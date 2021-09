Szybki, mały, a do tego wyjątkowo wytrzymały – firma Kingston wprowadziła do oferty nową serię zewnętrznych dysków SSD, które mają spełnić oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników. Co w nich takiego wyjątkowego?

Kingston XS2000 – premiera szybkich i wytrzymałych dysków SSD

Modele XS2000 na pierwszy rzut oka wyglądają dosyć nie pozornie, ale mają zaliczać się do najwydajniejszych zewnętrznych dysków dostępnych na rynku – dzięki zastosowaniu interfejsu USB 3.2 Gen2x2, maksymalne transfery sekwencyjne sięgają 2000 MB/s (dla odczytu i zapisu).

Dodatkowym atutem nośników jest zwiększona wytrzymałość, dzięki czemu sprawdzą się one np. podczas terenowych sesji zdjęciowych czy w innych ekstremalnych sytuacjach. Podstawowa, metalowa obudowa jest odporna na wnikanie wody i pyłu (klasa szczelności IP55), a w razie potrzeby można tutaj założyć dodatkową gumową osłonę, która zabezpiecza sprzęt przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Co ważne, dyski XS2000 zachowują kompaktową budowę - nośnik ma wymiary 69,54 x 32,58 x 13,5 mm i waży niespełna 30 gramów. Nie będzie zatem problemu, aby schować go do kieszeni lub małej torby. Warto jednak zaznaczyć, że w zestawie znajdziemy tylko kabelek pod USB typ C.

Specyfikacja dysków Kingston XS2000

pojemność: 500 GB, 1 TB, 2 TB

interfejs: USB 3.2 Gen2x2 (USB typ C)

transfery: 2000/2000 MB/s

dodatkowe: certyfikate IP55

waga: 28,9 g

wymiary: 69,54 x 32,58 x 13,5 mm

Ile kosztuje dysk Kingston XS2000? Tanio nie jest

Dyski Kingston XS2000 występują w trzech wersjach pojemnościowych: 500 GB, 1 TB i 2 TB – pierwsze oferty zza naszej zachodniej granicy przedstawiają się następująco:

Kingston XS2000 500 GB – 100 euro

Kingston XS2000 1 TB – 162 euro

Kingston XS2000 2 TB – 286 euro

Modele Kingston XS2000 powinny zainteresować wymagających użytkowników, którzy szukają wydajnego, a przy tym wytrzymałego i niedużego nośnika. Ceny nie należą do najniższych, ale chyba już zdążyliśmy się przyzwyczaić, że za topowy sprzęt trzeba odpowiednio dopłacić.

Źródło: Kingston