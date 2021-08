Wydajne i eleganckie - polska firma GOODRAM wprowadziła do oferty zewnętrzne dyski SSD, które powinny zainteresować entuzjastów.

Jakiś czas temu mieliśmy okazję sprawdzić dysk GOODRAM HL100 – ciekawy model np. do rozbudowany konsoli o dodatkową pamięć na gry. To nie koniec premier producenta. W jego ofercie polskiej marki pojawił się kolejny model, który ma odznaczać się dużo lepszymi osiągami.

GOODRAM HX100 – premiera wydajnych dysków zewnętrznych

Dyski HX100, bo właśnie o nich mowa, występują w trzech wersjach pojemnościowych: 256 GB, 512 GB i 1024 GB (1 TB). Pierwsze co przykuwa uwagę to zwraca elegancka, ergonomiczna obudowa z aluminium.

Specyfikacja wygląda naprawdę obiecująco. Producent zastosował tutaj miniaturowy nośnik SSD PCIe typu M.2 2242 z pamięciami 3D TLC NAND, który pozwala uzyskać transfery sekwencyjne sięgające 950 MB/s przy odczycie i 900 MB/s przy zapisie.

Nośniki wykorzystują złącze USB 3.2 Gen2, dzięki czemu sprawdzą się w komputerach, laptopach i konsolach (w zestawie znajduje się kabelek i adapter USB typu-A/typu-C).

„Nowy dysk przenośny HX100 w ofercie Goodram to odpowiedź na stale rosnące zapotrzebowanie i oczekiwania Klientów względem dysków SSD. Zapotrzebowanie, które wraz z rosnącą mobilnością konsumentów ewoluuje. Przenośny dysk SSD to z pewnością jeszcze bardziej uniwersalne rozwiązanie w porównaniu do pamięci USB, choćby ze względu no oferowane pojemności czy prędkości zapisu i odczytu” – mówi Wiesław Wilk, właściciel marki GOODRAM

GOODRAM HX100 - ile kosztują polskie SSD?

Nośniki GOODRAM HX100 mają trafić do sprzedaży w najbliższych dniach. Szacunkowe ceny to odpowiednio:

GOODRAM HX100 256 GB - 279 zł

GOODRAM HX100 512 GB - 409 zł

GOODRAM HX100 1 TB - 709 zł

Dyski zostały objęte 3-letnią gwarancją producenta z ograniczeniem limitu zapisu danych (TBW to odpowiednio 170, 330 i 660 TB).

Źródło: GOODRAM