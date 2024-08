Podsumowujemy plotki na temat iPhone SE 4. generacji, który przez wielu nazywany jest także jako iPhone SE 2024, ale okazuje się, że raczej niesłusznie. Znamy też prawdopodobną specyfikację tego smartfona.

iPhone SE 4. generacji

Od prezentacji dostępnego obecnie w sprzedaży iPhone’a SE minęło już ponad dwa i pół roku. W ostatnim czasie doniesienia na temat potencjalnego terminu premiery kolejnej generacji tego smartfona oraz jego specyfikacji opublikował w swoim newsletterze Mark Gurman z agencji prasowej Bloomberg.

Zanim jednak przejdziemy do szczegółów to przypomnijmy, że w poniedziałek, 9 września odbędzie się premiera iPhone 16. Oficjalne zaproszenia na to wydarzenie firma Apple przesłała wczoraj popołudniu.

iPhone SE 4 - specyfikacja

Nowy model iPhone’a SE ma mieć konstrukcję znaną między innymi z iPhone’a 13 oraz 14. Oznacza to, że firma zrezygnuje z okrągłego przycisku Home na rzecz wyświetlacza zajmującego niemal całą powierzchnię przedniego panelu.

Prawdopodobna specyfikacja iPhone SE 4 według Marka Gurmana:

6,1-calowy wyświetlacz OLED,

układ Apple A18,

8 GB RAM,

Face ID,

port USB-C,

przycisk akcji,

modem 5G zaprojektowany przez Apple,

jeden tylny obiektyw o rozdzielczości 48 megapikseli.

Dodajmy, że iPhone SE 3. generacji wyposażony jest między innymi w układ A15, 64 GB pamięci masowej (podstawowa wersja) i 4 GB pamięci RAM, a także 4,7-calowy wyświetlacz LCD, czytnik linii papilarnych Touch ID oraz 12-megapikselowy obiektyw i port Lightning.

Jak widać, w nowym budżetowym modelu zabraknie przycisku przechwytywania, który ma być nowością we wszystkich czterech modelach smartfonów serii iPhone 16

Kiedy premiera iPhone SE 4?

Gurman twierdzi, że następny iPhone SE zostanie wprowadzony na rynek wiosną przyszłego roku. Stanie się to prawdopodobnie w marcu, tak jak w przypadku wszystkich poprzednich generacji tego urządzenia. Podobne informacje pod koniec lipca przekazał analityk Ming-Chi Kuo.

Cena iPhone SE 4 ma oscylować w przedziale od 400 do 500 dolarów, czyli prawdopodobnie nie ulegnie zmianie i w Polsce wynosi będzie 2500 - 3000 złotych.

Źródła: Bloomberg, MacRumors. Grafika: ConceptCentral