjnej.

Nowe Radeony to przede wszystkim nowa architektura. Sporo już o tym powiedzieliśmy przy okazji unboxingu, ale nie zaszkodzi tutaj również temat dokładnie przedłożyć. RDNA 3 to pierwszy na świecie układ graficzny nieposiadający monolitycznego rdzenia – zatem nie jest on produkowany z jednego kawałka krzemu. AMD słusznie zwróciło uwagę, iż dalsze zmniejszanie procesu technologicznego, o ile jest niezbędne dla zwiększania wydajności samego procesora graficznego, tak nie przynosi niemal żadnych korzyści w przypadku podsystemu pamięci.



Zmniejszanie porcesu technologicznego jest kosztowne, a nie zawsze przynosi korzyści - część rdzenia korzystniej jest pozostawić w tańszym procesie.

Postanowiono zatem wydzielić z GPU sekcje odpowiedzialne za pamięć cache 3. poziomu (L3, zwane również Infinity Cache) oraz kontroler GDDR6 w formie osobnych chipów osadzonych bezpośrednio przy krawędzi głównego chipu graficznego. Pierwszy układ otrzymał najnowszy proces technologiczny w wymiarze 5 nm, podczas gdy pamięci zadowoliły się produkcją w procesie 6 nm.



W zależności od "wysokości" modelu dostępna będzie odpowiednia ilość MCD - dla RX 7900 XTX jest to pełne 6 chipletów, podczas gdy RX 7900 XT posiada ich (sprawnych) tylko 5 (jeden jest atrapą).

Prawdziwym wyzwaniem było zaprojektowanie połączenia, które zapewni odpowiednią przepustowość dla tak krytycznej części GPU, jaką jest pamięć podręczna oraz kontroler pamięci graficznej. Połączenie, które finalnie odnajdziemy w kartach z układem Navi31, oferuje ponad 10x większą przepustowość niż te stosowane w procesorach AMD Ryzen oraz Epic (z których to wywodzi się idea „Chiplet”).



Karty graficzne wymagają znacznie większej przepustowości niż procesory - konieczne było zaprojektowanie odpowiednio wydajnego połączenia chipletów.

Poza przepustowością pewnym wyzwanie było również opóźnienie sygnału powstałe w wyniku fizycznego zwiększenia dystansu, jaki musi pokonać sygnał do pamięci. Tutaj naturalnym rozwiązaniem okazało się zwiększenie taktowania – zarówno procesora graficznego (18%), jak i samego Infinity Fabric (43%). W rezultacie opóźnienie udało się zmniejszyć nawet względem poprzedniej generacji aż o 10%.



Mimo oddalenia L3 od samych jednostek obliczeniowych udało się obniżyć opóźnienia poprzez zwiększenie taktowania.

Całościowo takie rozwiązanie pozwoliło znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie na energię oraz obniżyć koszt produkcji GPU. Ostatecznie, zamiast produkować układ o powierzchni 520 mm2, jak miało to miejsce w poprzedniej generacji, obecnie głównych chip posiada powierzchnię 306 mm2, podczas gdy reszta chipletów nie przekracza łącznie 230 mm2 (każdy MCD ma powierzchnię 37,5 mm2). Przekłada się to na większy uzysk sprawnych układów z jednego wafla krzemowego, co znajduje swoje odzwierciedlenie w niższej cenie finalnej karty (i to pomimo szalejącej inflacji!). Jednocześnie to, co dla wydajności karty najważniejsze, faktycznie otrzymało najnowszy (i droższy) proces technologiczny i zaowocowało znacznym przyrostem wydajności.



Chiplety to nie tylko tańsza produkcja, ale również wzrost wydajności energetycznej samego GPU.

Trochę więcej, ale znacznie lepiej – co nowego w Navi31?

Poza samą topologią GPU istotne zmiany zaszły również w kontekście samej architektury. Największą zmianą (wynikającą pośrednio z przejścia na chiplety) jest ogromna rozbudowa pamięci podręcznej niższych poziomów, czyli tej bliższej samym jednostkom obliczeniowym. Podwojeniu uległy pamięci L0 oraz L1, a o 50% zwiększyła się pojemność L2. Za tym wzrostem nastąpił również wzrost przepustowości połączeń pomiędzy tymi poziomami cache – o 50% na każdym połączeniu, z wyjątkiem nowego łączenia pomiędzy L2 a L3 (zatem tego pomiędzy chipletami) – tutaj wzrost wyniósł 125%! Zmniejszeniu w tym wszystkim (o 25%) uległa pamięć L3, ale biorąc pod uwagę kolosalny wzrost jej przepustowości, nie ma to większego znaczenia.



Redukcja L3 (o 25%) została z nawiązką pokryta przez znaczne powiększenie pojemności pozostałych poziomów pamięci podręcznej oraz przepustowści pomiędzy nimi.

Naturalnie przybyło również jednostek obliczeniowych o równo 20% - liczba bloków CU wzrosła z 80 do 96 (względem topowego układu Navi21 z karty RX 6900 XT). W samych blokach (poza wzrostem L0) usprawniono również metody wykonywania przez nie operacji (jak dokładnie, to już nie będziemy Was zanudzać), co ostatecznie przełożyło się na 17,4% przyrostu wydajności przy tych samych zegarach.



Dużo zmian poczyniono również w samych blokach CU, a na dodatek zwiększono ich liczebność.

Ostatecznym usprawnieniem w Navi31 jest innowacyjne podejście do zarządzania taktowaniem. AMD zaobserwowało, że rozdzielenie taktowania shaderów (w których przypadku dalsze zwiększanie taktowania zwiększało głównie zużycie energii) od taktowania front-end pozwoli połączyć efektywność z wydajnością. Tak też poczyniono i zegar shaderów pozostał bez zmian, podczas gdy taktowanie główne wzrosło o 15% do 2,5 GHz.



Asynchroniczne taktowanie przede wszystkim zwiększa efektywność energetyczną rdzenia.

Podsumujmy zatem – mamy więcej jednostek, więcej pamięci podręcznej, wyższe taktowanie i ogólnie usprawnienia w samym działaniu shaderów. To wszystko przekłada się na niebagatelny 2,7-krotny wzrost czystej wydajności względem poprzedniej generacji. Innymi słowy nowy, najszybszy Radeon RX 7900 XTX osiąga aż 61 TFLOPS wydajności zmiennoprzecinkowej (FP32). To o 12 TFLOPS więcej niż RTX 4080, ale też o 20 TFLOPS mniej od pozostającego poza zasięgiem Radeonów RTX 4090...

Jednostek RT nie przybyło wiele, ale znacznie wzrosła ich wydajność

W przypadku kart AMD nie mamy do czynienia z całkowicie oddzielnymi jednostkami odpowiedzialnymi za śledzenie promieni – są one częścią bloków CU. Oznacza to, że 20-procentowy przyrost tych bloków przekłada się również na tylko 20-procentowy wzrost tychże jednostek RT (przynajmniej do czasu aż ktoś w AMD wpadnie na pomysł, aby każde CU rozbudować o więcej tych jednostek). Skoro nie można liczyć na jakże Radeonom potrzebny przyrost wydajności w śledzeniu promieni za sprawą samego przyrostu jednostek, to trzeba o tą wydajność zawalczyć innymi usprawnieniami. A tych AMD poczyniło zaskakująco dużo.



Mimo relatywnie małego przyrostu jednostek RT (80->96) wydajność w śledzeniu promieni powinna znacznie wzrosnąć, dzięki pozostałym optymalizacjom.

Tak oto RDNA 3 wprowadza jednostki RT drugiej generacji. Jeżeli interesuje Was, co dokładnie zmieniono, to polecamy dokładną analizę poniższych slajdów. My tylko temat podsumujemy tym, że AMD obiecuje łączny wzrost wydajności w przypadku gier korzystających ze śledzenia promieniu nawet do 80% względem RX 6950 XT. To powinno faktycznie pozwolić nowym Radeonom bez skrępowania konkurować przynajmniej z poprzednią generacją kart RTX.



Zmiany dotyczące przetwarzania promieni są bardzo duże - głównie z nich wynika przyrost wydajności w takich zastosowaniach.

Specyfikacja układu Navi31 w karcie Radeon RX 7900 XTX

Model AMD Radeon RX 7900 XTX AMD Radeon RX 6950 XT AMD Radeon RX 6900 XT Układ graficzny: Navi 31 XTX (RDNA 3) Navi 21 XTXH (RDNA 2) Navi 21 XTX (RDNA 2) Proces technologiczny: 5 nm (GCD) + 6 nm (MCD) 7 nm 7 nm Tranzystory: 58 mln 26,8 mln 26,8 mln Powierzchnia rdzenia: 306 mm2 (GCD) + 227 mm2 (MCD) 520 mm2 520 mm2 Pamięć podręczna: L0 = 64 KB (na każdy WGP)

L1 = 12 x 256 KB

L2 = 6MB L0 = 32 KB (na każdy WGP)

L1 = 12 x 128 KB

L2 = 4MB L0 = 32 KB (na każdy WGP)

L1 = 12 x 128 KB

L2 = 4MB Jednostki rasteryzujące: 192 128 128 Jednostki teksturujące: 384 320 320 Jednostki rasteryzujące: 192 128 128 Jednostki RT: 96 80 80 Taktowanie/Boost: 2300/2500 MHz 2100/2310 MHz 2015/2250 MHz Pamięć wideo: 24 GB GDDR6 384-bit 16 GB GDDR6 256-bit 16 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci: 2500 MHz 2250 MHz 2000 MHz Przepustowość pamięci: 960 GB/s 576 GB/s 512 GB/s Pamięć Infinity Cache: 96 MB

do 3500 GB/s 128 MB

do 1793.5 GB/s 128 MB

do 1664.2 GB/s TBP: 355 W 335 W 300 W Zalecany zasilacz: 750 W 700 W 700 W Złącze: PCI-E 4.0 x16

2x 8-PIN PCI-E 4.0 x16

2x 8-PIN PCI-E 4.0 x16

2x 8-PIN Cena sugerowana: $999 $1099 $999

Odświeżona karta referencyjna AMD pozytywnie zaskakuje tylko rozmiarem

Pomiń ten rozdział -> do opisu platformy testowej i wyników testów syntetycznych.

Skoro omówienie nowości w architekturze Navi31 mamy już za sobą, to pora przyjrzeć się faktycznej karcie, którą już 13 grudnia będzie można zamówić bezpośrednio w sklepie AMD. Najszybszy z nowych Radeonów z pewnością wyłamuje się z panujących obecnie trendów tworzenia kart, które nie mieszczą się do przeciętnej obudowy. Owszem – kupując nowy zestaw nie ma to dużego znaczenia, po prostu dobierzemy odpowiednio dużą skrzynkę, ale w przypadku, gdy mamy już wydajny komputer i chcemy tylko wymienić kartę, to może to mieć kluczowe znaczenie. Miło zatem odnotować, że nowy RX 7900 XTX tylko minimalnie urósł względem RX 6900XT, a jednocześnie jest mniejszy od nawet poprzedniej generacji kart autorskich.



Mały, ale wariat :) Białe wstawki przy środkowym wentylatorze świecą się (tylko) na biało.

Karta ma długość 28,7 cm, szerokość 2,5 slotu PCI-E (co w mniej oficjalnej jednostce oznacza 5 cm) oraz 13,5 cm wysokości, co oznacza, że w praktyce zmieści się nawet w obudowach typu microTower, a już z pewnością w każdej obudowie midiTower. Dużą zaletą z punktu widzenia kompatybilności wstecznej jest zastosowanie dwóch złączy zasilania starego typu (8-PIN) – jeżeli posiadamy starszy zasilacz, to nie potrzeba stosować adapterów. Oznacza to jednak brak komunikacji karty z zasilaczem oraz nieco więcej przewodów prowadzonych w samej obudowie (w porównaniu do pojedynczego, nowszego kabla 12+4-PIN, który od dwóch generacji stosuje NVIDIA).



Stare złącze ma tę przewagę, że nie da się go zbyt luźno podłączyć, ryzykując pożarem w obudowie.

Karta jest opakowana w aluminiową obudowę, która dodaje jej sztywności. Wbrew panującej modzie, AMD nie zdecydowało się stosować przelotowego układu chłodzenia, zatem backplate nie posiada perforacji. Niemniej pełni on funkcję chłodzenia, dzięki zastosowanym pod nim termopadom, odbierającym ciepło od spodu krytycznych sekcji aż 14-warstwowego PCB.



Nic tutaj się nie świeci, ale i tak wygląda całkiem interesująco.

Na śledziu karty wyprowadzono standardowo 4 złącza wideo, ale one same dalece wyprzedzają obecnie panujące standardy. Mamy tu bowiem 2 pełnowymiarowe złącza DisplayPort 2.1 o przepustowości do 54 Gbps, jedno złącze USB-C z obsługą takiego samego standardu DisplayPort oraz jedno złącze HDMI 2.1 o przepustowości 48 Gbps. Ze wszystkich czterech złączy można korzystać jednocześnie, a maksymalne obsługiwane odświeżanie to 165 Hz dla 8K lub 480 Hz dla 4K (na złączach DP z aktywną kompresją DSP). Oczywiście granie w takich rozdzielczościach przy odpowiednio wysokim FPS jest poza zasięgiem Radeonów w tej generacji, ale przepustowość złącza będzie można wykorzystać do wyświetlania obrazu bez kompresji przy niższym (bardziej realnym) odświeżaniu. Oczywiście jak tylko pojawią się w sprzedaży takie monitory…



Ze złącza USB-C w szczególności ucieszą się posiadacze zestawów VR.

Kultura pracy nie zachwyca, ale póki nie podkręcamy, to nie ma dramatu

Chłodzenie zaprojektowane od nowa przez AMD na potrzeby tej generacji Radeonów jest masywniejsze oraz oczywiście nieco większe niż w poprzedniej generacji. RX 7900 XTX jest ciut wyższy od zwykłego „XT” i waży przy tym 1800 g. Ogólnie czuć to upakowanie, trzymając kartę w rękach. Ponownie postawiono na trzy raczej małe wentylatory o wysokiej prędkości obrotowej, co z pewnością nie ucieszy fanów cichej pracy sprzętu.



Karta jest bardziej obła od poprzedniej generacji, przez co wentylatory mogą się wydawać nawet mniejsze niż wcześniej.

Z tego, co udało nam się ustalić, chłodzenie nowych Radeonów opiera się na komorze parowej, która razem z kartą urosła o 10%. Ciągnie się ona nad całym PCB karty, chłodząc nie tylko GPU i vRAM, ale również sekcję zasilania. Bezpośrednio do niej, już bez pomocy ciepłowodów, jak zwykle ma to miejsce, przymocowany jest aluminiowy radiator, z którego ciepło wydmuchują wspomniane wcześniej wentylatory.



Brak ciepłowodów oznacza, że ciepło będzie mniej równomiernie rozprowadzone po radiatorze.

Podczas naszych testów model ten okazał się być raczej umiarkowanie głośny, oferując podobny poziom kultury pracy, co tańsze z konstrukcji autorskich w Radeonach RX 6950 XT. Wentylatory podczas grania nigdy nie schodziły poniżej 1600 RPM, a często dobijały do 1800 RPM, co przekłada się na zdecydowanie słyszalną pracę karty. Kiedyś uznalibyśmy to za normę, ale w porównaniu do znacznie przewymiarowanych kart NVIDII z obecnej generacji, należy referencyjną konstrukcję AMD uznać głośną podczas pracy. Przynajmniej do momentu, kiedy nie spróbujemy sił w podkręceniu…

Pomiar ciśnienia akustycznego (głośności) - Cyberpunk 2077

[dBA], 4K, Ultra, mniej=lepiej

Poziom tła 23,5 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 39,5

35,5 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 39,8

36,5 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 40,2

36,6 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 41,7

38,6 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 45,1

42,7 NVIDIA RTX GeForce 3080

MSI Suprim 46,9

43,5 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 47,5

43,8 [OC] AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 57,5

52,7 Legenda / 50 cm od karty

/ w zamkniętej obudowie

Podkręcony referencyjny Radeon RX 7900 XTX praktycznie cały czas pracuje przy 100% prędkości obrotowej (ponad 2000 RPM), generując przy tym dosłownie hałas godny raczej tego, co zwykle serwują nam gamingowe laptopy ze średniego segmentu… Dodatkowo w takich warunkach temperatura rdzenia z 65°C utrzymywanych na domyślnych zegarach wzrasta szybko do ponad 70°C. Jeszcze gorzej ma się temperatura Hot Spot, która nawet bez OC potrafi przekroczyć 100°C (co jest zgodne z projektem karty) – po osiągnięciu 110°C zaczynają działać zabezpieczenia i podbite ręcznie taktowanie i tak jest automatycznie obniżane.

No właśnie – co z tym OC referencyjnego modelu AMD Radeon RX 7900 XTX?

Samo podkręcanie jest również rozczarowujące – pozornie zegary można podnieść zaskakująco mocno – z 2950 MHz do prawie 3200 MHz, ale w praktyce i tak niewiele z tego realnie uświadczymy, prawdopodobnie właśnie ze względu na temperatury. Model referencyjny, co ciekawe, pozwala podnieść limit mocy o 15%, co dla 355 W oznacza dodatkowe 53 W do rozdysponowania przez kartę. Dlaczego to ciekawe? Ponieważ specyfikacja PCI-E zakłada 75 W z samego slotu, a dwa złącza 8-PIN w teorii dostarczają do 300 W – łącznie zatem powinniśmy być ograniczeni do 375 W, a nie ponad 400 W, na które pozwala karta… Profilaktycznie sprawdziliśmy i szczęśliwie okazuje się, że z płyty głównej (nawet po OC) Radeon RX 7900 XT nie pobiera więcej niż 65 W. Nadmiar zatem "ciągnięty" jest z kabli zasilających, którym to nie powinno zaszkodzić.

Pomiar wydajności RX 7900 XTX po podkręceniu

[FPS], 2160p, najwyższe detale, więcej=lepiej

Cyberpunk 2077

(Ultra, Ultra RT) RX 7900 XTX

ustawienia domyślne 20

15 RX 7900 XTX

OC (210 MHz / 275 MHz) 21

16 Dying Light 2

(Ultra, Wysoki RT) RX 7900 XTX

ustawienia domyślne 32

22 RX 7900 XTX

OC (210 MHz / 275 MHz) 34

24 Far Cry 6

(Ultra, RT ON) RX 7900 XTX

ustawienia domyślne 101

87 RX 7900 XTX

OC (210 MHz / 275 MHz) 108

91 Metro Exodus EE

(Ekstremalne + RT Ultra) RX 7900 XTX

ustawienia domyślne 43

34 RX 7900 XTX

OC (210 MHz / 275 MHz) 45

35 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Jaki komputer do Radeona RX 7900 XTX? Czyli nasza platforma testowa

Pomiń ten rozdział -> do testów w grach.

Zasadnicze testy nadal wykonywaliśmy na naszej standardowej platformie testowej, której opis znajdziecie poniżej, ale wyjątkowo na czas testów nowych Radeonów udostępniono nam również platformę AM5 z najszybszym z nią kompatybilnym procesorem AMD Ryzen 9 7950X. W zestawie dostaliśmy również szybsze niż nasze pamięci, ale dla zachowania spójności użyliśmy naszych kości. Testy na dodatkowej platformie dotyczą tylko porównania działania standardowego Resizable Bar (standard PCI-E) oraz Smart Access Memmory (AMD SAM), czyli jego zoptymalizowanej wersji na platformie AMD. Te testy znajdziecie nieco niżej, po testach w grach.

Nasza platforma testowa:

Sterowniki, z których korzystaliśmy, to GeForce Game Ready 527.56 w przypadku kart z GPU NVIDII oraz najnowszego w tym momencie dostępnego sterownika dla Radeonów – Adrenaline 22.11.2. Wyjątkiem były nasz główny bohater, który otrzymał sterownik beta dedykowany dla nowych Radeonów (przedpremierowy). System Windows 11 użyty w czasie testów to build 21H2 i wszystkie testy wykonywaliśmy z aktywnym Resizable BAR – zakładamy, że nikt nie będzie kupować nowego RX 7900 XTX do komputera bez jego obsługi…



Co prawda, to nie nasza platforma testowa, ale wygląda ładnie z nowym Radeonem w środku

Wydajność Radeona RX 7900 XTX w testach syntetycznych – 3DMark

Czego by o testach z grupy 3DMark nie mówić, to wyjątkowo precyzyjnie pozwalają określić różnice w wydajności pomiędzy kartami w ramach jednej architektury, oraz nieco mniej precyzyjnie na tle innych kart. RX 7900 XTX w tym przypadku możemy zestawić z RX 6900 XT, ale również z obecną generacją GeForce RTX 4000.

3D Mark - Time Spy Extreme (DX12)

[punkty] wynik ogólny

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 16 257 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 15 826 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 13 879 [OC] AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 13708 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 13 357 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 13 222 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 10 752 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 9533 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 9429 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 8967 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 8945 AMD Radeon RX 6800

AMD 7728 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 7339 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 6785 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 6211 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 4971 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 4429 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 3083

3D Mark - Time Spy Extreme (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 20 379 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 19 427 [OC] AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 15 010 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 15 007 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 14 404 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 14 132 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 11 387 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 9839 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 9748 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 9195 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 9106 AMD Radeon RX 6800

AMD 7721 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 7274 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 6693 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 6211 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 4971 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 4429 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 2786

Pierwsze testy dają zdumiewające wyniki – Radeon RX 7900 XTX wyprzedza bowiem GeForce RTX 4080 na domyślnych zegarach. Oczywiście podkręcanie, za które chwaliliśmy kartę NVIDII, pozwala jej odzyskać prowadzenie, ale tylko o włos (a w przypadku wyników graficznych jedynie zrównać się z nowym RXem) – a pamiętajmy, że to karta droższa o 1000 zł! Zanim zweryfikujemy ten stan rzeczy w grach, pora jeszcze na testy syntetyczne z użyciem API DXR, czyli z aktywnym śledzeniem promieni.

3D Mark - Speed Way (DXR)

[punkty]

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 9996 [OC]NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 7848 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 7231 [OC] AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 6026 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 5946 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 5728 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 5253 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 4752 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 3704 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 3531 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 3440 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 3315 AMD Radeon RX 6800

AMD 2790 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 2171 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 2137 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 1631 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 1448

3D Mark - Port Royale (DXR)

[punkty]

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 27 324 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 25 842 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 19 157 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 17 998 [OC] AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 16 514 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 15 894 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 14 722 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 12 964 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 11 921 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 9749 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 9054 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 8712 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 8229 AMD Radeon RX 6800

AMD 7696 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 5895 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 5151 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 4737 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 3445

W testach z Ray Tracingiem mamy kolejne zaskoczenie – Radeon RX 7900 XTX pokonuje (minimalnie w teście Speed Way oraz całkiem mocno w starszym Port Royale) topowego GeForce'a – szkoda tylko, że mowa o topowym modelu poprzedniej generacji, czyli RTX 3090 Ti… Robi to, co prawda, przy znacznie niższym poborze energii, jednak nadal pozostaje pewien niesmak, że w tej materii wszystko pozostaje „po staremu” – przynajmniej w testach syntetycznych, bo pamiętajmy, że gry rządzą się swoimi prawami (i optymalizacjami…).

Testy Radeona RX 7900 XTX w grach – czy jest tak dobry, jak to 3DMarki rysują?

Pomiń ten rozdział -> do testów Smart Access Memmory i Smart Access Video.

Standardowy zestaw testowanych gier wyjątkowo rozszerzyliśmy o świeżynkę, która kilka dni temu okazała się prawdziwym killerem wydajności – niebezpiecznie zbliżając się do niesławnego w tej kwestii Cyberpunka 2077. Mowa o grze The Callisto Protocol, której pełen test, w większej ilości ustawień i z większym spektrum użytych kart, niebawem również opublikujemy.

Assassin's Creed: Valhalla

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 171

126 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 160

98 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 151

102 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 125

94 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 120

83 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 113

79 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 113

80 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 105

75 AMD Radeon RX 6800

AMD 98

69 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 92

66 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 85

61 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 85

61 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 69

52 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 68

51 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 56

43 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 54

42 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 46

37 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 44

34 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 34

27 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Assassin's Creed: Valhalla

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 115

84 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 98

67 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 93

67 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 82

64 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 72

54 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 70

51 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 65

48 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 65

48 AMD Radeon RX 6800

AMD 57

44 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 55

41 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 52

39 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 45

36 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 41

32 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 34

27 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 33

26 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 28

23 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Pierwsza gra na liście to nie tylko tytuł optymalizowany pod AMD (albo raczej pod konsole, w których AMD jest obecne), ale również gra na tyle stara, że jeszcze niekorzystająca ze śledzenia promieni. Efekt? Radeon błyszczy, plasując się w połowie drogi pomiędzy RTX 4080 a RTX 4090, jednocześnie pobierając mniej energii od każdej z nich. W 4K dystans do RTX 4090 nieco się zwiększa, ale RTX 4080 nadal ustępuje tutaj pola nowemu Radeonowi.

The Callisto Protocol

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 71

53 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 56

36 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 55

36 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 45

33 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 40

32 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 32

17 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 29

15 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 24

17 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 19

12 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

The Callisto Protocol

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 46

28 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 34

18 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 33

18 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 27

13 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 24

18 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Wspomniany na wstępie The Callisto protocol to gra, która zdaje się dosyć intensywnie korzystać ze śledzenia promieni (sadząc po spadku wydajności, związanym z jego aktywowaniem), nawet jeżeli nie jest to szczególnie widoczne na ekranie (bo to dosyć mroczna gra :P). Tym samym realnie jesteśmy zszokowani tym, jak dobrze w tym teście wypada nowy Radeon! Oczywiście – RTX 4090 jest całkowicie poza zasięgiem, ale jednocześnie RTX 4080 (przypominamy – o 1000 zł droższa karta) oferuje identyczną albo wręcz minimalnie niższą wydajność. Dotyczy to każdej rozdzielczości, tak że brawo AMD!

Cyberpunk 2077

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 86

70 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 64

52 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 49

39 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 45

36 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 42

33 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 42

32 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 32

23 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 29

22 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 26

19 NVIDIA GeForce RTX 2060 [DLSS Q]

ASUS Dual OC 25

19 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 24

18 NVIDIA GeForce RTX 3050 [DLSS Q]

Gigabyte Eagle 24

18 AMD Radeon RX 6650 XT [FSR Q]

AMD 24

15 AMD Radeon RX 6800

AMD 21

15 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 43

34 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 31

25 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 24

17 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 22

15 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 20

15 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 20

13 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 12

9 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 to gra często nazywana demem technologicznym – czy słusznie, to nie nam oceniać, ale faktem jest, że wymaganiami pozostaje nadal niedościgniona (choć nadal nie skończyliśmy testować Portal z RTX, który ma wszelkie podstawy, aby Cyberpunka zdetronizować…). Intensywność śledzenia promieni, używanego przy graniu na wysokich i najwyższych ustawieniach, zdecydowanie daje popalić nowemu Radeonowi – do tego stopnia, że nie tylko znacznie ustępuje RTX 4080, ale przegrywa nawet ze znacznie obecnie tańszym RTX 3080 Ti… Warto jednak zaznaczyć, że mamy tu ponad 60-procentowy przyrost wydajności i wspomagając się całkiem dobrą implementacją FSR 2.1 w tej grze można na nowym Radeonie bez skrępowania pograć nawet w tych najwyższych ustawieniach. Przynajmniej w 1440p – bo 4K to nadal domena RTXów dla tej konkretnej gry.

Dying Light 2

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 125

100 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 90

70 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 71

57 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 63

53 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 61

50 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 58

46 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 53

43 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 40

33 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 39

29 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 37

25 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 33

26 AMD Radeon RX 6800

AMD 33

21 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 27

22 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 25

16 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 19

13 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Dying Light 2

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 63

51 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 45

35 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 37

29 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 32

25 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 32

22 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 27

21 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 24

18 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 21

15 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 21

18 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 19

14 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 18

13 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 18

12 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Sytuacja powtarza się w kwestii proporcji w kolejnej grze (testowany przez nas na początku roku Dying Light 2), która mocno korzysta ze śledzenia promieni, gdy ustawimy wysoki lub najwyższy poziom detali. Z tą różnicą, że tym razem na nowym Radeonie zagramy nawet w 4K (z odpowiednim poziomem FSR 2.1). Biorąc pod uwagę, że RTX 3080 Ti jest obecnie IDENTYCZNIE wyceniany, co sugerowana cena nowych Radeonów, to w zasadzie trudno tutaj mówić o przegranej AMD – ot, oferuje taką samą wydajność w przeliczeniu na złotówki, co konkurencja w poprzedniej generacji (ale już nieco ten przelicznik wypada w przypadku RTX 4080...).

Elden Ring

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 147

108 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 145

107 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 139

100 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 124

96 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 122

95 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 115

90 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 113

81 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 104

78 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 98

77 AMD Radeon RX 6800

AMD 94

72 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 88

70 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 82

64 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 74

59 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 73

57 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 62

51 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 58

46 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 52

41 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 43

34 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Elden Ring

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 133

96 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 104

76 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 91

67 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 85

67 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 78

62 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 76

59 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 73

59 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 69

54 AMD Radeon RX 6800

AMD 63

51 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 60

49 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 54

44 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 51

41 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 45

36 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 40

32 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 36

30 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 31

26 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 30

24 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 25

21 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Elden Ring, czyli zdaje się oficjalnie już gra roku 2022, to tytuł, który nie tylko nie korzysta ze śledzenia promieni, ale domyślnie nawet nie pozwala uzyskać więcej niż 60 FPS (do testów używaliśmy nieoficjalnej modyfikacji)… Co ciekawe, mimo iż jest to port konsolowy bez Ray Tracingu, to i tak nieco do RTX 4080 nowemu RX 7900 XTX zabrakło. Przy czym nie jest to różnica, która uzasadniałaby tak znaczną dopłatę do karty zielonych. A jeżeli gramy bez modyfikacji, to i tak nawet przez moment nie ujrzymy innego odczytu niż 60 FPS.

Far Cry 6

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 121

98 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 120

98 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 120

98 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 119

96 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 116

98 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 112

92 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 110

94 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 107

91 AMD Radeon RX 6800

AMD 96

82 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 93

80 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 87

75 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 81

68 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 74

64 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 62

47 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 62

54 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 53

40 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 50

42 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 44

38 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Far Cry 6

2160p, najwyższe ustawienia , więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 109

85 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 101

87 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 95

81 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 78

65 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 73

64 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 71

62 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 69

60 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 66

58 AMD Radeon RX 6800

AMD 58

51 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 56

49 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 52

46 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 45

40 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 44

37 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 35

31 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Szósta odsłona serii Far Cry to kolejna gra po Callisto Protocol i serii Assassin’s Creed preferująca karty czerwonych. Tutaj również najwyższe ustawienia uwzględniają używanie śledzenia promieni (same, dosyć delikatne odbicia), ale mimo tego Radeon bez problemu dominuje nad RTX 4080 w rozdzielczości 4K, która w naszych testach nie była limitowana przez procesor.

Forza Horizon 5

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 172

130 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 135

105 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 112

91 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 105

89 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 105

83 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 103

86 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 98

79 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 94

79 AMD Radeon RX 6800

AMD 85

68 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 82

69 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 80

66 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 70

57 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 64

54 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 62

52 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 56

45 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 55

47 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 51

42 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 46

37 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Forza Horizon 5

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 148

125 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 111

94 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 91

74 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 85

72 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 85

67 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 82

68 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 79

62 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 76

63 AMD Radeon RX 6800

AMD 66

53 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 64

55 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 62

51 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 54

44 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 51

43 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 50

41 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 47

40 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 46

39 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 43

38 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 38

33 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Dla odmiany Forza Horizon 5 okazała się wyjątkowo oporna w kwestii wzrostu wydajności względem poprzedniej generacji Radeonów. Gra używa w równie delikatnym stopniu śledzenia promieni, co Far Cry 6 (albo nawet w mniejszym), zatem zwykle Radeony nie miały tu problemu z dorównywaniem swoim odpowiednikom ze stajni NVIDII, a tymczasem nowy RX 7900 XTX bliżej ma do RTX 3090 Ti niż RTX 4080. Możliwe, że jest to kwestia braku optymalizacji w sterowniku i sytuacja się poprawi z czasem – w miarę możliwości postaramy się to w przyszłych testach ponownie zweryfikować.

Marvel's Spider-Man Remastered

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 102

68 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 102

68 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 102

67 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 97

65 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 84

55 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 82

64 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 75

56 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 71

47 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 69

48 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 67

47 AMD Radeon RX 6800

AMD 61

42 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 59

43 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 55

44 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 53

37 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 23

11 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Marvel's Spider-Man Remastered

2160p,najwyższe ustawienia , więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 100

66 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 83

62 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 77

60 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 69

54 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 63

48 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 56

41 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 46

34 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 44

32 AMD Radeon RX 6800

AMD 40

29 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 38

27 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 30

24 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 27

20 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Sierpniowe wydanie przygód Spider-Mana (działające minimalnie lepiej od niedawno testowanego przez nas Miles Morales, w którym to śledzenie promieni rozbudowano dodatkowo o generowanie cieni) od pierwszych testów wydajności w owym Marvel's Spider-Man Remastered jest wyzwaniem dla AMD – zarówno od strony CPU, jak i GPU (co zaskakuje, biorąc pod uwagę, że pierwotnie było tworzone pod taki właśnie duet w konsoli Sony). Nie inaczej jest i tym razem, choć za sprawą znacznego zapasu pamięci graficznej (tak zakładamy) RX 7900 XTX znacznie mniej traci do swojego konkurenta w rozdzielczości 4K – w praktyce trzeba dopłacić znacznie mniej niż do RTXa. Brawo AMD?

Metro Exodus EE

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 116

73 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 91

57 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 75

53 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 72

48 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 61

41 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 57

38 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 50

37 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti [DLSS Q]

Founders Edition 46

30 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 45

34 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 44

30 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 41

28 AMD Radeon RX 6800

AMD 39

29 NVIDIA GeForce RTX 3060 [DLSS Q]

ASUS Dual OC 36

24 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Metro Exodus EE

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 75

50 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 53

40 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 43

34 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 43

31 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 36

26 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 32

24 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti [DLSS Q]

Founders Edition 30

22 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 27

22 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 25

20 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 25

19 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 24

17 AMD Radeon RX 6800

AMD 21

17 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Metro Exodus w wersji rozszerzonej już tak łaskawe dla AMD nie było – nowy RX 7900 XTX z ledwością pokonuje RTX 3090 Ti (przy znacznie niższym poborze energii – przypominamy). RTX 4080 trzyma tutaj wystarczający dystans, aby uzasadnić swoją wyższą cenę, a do tego jeszcze w tej grze oferuje DLSS, podczas gdy Radeon musi zadowolić się bardzo przeciętnie wyglądającym RSR (które jak wiadomo upscaluje również interfejs).

Microsoft Flight Simulator

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 110

94 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 91

78 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 87

73 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 74

60 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 65

54 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 62

54 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 60

54 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 53

48 AMD Radeon RX 6800

AMD 46

43 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 45

48 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 44

37 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 35

33 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 34

25 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 29

27 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 28

26 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 23

20 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Testy w symulatorze lotów tym razem ograniczyliśmy tylko do 4K – pokazywanie płaskiego wykresu w 1440p nie ma sensu. Natomiast w 4K robi się już ciekawie – Radeon RX 7900 XTX realnie zagraża tu pozycji RTX 4080 – przynajmniej tak długo, jak na karcie zielonych nie aktywujemy DLSS 3, co wystrzeli ją praktycznie na dwa razy wyższy wynik. W tej kwestii pozostaje czekać na więcej szczegółów dotyczących FSR 3.0, które ma dawać podobny efekt.

Red Dead Redemption 2

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 153

92 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 124

84 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 115

76 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 102

66 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 92

59 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 87

51 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 83

56 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 77

54 AMD Radeon RX 6800

AMD 69

47 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 67

40 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 66

39 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 54

39 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 52

29 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 45

26 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 41

27 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Red Dead Redemption 2

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 105

67 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 81

51 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 80

56 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 73

44 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 63

36 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 60

34 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 56

41 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 52

38 AMD Radeon RX 6800

AMD 46

33 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 46

25 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 44

23 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 35

17 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 34

24 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 30

15 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 15

13 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

GTA na Dzikim Zachodzie to jedyna gra w naszej procedurze korzystająca z API Vulkan. Okazuje się ono być dosyć łaskawe dla nowych Radeonów – RX 7900 XTX w 4K zrównuje się praktycznie z RTX 4080 (ponownie – przy niższej cenie).

CoD: Warzone

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 199

141 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 195

135 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 194

135 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 189

134 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 187

136 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 184

129 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 176

121 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 171

120 AMD Radeon RX 6800

AMD 169

121 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 150

121 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 134

84 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 128

81 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 112

91 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 111

75 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 88

68 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 82

61 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

To prawdopodobnie jedno z ostatnich wystąpień Warzone w naszych testach – niebawem zostanie zastąpione przez CoD: MW II z obecnego roku. Ogólnie, jak widać, nowe Radeony nie płatają figli w popularnym Battle Royale i bez problemu pogramy, jak na każdej innej karcie za ponad 1500 zł.

Czy Radeon połączony z Ryzenem zyskuje więcej za sprawą SAM?

Pomiń ten rozdział -> do testów w zastosowaniach profesjonalnych.

Zanim skończymy temat gier, pozostało jeszcze zaspokoić naszą i zapewne również Waszą ciekawość. Czy faktycznie Radeony uwalniają dodatkowy potencjał w połączeniu z procesorem AMD? Do tego testu użyliśmy najmocniejszego procesora najnowszej generacji Ryzen 7950 X, a żeby jeszcze bardziej zniwelować wpływ wydajności samego CPU, testy wykonaliśmy tylko w 4K. Wyniki są miejscami zaskakujące.

Pomiar wydajności SAM i Resizable Bar

[FPS], 2160p, najwyższe detale, więcej=lepiej

Cyberpunk 2077

(Ultra, Ultra RT) NVIDIA GeForce RTX 4080 FE

Intel Core i9-12900KS - Resizable Bar 31

25 NVIDIA GeForce RTX 4080 FE

AMD Ryzen 9 7950X - Resizabel Bar 29

24 Radeon RX 7900 XTX

Intel Core i9-12900KS - Resizable BAR 20

15 Radeon RX 7900 XTX

AMD Ryzen 9 7950X - Smart Access Memory 20

15 Dying Light 2

(Ultra, Wysoki RT) NVIDIA GeForce RTX 4080 FE

Intel Core i9-12900KS - Resizable Bar 45

35 NVIDIA GeForce RTX 4080 FE

AMD Ryzen 9 7950X - Resizabel Bar 40

28 Radeon RX 7900 XTX

Intel Core i9-12900KS - Resizable BAR 32

22 Radeon RX 7900 XTX

AMD Ryzen 9 7950X - Smart Access Memory 32

24 Far Cry 6

(Ultra, RT ON) NVIDIA GeForce RTX 4080 FE

Intel Core i9-12900KS - Resizable Bar 95

81 NVIDIA GeForce RTX 4080 FE

AMD Ryzen 9 7950X - Resizabel Bar 70

54 Radeon RX 7900 XTX

Intel Core i9-12900KS - Resizable BAR 101

87 Radeon RX 7900 XTX

AMD Ryzen 9 7950X - Smart Access Memory 102

87 Metro Exodus EE

(Ekstremalne + RT Ultra) NVIDIA GeForce RTX 4080 FE

Intel Core i9-12900KS - Resizable Bar 53

40 NVIDIA GeForce RTX 4080 FE

AMD Ryzen 9 7950X - Resizabel Bar 52

35 Radeon RX 7900 XTX

Intel Core i9-12900KS - Resizable BAR 43

34 Radeon RX 7900 XTX

AMD Ryzen 9 7950X - Smart Access Memory 41

32 Marvel's Spider-Man Remastered

(Ultra + RT Max) NVIDIA GeForce RTX 4080 FE

Intel Core i9-12900KS - Resizable Bar 83

62 NVIDIA GeForce RTX 4080 FE

AMD Ryzen 9 7950X - Resizabel Bar 79

60 Radeon RX 7900 XTX

Intel Core i9-12900KS - Resizable BAR 77

60 Radeon RX 7900 XTX

AMD Ryzen 9 7950X - Smart Access Memory 81

62 Assassin's Creed: Valhalla

(Ultra) NVIDIA GeForce RTX 4080 FE

Intel Core i9-12900KS - Resizable Bar 93

67 NVIDIA GeForce RTX 4080 FE

AMD Ryzen 9 7950X - Resizabel Bar 83

57 Radeon RX 7900 XTX

Intel Core i9-12900KS - Resizable BAR 98

67 Radeon RX 7900 XTX

AMD Ryzen 9 7950X - Smart Access Memory 104

75 Elden Ring

(Ultra) NVIDIA GeForce RTX 4080 FE

Intel Core i9-12900KS - Resizable Bar 104

76 NVIDIA GeForce RTX 4080 FE

AMD Ryzen 9 7950X - Resizabel Bar 102

74 Radeon RX 7900 XTX

Intel Core i9-12900KS - Resizable BAR 91

67 Radeon RX 7900 XTX

AMD Ryzen 9 7950X - Smart Access Memory 89

64 The Callisto Protocol

(Ultra + RT Max) NVIDIA GeForce RTX 4080 FE

Intel Core i9-12900KS - Resizable Bar 33

18 NVIDIA GeForce RTX 4080 FE

AMD Ryzen 9 7950X - Resizabel Bar 31

19 Radeon RX 7900 XTX

Intel Core i9-12900KS - Resizable BAR 34

18 Radeon RX 7900 XTX

AMD Ryzen 9 7950X - Smart Access Memory 33

19 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Karta NVIDII połączona z procesorem AMD praktycznie w każdym teście odnotowała mniejszy lub znacznie większy spadek wydajności – testy wielokrotnie powtarzaliśmy i nie chcą wyjść inaczej. Z kolei nowy Radeon zwykle albo zyskiwał albo utrzymywał ten sam poziom wydajności, co na procesorze Intela. W przypadku gry Spider-Man Remastered zmiana procesora odwróciła znacząco kolejność na wykresie, zamieniając lekką przewagę RTXa na znaczącą przewagę karty AMD! Wniosek? Z całą pewnością nie łączyć kart NVIDII z procesorami AMD… A w przypadku Radeona? Faktycznie lepiej wybrać procesor AMD Ryzen, zwłaszcza że to nie koniec korzyści, jakie z takiej kooperacji płyną.

Co jeszcze zyskujemy na platformie AMD, czyli Smart Access Video

Jedną z nowości, jakie ukazano w Las Vegas, była również funkcja AMD Smart Access Video i stanowczo za mało się o niej mówi. Jej działanie jest bajecznie proste, ale zarazem bardzo pomocne. Otóż mając w komputerze nowy procesor AMD oraz ich nową kartę, możemy cieszyć się automatycznym przełączaniem sprzętu zajmującego się enkodowanem video (np. podczas streamingu) pomiędzy kartą a procesorem. Po co to komu? Zapytacie. Otóż pozwala to zoptymalizować działanie komputera – jeżeli gramy w tytuł, który mocno obciąża procesor i karta odpoczywa, to lepiej aby ona zajmowała się przechwytywaniem i kompresowaniem obrazu. Jeżeli jednak gra bardzo mocno obciąża kartę, a to procesor ma wolne zasoby, Smart Access Video automatycznie przekieruje na niego proces enkodowania. Proste, ale jakże skuteczne. Stety-niestety wymaga to posiadania obu podzespołów z czerwonym logo producenta.



Co jest lepsze od jednego 7900 w komputerze? Dwa 7900! Jeden Radeon RX 7900 XTX, a drugi Ryzen R9 7900X :)

AMD Radeon za sprawą RDNA 3 dołączają do grona kart zdolnych enkodować w AV1

Skoro już przy streamingu jesteśmy, to grzechem byłoby nie wspomnieć o tym, jak ogromny postęp w tej materii poczyniło AMD. Radeon RX 7900 XTX nie tylko wspiera wspomniany w nagłówku kodek AV1, ale również posiada fizycznie dwa enkodery. W praktyce przekłada się to na możliwość przechwytywania obrazu 8K 60 FPS – identycznie, co karty konkurencji, w zaskakująco zbliżonej jakości obrazu. Poniżej możecie porównać jakość kompresji (na filmie dodatkowo skompresowanym jeszcze przez YT…).

Dodatkowy enkoder to również znacznie wydajniejsza praca w środowisku edytorskim. Co prawda, nieco w naszych testach zabrakło do tego, co oferuje RTX 4080 (lub tym bardziej prawie 2x droższy RTX 4090), ale to i tak prawdziwa przepaść względem poprzedniej generacji kart AMD. Podsumowując – realnie w końcu jesteśmy w stanie z czystym sumieniem polecić karty AMD (z serii Radeon RX 7000) dla osób parających się streamowaniem rozgrywki (lub edycją wideo). Zwłaszcza, jeżeli kartę AMD połączą z procesorem tego samego producenta, aby korzystać też ze Smart Access Video.

Edycja wideo znacznie przyspiesza względem RDNA 2

Podwójny enkoder przydaje się również, gdy bardziej profesjonalnie zajmujemy się obróbką wideo. Sprawdziliśmy i faktycznie szybkość eksportowania wzrosła bardzo mocno. Co prawda w tej materii nadal prym wiodą karty NVIDII, ale nowe Radeony zdecydowanie nie mają się czego wstydzić.

Pomiar szybkości renderowania video w H.265 [HVEC]

[sekundy], klip 4K, 60 FPS, 60s (3600 klatek), 80 000 kbps, mniej=lepiej

GeForce RTX 4090 FE 12 GeForce RTX 4080 FE 15 Radeon RX 7900 XTX 23 GeForce RTX 3090 Ti 28 Radeon RX 6900 XT 36

AMD Radeon RX 7900 XTX to wyśmienita karta dla profesjonalistów - zwłaszcza w swojej cenie

Pomiń ten rozdział -> do testów poboru energii.

Ten segment, jak zwykle, rozpoczyna szybkie sprawdzenie wyników w Blenderze. Ten nadal czeka na aktualizację 3.5, w której to ma zawitać sprzętowe wsparcie dla rdzeni RT kart AMD, co umożliwi im nawiązanie rywalizacji z kartami NVIDII. Obecnie, jak widać, najnowszy Radeon plasuje się gdzieś pomiędzy RTX 3050 a RTX 3060 w przypadku tej, dosyć popularnej aplikacji do renderingu – niewiele lepiej sytuacja zresztą wygląda w aplikacjach korzystających z silnika V-Ray.

Blender 3.4- Barcelona Pavilon

[sekundy], tylko GPU, mniej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

[OPTIX] 10,75 NVIDIA GeForce RTX 4080

[OPTIX] 13,54 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

[OPTIX] 17,29 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

[OPTIX] 18,42 NVIDIA GeForce RTX 3080

[OPTIX] 21,00 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

[OPTIX] 27,34 NVIDIA GeForce RTX 3070

[OPTIX] 28,27 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

[OPTIX] 30,73 NVIDIA GeForce RTX 3060

[OPTIX] 42,23 AMD Radeon RX 7900 XTX

[HIP] 45,98 NVIDIA GeForce RTX 3050

[OPTIX] 52,76 AMD Radeon RX 6900 XT

[HIP] 59,94 NVIDIA GeForce RTX 2060

[OPTIX] 60,72 AMD Radeon RX 6800 XT

[HIP] 63,45 AMD Radeon RX 6800

[HIP] 81,16 AMD Radeon RX 6700 XT

[HIP] 104,16 AMD Radeon RX 6650 XT

[HIP] 134,91 AMD Radeon RX 6600

[HIP] 156,53 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

[OPTIX] 177,9

Na koniec, jak zwykle, pakiet testów SPEC w aplikacjach bardziej „projektowych”, ale korzystających często z akceleracji graficznej. Po krótkim okresie dominacji NVIDII oficjalnie czerwony kolor powrócił na szczyt większości wykresów.

SPECviewperf 2020 - 3Dsmax-07

[pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 308 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 260 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 241 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 229 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 204 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 201 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 198 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 170 AMD Radeon RX 6800

AMD 165 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 144 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 140 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 138 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 121 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 105 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 94 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 84 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 84 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 73 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 73

SPECviewperf 2020 - Catia-06

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 183 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 156 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 133 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 112 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 102 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 102 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 98 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 94 AMD Radeon RX 6800

AMD 87 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 80 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 79 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 77 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 74 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 66 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 66 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 51 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 47 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 38 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 37

SPECviewperf 2020 - Creo-03

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 212 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 147 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 146 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 143 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 142 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 136 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 130 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 129 AMD Radeon RX 6800

AMD 128 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 127 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 116 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 116 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 116 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 115 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 106 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 98 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 98 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 81 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 79

SPECviewperf 2020 - Energy-03

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 183 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 120 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 94 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 90 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 76 AMD Radeon RX 6800

AMD 67 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 52 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 49 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 44 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 44 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 38 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 30 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 29 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 27 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 19 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 18 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 17 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 10 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 8

SPECviewperf 2020 - Maya-06

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 967 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 758 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 723 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 635 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 576 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 543 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 469 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 464 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 452 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 435 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 405 AMD Radeon RX 6800

AMD 372 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 339 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 336 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 324 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 305 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 285 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 252 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 250

SPECviewperf 2020 - Medical-03

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 120 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 83 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 72 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 70 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 68 AMD Radeon RX 6800

AMD 56 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 54 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 51 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 49 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 47 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 44 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 38 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 37 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 37 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 31 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 26 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 23 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 20 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 19

SPECviewperf 2020 - SNX-04

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 693 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 577 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 547 AMD Radeon RX 6800

AMD 415 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 382 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 379 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 335 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 47 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 41 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 32 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 29 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 27 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 26 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 26 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 23 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 19 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 18 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 17 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 15

SPECviewperf 2020 - Solidworks-05

[pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 704 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 619 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 496 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 478 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 409 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 374 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 332 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 318 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 307 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 301 AMD Radeon RX 6800

AMD 261 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 250 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 216 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 194 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 192 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 185 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 172 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 146 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 139

Ile energii potrzebuje Radeon RX 7900 XTX?

Pomiń ten rozdział -> do podsumowania.

Kilkukrotnie podczas testów w grach zwróciliśmy uwagę na to , że nowy Radeon pobiera mniej energii od RTX’a 4080 – nie jest to wprawdzie reguła, gdyż obie karty często w różnym stopniu ograniczał procesor lub pamięci, ale faktycznie mimo w teorii większego limitu mocy Radeona bywało, że potrzebował on mniej energii. Niemniej, w scenariuszu, w którym karty są w pełni obciążone, to jednak karta zielonych zadowala się mniejszą ilością energii, co zawdzięcza zapewne niższemu procesowi technologicznemu (4-5 nm, względem 5-6 nm u AMD).

Tutaj narodził się pewien problem z naszą procedurą pomiarową - jak pewnie pamiętacie, mierzymy zawsze pomiar zużycia energii przez cały zestaw - zatem nie tylko kartę, ale również procesor, pamięci itp. Jeżeli w danej grze karta oferuje wyraźnie mniej FPS, to mniej obciążony będzie również procesor, co wpływa wyraźnie na wyniki... Stąd znaczna rozbieżność pomiędzy poniższymi wynikami testu w grze i w aplikacji (która faktycznie obciąża tylko kartę). Planujemy w niedalekiej przyszłości przejść na pomiar bezpośredniego zużycia energii przez karty, czego dokonamy z pomocą profesjonalnego narzędzia NVIDIA PCAT (dostarczonego przez NVIDIĘ) - nieco więcej na ten temat napiszemy w osobym artykule.

Pomiar poboru energii w grze Cyberpunk 2077 - 4K Ultra + RT Ultra [W]

Pomiar całego zestawu z gniazdka, mniej=lepiej

NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX 196 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 225 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 227 NVIDIA GeForce GTX 1650

ASUS Dual 237 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 254 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 295 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 322 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 331 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 350 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 370 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 382 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 398 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 409 AMD Radeon RX 6800

AMD 423 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 440 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 440 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 463 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 499 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 507 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 512 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 538 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 557 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 605 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 615 [OC] AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 616 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 642 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 695

Pomiar zużycia energii w czasie renderowania z użyciem GPU - [W]

Cała platforma, mniej = lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 210 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 224 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 248 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 259 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 280 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 295 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 298 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 301 AMD Radeon RX 6800

AMD 305 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 323 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 340 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 391 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 400 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 405 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 407 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 408 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 462 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 465 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 475 [OC] AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 507

O ile wyniki na domyślnych ustawieniach są jeszcze całkiem dobre, tak pomiar po OC znacząco przekracza wartości, na jakie certyfikowane są złącza 8-PIN PCI-E oraz sam slot PCI-E. Nic dziwnego, skoro limit można podnieść aż o 15% względem 355 W, jakie są domyślną wartością. Biorąc jednak pod uwagę wcześniej ukazane rezultaty podkręcania oraz drastyczny spadek (zanik?) kultury pracy, można w zasadzie te wyniki zignorować i zwyczajnie uznać, że modelu referencyjnego się nie podkręca.

Czy nowy Radeon RX 7900 XTX zawojuje rynek przed samymi świętami?

Rok 2022 w branży PC zamykamy z ogromnym przytupem – nie ma co ukrywać, że nowe Radeony przyniosą długo oczekiwany przyrost wydajności w przedziale „do $1000” i już z tego punktu widzenia są pozornie bezkonkurencyjne – a przynajmniej opisywany tu Radeon RX 7900 XTX tak się prezentuje. Owszem – to nadal drogie karty i ceny tym razem nie uzasadnia „topowa wydajność”, ale AMD przynajmniej nie tworzy nowej półki cenowej, jak zasadniczo zrobiła to NVIDIA. Skok wydajności względem poprzednika jest stanowczo odczuwalny, a przy tym karta nadal pobiera akceptowalne ilości energii (zbliżone do modelu RX 6950 XT).

Uśredniona wydajność w testach w grach

4K, najwyższe ustawienia, więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

MSRP $1499 (obecnie ok. 9699 zł) 149% NVIDIA GeForce RTX 4080

MSRP $1199 (obecnie ok. 6499 zł) 114% AMD Radeon RX 7900 XTX

MSRP $999 (5499 zł) 100% NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

MSRP $1999 (obecnie n/d) 94% NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

MSRP $1199 (obecnie ok. 5999 zł) 84% NVIDIA GeForce RTX 3080

MSRP $699 (obecnie ok. 4000 zł) 75% AMD Radeon RX 6900 XT

MSRP $999 (obecnie ok. 4200 zł) 68%

Zszokowani? My owszem! Nasza procedura testowa składa się z czterech gier, które intensywnie korzystają ze śledzenia promieni, kolejnych czterech, które zupełnie tej funkcji nie oferują, oraz trzech gier, które korzystają z RT w sposób minimalny. Mimo tego nowy Radeon uplasował się powyżej RTX 3090 Ti, a kosztujący o 20% więcej RTX 4080 uzyskał tylko 14% przewagi! Gdyby brać pod uwagę tylko testy w starszych grach bez Ray Tracingu, to nowy Radeon nawet wyszedłby na prowadzenie – podobnie sprawa by wyglądała, gdybyśmy w platformie testowej mieli Ryzena 9 7950X, który zdaje się wyjątkowo nie lubić z GeForcem (albo wyjątkowo lubić z Radeonem).



Model referencyjny może się podobać - przynajmniej z wyglądu.

To, co jednak jest tutaj całkiem istotnym wnioskiem, to to, że w praktycznie każdej grze (od biedy nawet w tym Cyberpunku) na nowym Radeonie RX 7900 XTX faktycznie bez problemu pogramy w najwyższych ustawieniach detali w 4K – tak jak na kartę w tej cenie przystało. Już nie trzeba się zastanawiać, czy więcej gramy w klasycznej rasteryzacji, czy z Ray Tracingiem – nowy Radeon poradzi sobie w obu przypadkach (przynajmniej w obecnych grach). Dużo dobrych zmian (oraz całkowicie bezproblemowe działanie podczas testów) widzimy również po stronie sterowników – to jednak temat, który zasługuje na zupełnie osobny artykuł, możliwe, że jeszcze tym roku :)

Zmiany poczynione w architekturze pozwoliły po raz kolejny AMD zabłysnąć w kwestii stosunku ceny do wydajności, jednocześnie zachowując odpowiednio wysoką wydajność z aktywnym śledzeniem promieni

Niebagatelną zaletą nowych kart jest również w końcu konkurencyjnie prezentujący się system enkodowania obrazu, co czyni z tej karty dobrą propozycję dla streamerów. Wydajność w zastosowaniach profesjonalnych, z paroma wyjątkami (aplikacji posiadającymi optymalizację dla CUDA) również prezentuje się bardzo dobrze, zwłaszcza w tej cenie – a przypominamy, że dostajemy tu 24 GB pamięci graficznej 600 USD taniej niż w konkurencyjnej karcie NVIDII (choć realnie można też w podobnej do Radeona cenie dostać RTX 3090, jeżeli to kluczowe kryterium). Duży plus to również obsługa przez karty z tej serii nowych standardów wyjść wideo (DisplayPort 2.1).



Wybór karty referencyjnej polecamy tylko posiadaczom bardzo małych obudów...

Jedyne, co w tej całej premierze wypada bardzo przeciętnie, to… sama karta AMD Radeon RX 7900 XTX w wersji referencyjnej. AMD mocno chwaliło się małym rozmiarem, a tymczasem karta okazała się za mała, przez co niewydajnie chłodzona i w konsekwencji głośna podczas grania. Całkowicie też odpada w jej przypadku podkręcanie, a dwie wtyczki zasilania zdają się pracować ponad swoją specyfikację. Jeszcze z dwie generacje temu taki model karty referencyjnej uznalibyśmy za całkiem znośny, ale obecnie mamy już nieco większe oczekiwania. Szczęśliwie partnerzy AMD zdają się mieć podobne zdanie i konstrukcje autorskie nie odbiegają znacznie od tego, co widzimy w RTX 4080 – możliwe zatem, że z takich kart uda się jeszcze więcej wykrzesać!

Pozostaje tylko czekać, czy faktycznie nowe Radeony RX 7900 XTX pojawią się jutro w sklepach w cenie $999, co powinno się przeliczyć na „okrągłe” 5499 zł. Pozostaje jeszcze Radeon RX 7900 XT, którego recenzję jeszcze dziś Wam dostarczymy.

Nasza opinia o układzie AMD RX 7900 XTX:

Plusy:

Bardzo wysoka wydajność w klasycznej rasteryzacji – zwykle niewiele poniżej RTX 4080,

zadowalająca wydajność w grach intensywnie korzystających z Ray Tracingu,

bardzo wydajny system enkodowania wideo (jeszcze wydajniejszy dzięki SAV),

wyśmienita wydajność w zastosowaniach profesjonalnych (zwłaszcza w stosunku do ceny),

obsługa DisplayPort 2.1,

przyjazne, stabilne oraz często aktualizowane sterowniki,

dodatkowy zysk wydajności w połączeniu z AMD Ryzen 5000/7000 (dzięki SAM).

Minusy:

Nadal duży spadek wydajności po aktywowaniu śledzenia promieni w grach,

na ten moment brak odpowiedzi na DLSS 3 NVIDII (do czasu wydania FSR 3.0).

Nasza ocena układu graficznego AMD Navi31 w kartach AMD Radeon RX 7900 XTX: 94% 4.7/5









Opinia o AMD Radeon RX 7900 XTX Plusy Bardzo wysoka wydajność układu RX 7900 XTX w rasteryzacji oraz przyzwoita wydajność z aktywnym Ray Tracingiem,

wyśmienita wydajność w zastosowaniach profesjonalnych (zwłaszcza w stosunku do ceny),

2 złącza Display Port 2.1 i USB-C, też zgodne z tym standardem,

podwójny enkoder ze wsparciem AV1 i funkcją SAV,

przyjazne, stabilne oraz często aktualizowane sterowniki,

niewielki rozmiar karty, jak na ten segment wydajności,

tylko dwa 8-pinowe złącza zasilania (nie potrzeba adaptera),

delikatne podświetlenie RGB. Minusy Bardzo przeciętna kultura pracy na domyślnych ustawieniach,

skromny potencjał podkręcania, okupiony ogromnym wzrostem poboru energii, hałasu i temperatur,

nadal duży spadek wydajności po aktywowaniu śledzenia promieni w grach.

Nasza ocena referencyjnej karty graficznej AMD Radeon RX 7900 XTX 70% 3.5/5





