Zastanawiasz jaki dysk przenośny kupić? Polecamy najlepsze przenośne dyski SSD. Takie nośniki przydadzą się nie tylko do kopii zapasowej, ale również przechowywania dużej liczby zdjęć i filmów.

Dysk zewnętrzny to przydatne narzędzie dla użytkowników, którzy potrzebują szybkiego dostępu do dużej ilości plików – taki sprzęt zainteresuje graczy, biznesmenów, ale też projektantów i twórców treści. Nic więc dziwnego, że dyski zewnetrzne wypierają popularne niegdyś pendrive'y. Jaki dysk przenośny kupić? Wbrew pozorom odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka prosta. Przygotowaliśmy więc ranking dysków zewnętrznych z polecanymi modelami.

Dysk zewnętrzny - jaki wybrać?

Na rynku znajdziemy dyski zewnętrzne typu HDD i SSD, ale w obecnych czasach zdecydowanie lepiej wybrać drugi typ dysku – półprzewodnikowy nośnik nie tylko jest wydajniejszy, ale też mniejszy, lżejszy i odporniejszy na uszkodzenia mechaniczne (to najmniej awaryjne dyski zewnętrzne, co w przypadku przenoszonego sprzętu może mieć szczególnie istotne znaczenie).



Z dysków zewnętrznych można korzystać także na innych urządzeniach - takie nośniki świetnie sprawdzą się jako dodatkowa pamięć dla twórców treści

Dysk zewnętrzny SSD ma również tę zaletę, że można z niego korzystać na różnych urządzeniach. Oczywiście można go podłączyć na komputerze lub laptopie, ale można też go podpiąć do smartfona lub tabletu (niektórzy producenci udostępniają nawet dedykowane aplikacje dla urządzeń mobilnych).

Jaki dysk zewnętrzny SSD kupić? Przy wyborze odpowiedniego modelu warto zastanowić się nad oferowanymi osiągami i wykorzystanym złączem. Podstawowe modele korzystają z interfejsu USB 3.2 Gen1 (dawne USB 3.0), który zapewnia transfery w okolicach 550 MB/s. Obecnie zdecydowanie lepiej jednak wybrać modele pod USB 3.2 Gen2 (dawne USB 3.1), gdzie możemy liczyć na osiągi w okolicach 1000 MB/s. W przypadku topowych konstrukcji producenci stosują złącze USB 3.2 Gen2x2 (dawne USB 3.2), które pozwala uzyskać transfery dochodzące do 2000 MB/s – to już poziom zbliżony do dysków montowanych wewnątrz komputera, więc sprzęt zadowoli wymagających użytkowników. Warto jednak pamiętać, że złącze USB 3.2 Gen2x2 jest dostępne w nowszych komputerach i laptopach (w starszych urządzeniach z USB 3.2 Gen1 lub Gen2 taki dysk będzie działać, ale jego potencjał nie będzie w pełni wykorzystany).



Dyski zewnętrzne SSD często wykorzystują wzmocnioną obudowę, która dodatkowo chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi

Dyski zewnętrzne SSD wyróżniają się zwiększoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne (często można spotkać nośniki zgodne z normami MIL-STD-810). Nie brakuje też modeli, których obudowa została dodatkowo zabezpieczona przed pyłem i wilgocią (IP55) lub nawet pyłem i zanurzeniem (IP67). Jeśli zaliczacie się do aktywnych użytkowników, na pewno warto wziąć takie konstrukcje pod uwagę.

ADATA SE800 - tani dysk zewnętrzny SSD Ocena benchmark.pl









4,5/5 ADATA SE800 to jeden z najtańszych dysków zewnętrznych dostępnych w sklepach – wersja o pojemności 512 GB kosztuje około 200 zł (dostępna jest też wersja o pojemności 1 TB). Nośnik został zamknięty w eleganckiej, kompaktowej obudowie, która wyróżnia się odpornością na pył i zanurzenie (norma IP68) i zapewnia zwiększoną odporność na upadki (norma MIL-STD-810G 516.6). Dzięki zastosowaniu interfejsu USB 3.2 Gen2, możemy też liczyć na bardzo dobre transfery, które sięgają 1000 MB/s. W zestawie producent dorzuca dwa kabelki: pod standardowe USB typ A i nowe USB typ C. Najważniejsze cechy: Pojemność 512 GB

Interfejs dysku USB 3.1

Szybkość zapisu 1000 MB/s

Szybkość odczytu 1000 MB/s

Samsung Portable SSD T7 - dobry dysk zewnętrzny Ocena benchmark.pl









4,3/5 Samsung Portable SSD T7 to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych dysków na naszym rynku. Nośnik zaskarbił sobie fanów eleganckim wyglądem, kompaktową budową i dobrymi parametrami – transfery sięgają tutaj 1050/1000 MB/s odpowiednio dla odczytu i zapisu danych. Aluminiowa obudowa zabezpiecza nośnik przed upadkiem, a do tego wspomaga odprowadzanie ciepła i minimalizuje ryzyko przegrzania. Dysk został wyposażony w złącze USB typ C, a w zestawie dodawane są dwa kabelki: USB typ A i USB typ C. Samsung T7 występuje w wersjach o pojemności 500 GB, 1 TB i 2 TB i kilku wariantach kolorystycznych. Dodatkowo dostępna jest również wersja Touch z zabezpieczeniem w postaci czytnika linii papilarnych. Najważniejsze cechy: Pojemność 1000 GB

Interfejs dysku USB 3.2 Gen 2x2

Szybkość zapisu 1000 MB/s

Szybkość odczytu 1050 MB/s

ADATA SE880 - szybki dysk zewnętrzny Ocena benchmark.pl









4,5/5 ADATA SE880 to właściwie nowsza wersja modelu ADATA SE800, która powinna zainteresować bardziej wymagających użytkowników (ale też posiadających odpowiedni sprzęt, który został wyposażony w porty USB 3.2 Gen2x2 20 Gb/s). Nośnik oferuje transfery sekwencyjne sięgające 2000 MB/s, co można już porównać do bardzo szybkich dysków montowanych w środku komputerów i laptopów. Co więcej, całość zamknięto w eleganckiej, kompaktowej obudowie wykonanej z metalu (dostępne są dwie wersje kolorystyczne). Model o pojemności 1 TB to koszt już około 350 zł, ale dostępny jest też wariant o pojemności 512 GB. Najważniejsze cechy: Pojemność 1000 GB

Interfejs dysku USB 3.2 Gen 2x2

Szybkość zapisu 2000 MB/s

Szybkość odczytu 2000 MB/s

SanDisk Extreme PRO Portable SSD - wytrzymały dysk zewnętrzny SSD Ocena benchmark.pl









4,5/5 SanDisk Extreme PRO Portable SSD to propozycja dla wymagających. Nośnik wyróżnia się lekką i wytrzymałą konstrukcją z aluminium, która została zabezpieczona przed wodą, pyłem (stopień ochrony IP55) i upadkami. Pomysłowa obudowa z karabinkiem do mocowania pozwoli natomiast zamocować nośnik do paska lub plecaka. Głównym atutem nośnika jest jednak bardzo duża pojemność (do 4 TB) i świetne osiągi, sięgające 2000 MB/s. Warto jednak pamiętać, że konieczne jest tutaj wykorzystanie nowego złączau USB 3.2 Gen2x2 (w zestawie znajdziemy kabelek pod USB A i USB C). SanDisk Extreme Pro Portable SSD nie należy do najtańszych propozycji, ale aktywni, wymagający użytkownicy powinni go docenić. Najważniejsze cechy: Pojemność 1000 GB

Szybkość zapisu 2000 MB/s

Szybkość odczytu 2000 MB/s

Kingston XS2000 - pojemny dysk zewnętrzny SSD Ocena benchmark.pl









4,5/5 Kingston XS2000 to świetna propozycja dla osób poszukujących wydajnego i pojemnego nośnika, który pozwoli na składowanie sporej liczby danych. Nośnik zamknięto w niewielkiej, metalowej obudowie, który zapewnia ochronę przed pyłem i wodą (norma IP55), a do tego została dodatkowo zabezpieczona gumowym pokrowcem. Kingston XS2000 oferuje transfery sięgające 2000 MB/s, więc zalicza się też do najwydajniejszych modeli dostępnych na rynku (do wykorzystania jego potencjału wymagany będzie komputer lub laptop ze złączem USB 3.2 Gen2x2). Co ważne, nośnik został też całkiem atrakcyjnie wyceniony. Najważniejsze cechy: Pojemność 1000 GB

Interfejs dysku USB 3.2 Gen 2x2

Szybkość zapisu 2000 MB/s

Szybkość odczytu 2000 MB/s

Dysk zewnętrzny SSD - ranking. Najlepsze przenośne dyski

Jaki najlepszy dysk zewnętrzny? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bowiem jeden użytkownik będzie szukał przede wszystkimi dobrego i niedrogiego modelu, a drugi szybkiego nośnika do przechowywania dużej ilości danych.

Większość osób powinien jednak zadowolić model Samsung T7, który wyróżnia się kompaktową i elegancką obudową, a do tego oferuje przyzwoite osiągi. Co najważniejsze, nośnik jest dostępny w atrakcyjnej cenie, więc nie będzie dużym obciążeniem dla portfela.

Jeśli szukacie wydajnego modelu o większej pojemności, świetnie sprawdzi się Kingston XS2000. To nieco droższa konstrukcja, ale oferuje lepsze parametry i jest dostepna w większych pojemnościach.