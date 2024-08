Już niedługo odbędzie się premiera iPhone 16. O tych smartfonach wiemy już sporo, ale w sieci pojawiają się kolejne doniesienia na ich temat. Tym razem poznaliśmy szczegóły dotyczące działania przycisku przechwytywania, który ma być nowością w tegorocznych modelach.

Przycisk przechwytywania w iPhone 16

Do tej pory pojawiło się wiele plotek na temat nowego przycisku, w który wyposażone mają być wszystkie cztery modele tegorocznych iPhone’ów. Ma on ułatwić robienie zdjęć, gdy smartfon trzymany będzie w orientacji poziomej.

Wewnętrznie przycisk ten jest póki co nazywany jako przycisk przechwytywania (z ang. capture button). Nie będzie to jednak zwykły fizyczny przycisk. Ma on obsługiwać gesty oraz różnie reagować w zależności od siły nacisku (warto zauważyć, że pierwsza z opisanych funkcji dobrze znana jest właścicielom cyfrowych aparatów fotograficznych):

lekkie wciśnięcie pozwoli na ustawienie ostrości przed zrobieniem zdjęcia czy rozpoczęciem nagrywania wideo,

mocne wciśnięcie spowoduje zrobienie zdjęcia lub rozpoczęcie/ zakończenie nagrywania wideo,

przesunięcie palcem w lewo i w prawo na przyciskupozwyli na ustawienie przybliżenia lub oddalenia obrazu w obiektywie.

Podobnie działa gładzik Force Touch, w który wyposażone są MacBooki. Lekkie wciśnięcie odpowiada funkcjom przypisanym do lewego przycisku myszy, a mocne wciśnięcie wywołuje funkcje, za które odpowiada prawy przycisk.

Mówi się także o tym, że dostępny będzie gest, który pozwoli na przełączanie między trybem aparatu, a trybem wideo. Być może będzie to wciśnięcie przycisku i przesunięciem po nim palcem w lewą lub prawą stronę. Capture button zostanie umieszczony w dolnej części prawej krawędzi, tak by wygodnie korzystało się z niego, gdy smartfon znajdzie się w orientacji poziomej.

