Czekacie na dobry gry z gatunku survival horror? W takim razie mamy dla Was dobre wieści, bowiem Blue Box Game Studios właśnie ogłosiło, że ich najnowsza produkcja – Abandoned – trafi wyłącznie na konsolę PS5 jeszcze w tym roku.

Szykuje nam się całkiem niezły rok, jeśli chodzi o gry dostępne na wyłączność na konsolę PS5. Warto tutaj, chociażby wspomnieć o tym, że jeszcze w kwietniu na konsolę PS5 trafi Returnal, a na dodatek w czerwcu zadebiutuje Ratchet & Clank: Rift Apart. Nie można również zapomnieć o dobrze zapowiadającej się grze Kena: Bridge of Spirits, choć ta trafi również na komputery osobiste. Na szczęście nie będą to jedyne gry, które trafią na PlayStation 5 w tym roku, bowiem Blue Box Game Studios właśnie zapowiedziało, że gra z gatunku survival horror o nazwie Abandoned, trafi wyłącznie na konsolę PS5 w czwartym kwartale 2021 roku. Poniżej możecie obejrzeć zwiastun.

Zobacz najnowszy zwiastun gry Abandoned

Abandoned – główne założenia

Gracz wciela w Jasona Longfielda, który z nieznanych mu przyczyn, budzi się w dziwnym lesie. Główny bohater nie pamiętając, jak się tu znalazł, szybko dowiaduje się, że został porwany w mrocznych celach. Jak to w przypadku tego typu gier bywa, naszym głównym zadaniem jest ucieczka oraz walka o przetrwanie. Jak zapowiadają sami twórcy, gra będzie bardzo realistyczna. Jeśli bohaterowi brakuje tchu po sprincie, znacząco ucierpi na tym celność. Twórcy dodają, że w przeciwieństwie do typowych strzelanek, strzelanie z broni będzie bardzo powolne, a w każdym starciu będziemy musieli wykazać się odpowiednią strategią. Na dodatek warto wspomnieć, że gra wykorzysta funkcje kontrolera DualSense oraz zadziała w rozdzielczości 4K przy 60 FPS. Na ten moment nie znamy więcej szczegółów, choć jak mówią sami twórcy, wkrótce powinniśmy doczekać się materiału z rozgrywki.

Źródło: PlayStation Blog

